PTC lance un centre de R&D au sein du Technion - Israel Institute of Technology

PTC a également alloué un budget annuel pour la recherche conjointe dans les domaines de l'IoT industriel , de la réalité augmentée , de la simulation et de la conception générative . L'allocation soutient l'enseignement dispensé au Technion en fournissant des solutions logicielles, en attribuant des bourses et des aides incitatives aux étudiants et aux chercheurs, en initiant des hackathons et des concours et en parrainant des programmes éducatifs.

« Aujourd'hui, les percées scientifiques et technologiques nécessitent à la fois une recherche multidisciplinaire et une collaboration étroite entre le monde universitaire et l'industrie. L'industrie est à l'avant-garde de la mise en œuvre active et connaît bien les besoins du marché, tandis que le monde universitaire apporte des connaissances scientifiques fondamentales et une recherche très poussée », a déclaré le professeur Uri Sivan, président du Technion -. « C'est pourquoi, ces dernières années, le Technion a cherché à resserrer plus encore ces liens avec le monde industriel, et le présent accord est l'aboutissement d'une relation de longue date entre le Technion et PTC. Nous pensons que cet accord permettra aux deux parties de prospérer et se développer en bénéficiant mutuellement de leurs forces respectives. »

Annoncé en 2014, l'accord initial entre PTC et le Technion a permis de lancer une formation axée sur la robotique et le numérique au sein du département des sciences et de la technologie, avec la création d'un laboratoire d'enseignement dédié entre autre à l'IoT industriel, à la conception assistée par ordinateur, à la production et à la réalité augmentée. Grâce à cette collaboration de longue date, certains diplômés du Technion ont rejoint les équipes de PTC pour diriger le centre de développement de PTC à Haïfa, le deuxième plus grand centre de PTC en dehors des États-Unis.

« La collaboration entre le monde universitaire et l'industrie revêt une importance reconnue dans le monde entier", a déclaré Ziv Belfer, Divisional Vice President and General Manager, Research and Development chez PTC. « PTC compte quinze années de collaboration fructueuse avec l'université d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Cette collaboration a permis la construction d'un nouveau campus qui abrite également des laboratoires de R&D pour les entreprises qui coopèrent avec le corps universitaire. Plusieurs projets ont donné lieu à de vrais succès industriels, et nous sommes impatients de faire de même chose avec le Technion en Israël. »

