PTC adquiere al líder de SaaS PLM, Arena Solutions

Con sede en Foster City, California, Arena Solutions atiende a más de 1.200 clientes en las industrias de electrónica, alta tecnología y dispositivos médicos, incluidos innovadores de clase mundial como Nutanix, Peloton, Sonos y Square. Además, Arena ampliará la presencia de PTC en el atractivo mercado medio, donde las soluciones SaaS se están convirtiendo en el estándar.

"Como el pionero SaaS PLM, fuimos los primero en ver que los ingenieros y desarrolladores de productos se beneficiarían de un nuevo paradigma en la forma en que colaboran e impulsan la innovación de productos", dijo Craig Livingston, presidente y consejero delegado de Arena Solutions. "Estábamos por delante del mercado en los primeros días, pero en los últimos años hemos visto una aceleración de la receptividad y la demanda del mercado. Esta adquisición valida nuestra visión original, y nos complace unirnos a un líder establecido en CAD y PLM capaz de acelerar el movimiento de nuestro mercado a SaaS."

La plataforma de realización de productos de Arena Solutions unifica PLM, gestión de calidad y gestión de requisitos, permitiendo a todos los participantes durante todo el proceso de diseño y fabricación de productos, así como en una cadena de suministro extendida, trabajar juntos en un entorno de nube seguro y de alta disponibilidad.

"Esta adquisición es el siguiente paso lógico en la estrategia de PTC para ser el líder SaaS industrial", continuó Heppelmann. "Un gran primer paso fue la adquisición de Onshape, el líder SaaS en CAD y capacidades de diseño colaborativo. Arena nos permitirá completar la solución con capacidades completas de PLM y ofrecer la única solución CAD + PLM SaaS completa en la industria."

Se espera que Arena Solutions finalice el año calendario 2020 con aproximadamente 50 millones de dólares en ingresos recurrentes anualizados, lo que refleja un crecimiento de dos dígitos durante 2019. Se espera que la transacción sea neutral para el flujo de efectivo del año 21 de PTC del objetivo de operaciones de 365 millones de dólares y el objetivo de flujo de efectivo libre de 340 millones de dólares (que refleja la deducción de aproximadamente 25 millones de dólares de los gastos de capital del flujo de efectivo de las operaciones) y acumulativo al año fiscal 22 y más allá. La transacción se financiará con efectivo disponible y los importes prestados bajo la facilidad de crédito existente de PTC.

La administración de PTC proporcionará detalles adicionales sobre la transacción en su reunión virtual del Día del Inversor programada para el martes 15 de diciembre.

Centerview Partners LLC es el asesor financiero exclusivo de PTC y Morgan, Lewis & Bockius LLP está actuando como su asesor legal. Barclays es el asesor financiero exclusivo de Arena y JMI Equity, y Goodwin Procter está actuando como su asesor legal.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre eventos y expectativas futuras, incluyendo el cierre de la adquisición, el efecto de la adquisición en nuestro crecimiento futuro y los resultados financieros, incluyendo nuestro flujo de efectivo de las operaciones y el flujo de efectivo libre, el valor esperado de la tecnología adquirida para nuestro negocio, y la adopción en el mercado de soluciones SaaS industriales. Estas declaraciones son "declaraciones prospectivas" que implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados, incluyendo que las condiciones de cierre pueden no cumplirse cuando o como esperamos o pueden ser renunciadas; la tecnología adquirida puede no proporcionar el acceso a nuevos clientes y mercados que esperamos si esos clientes y mercados no son receptivos a la tecnología; es posible que no podamos integrar la tecnología adquirida cuando o como esperamos, lo que podría afectar negativamente a nuestra capacidad de ofrecer soluciones SaaS adicionales; los clientes pueden no adoptar soluciones SaaS para el desarrollo de productos como esperamos, lo que afectaría negativamente a nuestros ingresos; es posible que los empleados clave de Arena Solutions no se queden con PTC, lo que podría interrumpir el negocio de Arena Solutions y nuestra capacidad para integrar y operar con éxito el negocio de Arena Solutions; podemos incurrir en costes imprevistos asociados con la integración de Arena Solutions, lo que afectaría nuestras ganancias y el flujo de efectivo libre; y otros riesgos e incertidumbres descritos en las presentaciones de PTC ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

PTC permite a los fabricantes globales realizar un impacto de dos dígitos con soluciones de software que les permiten acelerar la innovación de productos y servicios, mejorar la eficiencia operativa y aumentar la productividad de la fuerza de trabajo. En combinación con una extensa red de socios, PTC proporciona a los clientes flexibilidad en la forma en que se puede implementar su tecnología para impulsar la transformación digital, tanto en las instalaciones, en la nube o a través de su plataforma SaaS pura. En PTC, no solo imaginamos un mundo mejor, sino que lo hacemos posible.

