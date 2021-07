Przychody ze sprzedaży flagowych produktów Hisense rosną o 209%, prezentacja technologii i sukces marki w Europie

Zgodnie z danymi Hisense, w okresie pomiędzy styczniem a czerwcem 2021 r. łączne przychody ze sprzedaży produktów ULED TV U7 i U8 w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Rosji wzrosły o 209% rok do roku, a wielkość sprzedaży wzrosła o 145%. W rezultacie przychody spółki Hisense w pierwszym kwartale wyniosły 5,366 mld USD, przy wzroście na poziomie 66,65% rok do roku, a przychody z działalności zagranicznej za okres od stycznia do marca wyniosły 2,26 mld USD, co stanowi 42,1% wszystkich przychodów.