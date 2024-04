Pudu Robotics bringt BellaBot Pro, einen Service-Roboter für Gastronomie und Einzelhandel, mit neuen KI-, Sicherheits- und Marketingfähigkeiten auf den Markt

Der weltweit führende Anbieter von Servicerobotern verbessert seinen Flaggschiff-Smart-Service-Roboter, um der wachsenden Kundennachfrage weltweit gerecht zu werden

BERLIN, 16. April 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Servicerobotik, hat BellaBot Pro eingeführt, die nächste Generation seines Flaggschiff-Smart-Service-Roboters, der KI nutzt, um Kunden während ihres gesamten Gastronomie- und Einzelhandelserlebnisses personalisierte Interaktionen zu bieten. Dieser neue Roboter umfasst neue Sprach- und Begrüßungsinteraktionen, verbesserte Geschirrerkennung, ein aktualisiertes Kurvenbildschirm für Werbung sowie verbesserte Sicherheits- und Effizienzfunktionen.

Seit seiner Einführung im Jahr 2019 wurde BellaBot erfolgreich in hochfrequentierten Umgebungen von globalen Marken wie PizzaHut, Jollibee, Carrefour, KFC und Walmart eingesetzt. Diese Unternehmen nutzen den Roboter, um Bestellungen zu liefern, Menüpunkte und Produkte zu bewerben und Gäste zu begrüßen.

"Wir stehen an einem Wendepunkt in Bezug auf Automatisierung und Robotik in der Wirtschaft. Pudu Robotics zielt darauf ab, Roboter zu entwickeln, die die Effizienz menschlicher Produktion und des Lebens verbessern, und unsere Serviceroboter werden weltweit eingesetzt", sagte Felix Zhang, Gründer und CEO von Pudu Robotics. "Die KI- und Marketingfähigkeiten von BellaBot Pro stellen einen großen Schritt nach vorn für PUDU und die gesamte Robotikindustrie dar. Wir haben diese neueste Version basierend auf umfangreichem Kundenfeedback von unseren Tausenden von Kunden auf der ganzen Welt entwickelt.

BellaBot Pro, die neueste Ergänzung der Flotte von Smart-Service-Robotern von PUDU, bietet mehrere Verbesserungen, die die Robotikindustrie voranbringen, darunter:

Erweiterte Marketingfähigkeiten : Die Einführung eines neuen 18,5-Zoll-Werbebildschirms am Körper des Roboters, der ihn in eine mobile Werbeplattform verwandelt, die die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zieht und die Werbeumwandlungseffizienz erhöht. Seine Marketingkraft wird durch anpassbare Optionen wie dynamische Gesichtsausdrücke, Multimedia-Werbung, verschiedene Sprachauswahlen und ein anpassbares Hauterscheinungsbild weiter verstärkt. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, personalisierte Marketingaktionen und Kampagnen zu erstellen und den Verbrauchern ein ansprechendes und interaktives Erlebnis zu bieten.

: Die Einführung eines neuen 18,5-Zoll-Werbebildschirms am Körper des Roboters, der ihn in eine mobile Werbeplattform verwandelt, die die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zieht und die Werbeumwandlungseffizienz erhöht. Seine Marketingkraft wird durch anpassbare Optionen wie dynamische Gesichtsausdrücke, Multimedia-Werbung, verschiedene Sprachauswahlen und ein anpassbares Hauterscheinungsbild weiter verstärkt. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, personalisierte Marketingaktionen und Kampagnen zu erstellen und den Verbrauchern ein ansprechendes und interaktives Erlebnis zu bieten. Fortgeschrittene PUDU VSLAM+ Technologie : BellaBot Pro verfügt über Laser- und Bildfusion für eine vereinfachte, aufkleberfreie Bereitstellung, anpassbar an verschiedene Umgebungen, einschließlich solcher mit hohen Decken (bis zu 30 Metern) und großen Flächen (bis zu 200.000 Quadratmetern), wodurch die Einrichtungszeit um 75% reduziert wird.

: BellaBot Pro verfügt über Laser- und Bildfusion für eine vereinfachte, aufkleberfreie Bereitstellung, anpassbar an verschiedene Umgebungen, einschließlich solcher mit hohen Decken (bis zu 30 Metern) und großen Flächen (bis zu 200.000 Quadratmetern), wodurch die Einrichtungszeit um 75% reduziert wird. Begrüßungserkennungsinteraktion: Die Frontkamera von BellaBot Pro wird bald in der Lage sein, spezifische Kundengesten, wie Winken, zu erkennen und die angemessene Antwort zu bestimmen, um mit Kunden zu interagieren.

