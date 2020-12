PTC acquiert Arena Solutions, le leader du PLM en mode SaaS

« Il y a un an, PTC est entré dans le monde du SaaS pour les logiciels dédiés au développement produits avec notre acquisition d'Onshape », a déclaré Jim Heppelmann, président et directeur général de PTC. « Cette décision reflétait notre forte conviction que le marché est proche d'un point de basculement dans sa volonté d'adopter le mode SaaS, suivant la tendance observée sur de nombreux autres marchés de logiciels. Les effets de la COVID-19 ont considérablement accéléré cette évolution inévitable. Les enquêtes menées auprès de nos clients indiquent que le nombre de ceux prêts à utiliser une solution PLM en mode SaaS est en augmentation de 25% depuis le début de la pandémie. Nous pensons que l'acquisition d'Arena renforcera considérablement notre position de leader alors que nous continuons à redéfinir l'avenir de notre secteur. »

Basée à Foster City (Californie), Arena Solutions compte plus de 1200 clients dont des concepteurs de produits high-tech, des fabricants d'électronique ou encore d'équipements médicaux. Les sociétés innovantes comment Nutanix, Peloton, Sonos et Square font partie de cette longue liste. En outre, Arena va largement étendre la présence de PTC sur le marché attractif des entreprises de taille moyenne, où les solutions SaaS deviennent la norme.

« En tant que pionnier du PLM en mode SaaS, nous avons été les premiers à constater que les ingénieurs et les concepteurs de produits bénéficieraient d'un nouveau paradigme dans leur façon de collaborer et de stimuler l'innovation produits », a déclaré Craig Livingston, président et directeur général d'Arena Solutions. « Au début, nous avions une longueur d'avance sur le marché, mais ces dernières années, nous avons constaté une accélération de la réceptivité du marché et de la demande. Cette acquisition valide notre vision initiale, et nous sommes heureux de rejoindre un leader établi dans le domaine de la CAO et de la PLM, capable d'accélérer le passage au SaaS sur notre marché. »

La plateforme de réalisation de produits Arena Solutions combine PLM, gestion de la qualité et gestion des exigences. Elle permet à tous les acteurs internes ou externes tout au long du processus de conception et de fabrication des produits de collaborer dans un environnement cloud sécurisé garantissant la haute disponibilité des applications.

« Cette acquisition s'inscrit dans la suite logique de la stratégie de PTC visant à devenir le leader du SaaS industriel », a poursuivi Heppelmann. « Une première étape importante a été l'acquisition d'Onshape, le leader du SaaS en matière de CAO et de conception collaborative. Arena nous permettra de compléter la solution avec des capacités PLM et de fournir la seule solution complète CAO + PLM en mode SaaS du secteur. »

Arena Solutions devrait terminer l'année civile 2020 avec des revenus récurrents annualisés d'environ 50 millions de dollars, soit une croissance à deux chiffres par rapport à 2019. L'opération devrait être neutre par rapport à l'objectif de 365 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation pour l'exercice 2021 et de 340 millions de dollars de flux de trésorerie disponible (ce qui reflète la déduction d'environ 25 millions de dollars de dépenses d'investissement du flux de trésorerie d'exploitation) de PTC et être croissante pour l'exercice 2022 et au-delà. L'opération sera financée par les liquidités disponibles et les montants empruntés dans le cadre de la facilité de crédit existante de PTC.

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les événements et les attentes futurs, y compris la clôture de l'acquisition, l'effet de l'acquisition sur notre croissance et nos résultats financiers futurs, notamment notre flux de trésorerie d'exploitation et notre flux de trésorerie disponible, la valeur attendue de la technologie acquise pour notre entreprise et l'adoption par le marché des solutions SaaS industrielles. Ces déclarations sont des « déclarations prospectives » qui impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus, notamment que les conditions de clôture puissent ne pas être satisfaites au moment ou de la manière que nous attendons ou qu'elles puissent être levées ; que la technologie acquise puisse ne pas donner accès aux nouveaux clients et marchés que nous attendons si ces clients et marchés ne sont pas réceptifs à la technologie ; que nous puissions ne pas être en mesure d'intégrer la technologie acquise au moment ou de la manière que nous attendons, ce qui pourrait nuire à notre capacité à offrir des solutions SaaS supplémentaires ; les clients pourraient ne pas adopter les solutions SaaS pour le développement de produits comme nous l'attendons, ce qui aurait un effet négatif sur nos revenus ; les employés clés d'Arena Solutions pourraient ne pas rester chez PTC, ce qui pourrait perturber l'activité d'Arena Solutions et notre capacité à intégrer et exploiter avec succès l'activité d'Arena Solutions ; nous pourrions encourir des coûts imprévus liés à l'intégration d'Arena Solutions, ce qui aurait un impact sur nos bénéfices et notre flux de trésorerie disponible ; et d'autres risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par PTC auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission.

PTC stimule l'innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l'excellence opérationnelle et d'améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale – sur site, dans le cloud ou via une approche pure Saas. Chez PTC, nous ne nous contentons pas juste de rêver à un monde meilleur, nous contribuons à sa construction.

