PSI Talent Management neemt Propel International over

GLENDALE, Californië, 4 november 2021 /PRNewswire/-- PSI Talent Management kondigt vandaag de overname aan van Propel International, een bekroond wereldwijd wervings- en selectieadviesbureau. De toevoeging van het Propel-team brengt diepgaande expertise met zich mee als het gaat om de beoordeling en ontwikkeling van talent, en vergroot de internationale aanwezigheid van PSI.

Propel International is in 2010 opgericht in de VAE en bestaat uit experts op het gebied van talentmanagement, gegevenswetenschappers en beroepspsychologen. In overeenstemming met de doelstellingen van PSI om organisaties en individuen te helpen hun potentieel te benutten, is het de focus van Propel om talentbeoordelings- en ontwikkelingsdiensten van wereldklasse aan te bieden, waardoor bedrijven en hun mensen nu goed kunnen presteren en naar de toekomst toe kunnen bouwen.

In het Midden-Oosten heeft PSI in de afgelopen drie jaar een aanzienlijke groei doorgemaakt. Door de overname van Propel verdubbelen de bestaande teams van PSI in het Midden-Oosten, heeft het bedrijf zijn aanwezigheid in Nieuw-Zeeland veiliggesteld en biedt het meer capaciteit en expertise aan bestaande en nieuwe klanten van zowel PSI als Propel.

"In de wereld van vandaag, waar er meer behoefte is aan het werven, aantrekken, behouden en ontwikkelen van medewerkers, is PSI zeer goed gepositioneerd om oplossingen te bieden die resultaten opleveren", aldus Peter Celeste, directeur van Global Talent Management. "Met Propel aan boord versterkt die propositie op internationaal niveau en met name in het Midden Oosten."

"Propel is opgericht met als duidelijk doel en visie om het beste wervings- en selectiebureau ter wereld te worden. We zijn verheugd om deze reis met PSI voort te kunnen zetten", aldus Amir Morshed, medeoprichter en MD van Propel. "Deze overname resulteert in één van de grootste teams van bedrijfspsychologen en technologieontwikkelaars in de regio, terwijl het bedrijf via geavanceerde talentportals een uitgebreide selectie psychometrische hulpmiddelen blijft bieden."

We zijn talentexperts. Wij zijn psychologen, datawetenschappers en HR-consultants die wereldwijd talent screenen, selecteren, ontwikkelen en betrekken. We zijn psychologen die u met hulp van technologie helpen om datagestuurde beslissingen over mensen te nemen.

Propel International is een bekroond wereldwijd opererend wervings- en selectiebureau. Het bedrijf is in 2010 opgericht door bedrijfspsychologen Martin Adams en Amir, met als doel om wereldwijd bekend te worden vanwege de samenwerking met klanten, de wetenschappelijke expertise op gebied van werving en selectie, de passie voor het ontwikkelen van potentieel, en de baanbrekende op technologie gebaseerde wervings- en selectieoplossingen.