Die Frontkamera von BellaBot Pro wird bald in der Lage sein, spezifische Kundengesten, wie Winken, zu erkennen und die angemessene Antwort zu bestimmen, um mit Kunden zu interagieren. Verbesserte Tablett-Erkennung : Nutzt die visuelle Inspektion (Fischaugenkamera), um den Status des Tabletts von BellaBot Pro zu überwachen, sodass der Roboter automatisch zur nächsten Aufgabe übergehen kann, sobald er erkennt, dass ein Kunde seine Selbstbedienungsmahlzeit abgeschlossen hat. Dies vereinfacht den Liefer-Abhol-Rücklieferprozess von BellaBot Pro und verbessert das gesamte Speiseerlebnis für die Kunden.

: Nutzt die visuelle Inspektion (Fischaugenkamera), um den Status des Tabletts von BellaBot Pro zu überwachen, sodass der Roboter automatisch zur nächsten Aufgabe übergehen kann, sobald er erkennt, dass ein Kunde seine Selbstbedienungsmahlzeit abgeschlossen hat. Dies vereinfacht den Liefer-Abhol-Rücklieferprozess von BellaBot Pro und verbessert das gesamte Speiseerlebnis für die Kunden. Gerichtserkennung : BellaBot Pro kann Gerichte auf dem Tablett erkennen und Gerichtseinführungen über Sprachausgabe bieten, was eine neue Ebene der Kundeninteraktion schafft, das Speiseerlebnis erhöht und die Bestellgenauigkeit sicherstellt. Es ist eine primäre Anwendung der KI-Technologie in BellaBot Pro, die die neueste Technik des metrischen Lernens verwendet, um visuelle Merkmale von Gerichten wie Form, Farbe und Kontur genau zu erfassen.

: BellaBot Pro kann Gerichte auf dem Tablett erkennen und Gerichtseinführungen über Sprachausgabe bieten, was eine neue Ebene der Kundeninteraktion schafft, das Speiseerlebnis erhöht und die Bestellgenauigkeit sicherstellt. Es ist eine primäre Anwendung der KI-Technologie in BellaBot Pro, die die neueste Technik des metrischen Lernens verwendet, um visuelle Merkmale von Gerichten wie Form, Farbe und Kontur genau zu erfassen. Tablett-Atmosphärenlicht : Führt ein neues Licht über dem Tablett für klare Mahlzeitenabholungssignale ein, minimiert Fehler und verbessert das Speiseerlebnis und die betriebliche Effizienz für die Geschäfte.

: Führt ein neues Licht über dem Tablett für klare Mahlzeitenabholungssignale ein, minimiert Fehler und verbessert das Speiseerlebnis und die betriebliche Effizienz für die Geschäfte. Omnidirektionale Hindernisvermeidung : Bietet omnidirektionale Wahrnehmung unter Verwendung von 2 Frontansichtskameras, 3 RGBD-Kameras und einem Lidar, um eine vollständige Abdeckung des vorderen Fahrgestells zu gewährleisten, reduziert tote Winkel und ermöglicht es dem Roboter, auf Kundenbegrüßungen zu reagieren und eine natürlichere und ansprechendere Interaktion zu bieten.

: Bietet omnidirektionale Wahrnehmung unter Verwendung von 2 Frontansichtskameras, 3 RGBD-Kameras und einem Lidar, um eine vollständige Abdeckung des vorderen Fahrgestells zu gewährleisten, reduziert tote Winkel und ermöglicht es dem Roboter, auf Kundenbegrüßungen zu reagieren und eine natürlichere und ansprechendere Interaktion zu bieten. Bodenprojektorlichter: Stellt Bodenprojektionsbeleuchtung für Szenarien bereit, in denen sich BellaBot Pro Kreuzungen nähert, um Fußgänger auf die Annäherung des Roboters aufmerksam zu machen, wodurch die Sicherheit in toten Winkeln verbessert und das Unfallrisiko verringert wird.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.pudurobotics.com/

Über Pudu Robotics

Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Servicerobotik, widmet sich der Steigerung der menschlichen Produktivität und Lebensstandards durch innovative Robotertechnologie. Mit einem Fokus auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Servicerobotern verfügt Pudu Robotics weltweit über nahezu tausend autorisierte Patente, die eine breite Palette von Kerntechnologien abdecken. Die Roboter des Unternehmens wurden in verschiedenen Branchen, einschließlich Gastronomie, Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Unterhaltung, Bildung und Fertigung, weit verbreitet eingesetzt. Bis heute hat Pudu Robotics erfolgreich über 70.000 Einheiten in eine Vielzahl von Märkten verschickt, mit einer Präsenz in mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit. Für weitere Informationen über Geschäftsentwicklungen und Updates folgen Sie PUDU auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter und Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2388068/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2193118/Pudu_Logo.jpg