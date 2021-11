PSI Talent Management fait l'acquisition de Propel International

Propel accroît la présence de PSI à l'échelle internationale et apporte un leadership clé, des capacités accrues et une expertise aux clients

GLENDALE, Californie, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, PSI Talent Management a annoncé l'acquisition de Propel International , un cabinet de conseil en évaluation et développement des talents primé au niveau mondial. L'acquisition de l'équipe de Propel apporte une profonde expertise dans le domaine de l'évaluation et du développement des talents et étend la présence de PSI à l'échelle internationale.

Établie aux Émirats arabes unis en 2010, Propel International est composée d'experts en gestion des talents, de scientifiques des données et de psychologues du travail. En harmonie avec les objectifs de PSI d'aider les organisations et les individus à libérer leur potentiel, l'objectif de Propel est de fournir des services d'évaluation et de développement des talents uniques, permettant aux entreprises et à leurs employés d'être performants dans le présent et de construire l'avenir.

PSI a connu une croissance significative de ses activités au Moyen-Orient au cours des trois dernières années. L'acquisition de Propel permet de doubler les équipes existantes de PSI au Moyen-Orient, de renforcer sa présence en Nouvelle-Zélande et d'offrir des capacités et une expertise accrues aux clients actuels et futurs de PSI et de Propel.

« Dans le monde d'aujourd'hui, où les organisations ont de plus en plus besoin de recruter, d'attirer, de fidéliser et de développer leur main-d'œuvre, PSI est bien placé pour fournir des solutions qui donnent des résultats », a déclaré Peter Celeste, président de Global Talent Management. « Le fait que Propel nous rejoigne renforce cette proposition au niveau international et spécifiquement pour le marché du Moyen-Orient. »

« Propel a été fondé avec un objectif et une vision clairs pour devenir le cabinet de conseil en évaluation et développement des talents de la plus haute qualité au monde. Nous sommes ravis de poursuivre cette aventure avec PSI », a déclaré Amir Morshed, cofondateur et directeur général de Propel. « Ce transfert crée l'une des plus grandes équipes de psychologues d'entreprise et de développeurs technologiques de la région, tout en continuant à fournir une vaste sélection d'outils psychométriques par le biais de portails de talents de pointe. »

À propos de PSI Talent Management

Nous sommes des spécialistes en gestion de talents. Nous sommes des psychologues, des experts en données et des consultants en RH qui sélectionnent, choisissent, développent et engagent des talents dans le monde entier. Centrés sur la psychologie et disposant de la technologie à portée de main, nous vous permettons de prendre des décisions sur les personnes basées sur les données.

À propos de Propel

Propel International est un cabinet de conseil en évaluation et développement des talents primé à l'échelle mondiale. Il a été fondé en 2010 par Martin Adams et Amir Morshed, psychologues d'entreprise, avec l'objectif d'être mondialement connu pour son partenariat avec ses clients, son expertise dans la science de la sélection, sa passion pour le développement du potentiel et ses solutions de gestion des talents à la pointe de la technologie.

