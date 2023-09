PTI conclut une transaction multi-juridictionnelle de 1,2 milliard d'euros

NEW YORK, 29 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International, LLC (« PTI »), par l'intermédiaire de sa filiale espagnole (PTI Iberica V, S.A.), a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une nouvelle facilité de crédit de premier rang de 1,2 milliard d'euros en Europe, afin de consolider ses prêts existants et de disposer d'une capacité supplémentaire substantielle pour soutenir la poursuite de sa croissance sur les marchés européens existants et nouveaux.

La transaction comprend les facilités garanties de premier rang suivantes : (i) un prêt à terme de 700 millions d'euros, (ii) un prêt à terme à tirage différé de 400 millions d'euros, (iii) une facilité de crédit renouvelable de 50 millions d'euros, et (iv) une facilité de réserve pour le service de la dette de 50 millions d'euros, dont l'échéance est fixée à septembre 2030 (7 ans). Le produit des facilités sera utilisé pour : (i) le remboursement de la dette existante, y compris les frais et dépenses connexes, (ii) le financement des dépenses d'investissement et des acquisitions, y compris l'acquisition récente du portefeuille français d'actifs de tours sans fil de Cellnex (1 226 sites hébergeant SFR), et (iii) le financement des besoins en fonds de roulement.

« Le prêt multi-juridictionnel offre à PTI la flexibilité nécessaire pour continuer à développer ses activités en Europe grâce aux liquidités supplémentaires dont elle dispose. Ce financement nous permettra de renforcer notre engagement dans la région, car nous continuons à construire et à investir dans les infrastructures numériques sur des marchés qui connaissent une demande croissante en matière de connectivité et de mises à jour technologiques. Nous sommes ravis de continuer à étendre notre présence en Europe et de fournir des solutions d'infrastructure à valeur ajoutée à nos clients », a déclaré Dagan Kasavana, directeur général de PTI.

« En fournissant un financement flexible couvrant plusieurs juridictions, PTI a été en mesure de simplifier sa structure de capital, de réduire ses prix et d'accéder à des fonds supplémentaires pour soutenir sa croissance future. La levée de 1,2 milliard d'euros dans le contexte actuel du marché témoigne de la solidité du modèle commercial de PTI et souligne l'appétit de la communauté des prêteurs pour soutenir l'expansion de la connectivité numérique. Nous sommes heureux de nous associer à un groupe de prêteurs aussi solide dans le cadre de cette transaction historique », a déclaré Michael Bremer, directeur financier de PTI.

Natixis Corporate & Investment Banking (« Natixis ») a agi en tant que banque structurante. Natixis et Deutsche Bank AG ont agi en tant que teneurs de livre principaux et arrangeurs principaux mandatés, ABN AMRO Bank N.V., ING Bank N.V. et Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company ont agi en tant qu'arrangeurs principaux mandatés et teneurs de livre, BNP Paribas et MUFG Bank ont agi en tant qu'arrangeurs principaux mandatés, et Citibank Europe PLC Dublin, Mizuho Bank Europe et Toronto Dominion Bank ont agi en tant que participants. Natixis a également agi en tant qu'agent de facilité, agent de sécurité et banque de modélisation financière, tandis qu'ING Bank N.V. a été désignée coordinatrice du développement durable.

Freshfields Bruckhaus Deringer a agi comme conseiller juridique externe de la société, et Allen & Overy a agi comme conseiller juridique externe des prêteurs.

À propos de PTI

PTI, par l'intermédiaire de ses filiales, possède et exploite plus de 22 000 tours de télécommunications en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes. PTI est présente dans plusieurs pays d'Europe dont la France, l'Italie, l'Irlande, Malte et Chypre.

PTI a été fondée en 2013 avec pour mission d'être un fournisseur de sites de premier plan pour les opérateurs sans fil du monde entier sur les marchés à forte croissance. Les investisseurs de PTI comprennent des fonds gérés par Blackstone, Wren House et divers membres de l'équipe de gestion. Le siège social de PTI se trouve à Boca Raton, en Floride. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site Web www.phoenixintnl.com

