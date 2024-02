Publication des premières études de conception de la BMW Art Car de Julie Mehretu

NEW YORK et MUNICH, 5 février 2024 /PRNewswire/ -- Julie Mehretu présente ses premières études de conception pour la 20e BMW Art Car. Pour ce projet, l'artiste de renommée internationale allie son travail artistique à son enthousiasme personnel pour la conception automobile et la vitesse. Elle traduit le dynamisme en forme et applique l'un de ses motifs monumentaux d'un plan pictural bidimensionnel à un objet tridimensionnel conçu industriellement. Au cours de ce processus créatif, le prototype de la voiture de course BMW M Hybrid V8 devient la toile de l'art multicouche de Julie Mehretu et le prochain ajout à la légendaire collection de voitures d'art BMW. Tout comme les « sculptures roulantes » de Roy Lichtenstein (1977) et de Jeff Koons (2010), la 20e BMW Art Car sera également officiellement lancée en première mondiale au Centre Pompidou à Paris le 21 mai, avant de concourir avec le numéro 20 quelques semaines plus tard aux 24 Heures du Mans les 15 et 16 juin 2024.

Concernant le processus de conception de la 20e BMW Art Car, Julie Mehretu a déclaré : « Ce n'est qu'après avoir participé aux 24 Heures de Daytona l'an dernier que l'idée de la manière d'aborder la BMW Art Car s'est vraiment concrétisée. J'ai pensé à la grille de Frank Stella et au fait que cela pourrait aussi être un clin d'œil aux anciens artistes de BMW Art Car. Je n'arrêtais pas de penser à cette peinture que je venais de terminer dans mon atelier, et la maquette de l'Art Car s'y trouvait, et j'ai pensé que nous pourrions peut-être essayer de faire avancer la voiture à travers cette peinture. » Pour la première fois, Julie Mehretu travaille avec BMW sur un format tridimensionnel. L'interaction des surfaces et de la géométrie de la conception du véhicule crée un remix d'éléments de sa peinture et ouvre de nouvelles perspectives à l'artiste dans son processus.

