PSA 'Cubiertos' urge a padres y cuidadores de niños sin seguro médico a obtener Medicaid y CHIP, y preparar a los niños para las actividades escolares y extracurriculares

BALTIMORE, 29 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cada temporada de 'regreso a la escuela', y también durante el año, padres, en todo el país, toman las medidas necesarias para asegurarse de que sus hijos tengan su chequeo físico anual y que estén listos para participar de las actividades escolares, excursiones, y deportes en la escuela, como también para las actividades extracurriculares. Muchas familias están tranquilas sabiendo que sus hijos tienen cobertura médica de Medicaid y del Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP por sus siglas en inglés), que proveen seguro médico todo el año.

Para los niños sin seguro de familias con ingresos limitados, Medicaid y CHIP les da la posibilidad a aquellos niños y adolescentes hasta los 19 años que son elegibles, de tener acceso a inmunizaciones, chequeos regulares, exámenes de la vista, visitas al dentista, servicios de salud mental, medicinas recetadas y otros cuidados básicos que los mantendrán sanos y saludables durante todo el año. Los niños y adolescentes no solo están cubiertos para una completa gama de cuidados preventivos, también están cubiertos en casos de accidentes. Así un brazo quebrado, no le quebrará el bolsillo.

La Campaña Nacional Vincular a los Niños a una Cobertura es una iniciativa del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE UU. y de los Centros de Servicios de Medicare que busca crear conciencia sobre la cobertura disponible de Medicaid y CHIP, e informar a las familias de cómo inscribir a los niños elegibles y a sus padres. Millones de niños sin seguro podrían ser elegibles para cobertura médica, pero sus padres no lo saben. En la mayoría de los estados, una familia de cuatro con ingresos de hasta $50,000 (o quizás más alto en ciertos estados) podría calificar para Medicaid o para CHIP. Las familias pueden aplicar para la cobertura de Medicaid o CHIP durante todo el año, pero éste es el mejor momento para conocer las opciones de cobertura e inscribir a los niños; así ellos pueden participar plenamente en las actividades del salón y cumplir con todos los requisitos de salud de la escuela.

Los anuncios de servicio público de radio de 60 segundos y de televisión de 30 segundos están disponibles en inglés y en español. Los anuncios presentan a "niños siendo niños" y les informa a los padres sobre la cobertura médica disponible de Medicaid y CHIP para mantener a sus hijos sanos y saludables todo el año.

