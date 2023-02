Przypadek najstarszego żyjącego szczura laboratoryjnego na świecie wskazuje drogę do długowieczności

Simę, samicę szczura w wieku 47 miesięcy, poddano terapii E5, która ma za zadanie odtworzyć działanie układu krążenia młodego ssaka; maksymalna odnotowana długość życia osobnika tego gatunku wynosi 45,5 miesięcy.

MOUNTAIN VIEW, Kalifornia, 8 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Eksperyment prowadzony przez dr. Harolda Katchera, jednego z odkrywców genu raka piersi BRCA1, daje ludzkości nadzieję na spełnienie marzenia, jakim jest cofnięcie procesu starzenia się. Podczas pracy w Yuvan Research Inc. dr Katcher odkrył, która część krwi młodych zwierząt odpowiada za wiek organizmu i przetestował swoje odkrycie na ośmiu samicach szczurów Sprague Dawley. Sima jest ostatnim jeszcze żyjącym osobnikiem, ale jej wiek wskazuje na możliwości związane z odmładzaniem dla ludzi. „Starzenie się komórek jest procesem niespecyficznym komórkowo - nie jest on zależny od historii komórki, ale od jej otoczenia" - powiedział dr Katcher, dyrektor ds. naukowych w Yuvan, startupie z siedzibą w Kalifornii, który zajmuje się kuracjami odmładzającymi.

Sima in the lab -- how long will she live?

Jest to badanie kontrolne innego eksperymentu , który wskazuje, że terapia Yuvan spowodowała odmłodzenie samców szczurów o 54%, określone na podstawie analizy zegara epigenetycznego przeprowadzonej przez ówczesnego profesora UCLA Dr. Steve'a Horvatha. Następnie belgijska organizacja non-profit HEALES zdecydowała się na sfinansowanie dwóch badań długości życia, jedno z wykorzystaniem terapii firmy Yuvan „E5" oraz kolejne prowadzone przez dr. Rodolfa Goyę, profesora Uniwersytetu La Plata w Argentynie z użyciem osocza młodych szczurów. Eksperyment dr. Goyi pozwolił na umiarkowane zwiększenie długości życia. Eksperyment Yuvan nie został jeszcze zakończony, ponieważ szczurzyca Sima żyje i obecnie jej wiek wynosi 47 miesięcy.

Sima i pozostałe szczury poddane leczeniu wykazywały siłę chwytu 2,8 razy większą niż grupa kontrolna. Według dr. Goyi „siła mięśni wskazuje na wzrost długości życia w zdrowiu". Sima należy do Rattus norvegicus, gatunku o maksymalnej odnotowanej długości życia wynoszącej 45,5 miesięcy. Ich średnia długość życia to 24 do 36 miesięcy. Terapia Yuvan rozpoczęła się, kiedy szczury miały już po 24 miesiące, a mimo to pozwoliła ona na wydłużenie długości życia gatunku w poddanej terapii grupie złożonej z zaledwie 8 osobników.

Proces produkcji E5 jest objęty wnioskiem patentowym, a historię jego odkrycia dr Katcher opisał w swojej książce „The Illusion of Knowledge". Yuvan planuje badania na innych gatunkach przed przetestowaniem terapii na ludziach - w przeliczeniu na wiek ludzki Sima ma już 126 lat, przyjmując 122,5 roku za maksymalną długość życia człowieka. „Sima" oznacza w sanskrycie ograniczenie, barierę lub granicę, a przekroczenie maksymalnej długości życia tego gatunku przypomina nam, że historia ludzkości to historia pokonywania ograniczeń.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1998424/sima_2.jpg

SOURCE Yuvan Research Inc.