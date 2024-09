PUBNUB PRÉSENTE ILLUMINATE POUR LE SPORT, LES MÉDIAS ET LE DIVERTISSEMENT

La nouvelle carte maîtresse de la plateforme en temps réel renforce l'engagement des téléspectateurs et accélère la monétisation des applications de streaming

AMSTERDAM, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- PubNub, la plateforme leader pour la création, la gestion et la monétisation d'applications en temps réel, annonce le lancement de PubNub Illuminate pour les sports, les médias et le divertissement lors de l'IBC 2024 à Amsterdam.

La plateforme d'analyse et de décision low-code de PubNub Illuminate permet aux propriétaires et gestionnaires d'applications de streaming, aux producteurs techniques et aux stratèges de la monétisation d'agir instantanément et facilement :

adapter les stratégies et mener spontanément des expériences, telles que des promotions et des récompenses ciblées.

insérer des flux de médias pour des insertions publicitaires dynamiques

lier le comportement des téléspectateurs à des mesures incitatives

améliorer la détection des fraudes afin d'identifier les comportements suspects et d'agir en temps réel

envoyer des recommandations personnalisées basées sur les actions des spectateurs au fur et à mesure qu'elles se produisent

PubNub est choisi par les leaders mondiaux du sport, des médias et du divertissement pour optimiser leurs applications de streaming.

Les développeurs d'applications de streaming du monde entier s'appuient sur PubNub pour offrir des expériences interactives qui s'adaptent sans effort à un nombre illimité d'utilisateurs simultanés, éliminant ainsi tout stress lié aux pics d'audience ou d'activité. Ils utilisent les API en temps réel de PubNub pour offrir des fonctions interactives et des expériences attrayantes, telles que des jeux de type « watch-and-play », des jeux-questionnaires en direct, des paris, une communauté et un chat privé dans l'application, et bien plus encore. Avec l'ajout d'Illuminate, PubNub donne à ses clients des secteurs du sport, des médias et du divertissement la possibilité d'optimiser la génération de revenus et de maximiser le retour sur investissement des applications.

À propos de PubNub

PubNub est une plateforme unique pour construire, gérer et monétiser des expériences interactives en temps réel dans n'importe quelle application, indépendamment de son objectif, de son échelle et de sa complexité. Créé en 2010, PubNub reçoit la confiance de plus de 2 000 entreprises comme DAZN, 17Live, LiveNation, FanHub, NCAA, LiveLike, FanAmp et SportBuff pour fournir un ensemble complet de modules de base permettant de créer facilement des expériences live sécurisées, évolutives, conformes et attrayantes.

Rejoignez PubNub à l'IBC 2024, du 13 au 16 septembre dans le hall 5, stand H25

Pour plus d'informations, visitez notre site : https://www.pubnub.com.

