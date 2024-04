Pudu Robotics dévoile son BellaBot Pro, un robot de service de restauration et de vente au détail, doté de nouvelles capacités en IA, de sécurité et de marketing

Le leader mondial de la robotique de service améliore son robot de service intelligent emblématique pour répondre à la demande croissante des clients dans le monde entier

PARIS, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service, a lancé BellaBot Pro, la nouvelle génération de son robot de service intelligent emblématique. Ce dernier est doté de l'intelligence artificielle pour offrir des interactions personnalisées aux clients dans les secteurs de la restauration et du commerce de détail. Il intègre des fonctionnalités avancées telles que de nouvelles interactions vocales et de salutation, une meilleure identification des plats, un écran incurvé mis à jour pour l'affichage publicitaire, ainsi que des améliorations en matière de sécurité et d'efficacité.

Pudu Robotics has released the premium delivery and advertising robot, BellaBot Pro.

Depuis sa première apparition en 2019, BellaBot a été déployé avec succès dans des zones à forte affluence par des marques mondiales telles que PizzaHut, Jollibee, Carrefour, KFC et Walmart. Ces entreprises utilisent le robot pour servir les commandes, promouvoir les articles du menu et les produits, et accueillir les clients.

Felix Zhang, fondateur et PDG de Pudu Robotics, souligne : "Nous sommes à une époque charnière en termes d'automatisation et de robotique dans l'économie. Pudu Robotics s'engage à développer des robots qui accroissent l'efficacité de la production et de la vie humaine. Nos robots de service sont utilisés partout dans le monde. Les nouvelles capacités en IA et en marketing de BellaBot Pro constituent une avancée considérable pour notre entreprise et pour l'industrie de la robotique."

BellaBot Pro, ajout récent à la flotte de robots de service intelligents de PUDU, présente des améliorations notables:

Capacités de marketing renforcées : L'inclusion d'un nouvel écran publicitaire de 18,5 pouces sur le corps du robot, le transformant en une plateforme de promotion mobile qui capture l'attention des clients et augmente l'efficacité de la conversion publicitaire. Sa puissance marketing est encore amplifiée par des options personnalisables telles que des expressions faciales dynamiques, de la publicité multimédia, une variété de choix de voix et une apparence de peau adaptable, entre autres. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises de créer des promotions et des campagnes de marketing personnalisées et offrent une expérience engageante et interactive pour les consommateurs.

: L'inclusion d'un nouvel écran publicitaire de 18,5 pouces sur le corps du robot, le transformant en une plateforme de promotion mobile qui capture l'attention des clients et augmente l'efficacité de la conversion publicitaire. Sa puissance marketing est encore amplifiée par des options personnalisables telles que des expressions faciales dynamiques, de la publicité multimédia, une variété de choix de voix et une apparence de peau adaptable, entre autres. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises de créer des promotions et des campagnes de marketing personnalisées et offrent une expérience engageante et interactive pour les consommateurs. Technologie PUDU VSLAM+ avancée : BellaBot Pro dispose d'une fusion laser et vision pour un déploiement simplifié, sans autocollants, adaptable à une variété d'environnements, y compris ceux avec de hauts plafonds (jusqu'à 30 mètres) et de grandes surfaces (jusqu'à 200 000 mètres carrés), réduisant le temps de configuration de 75 %.

: BellaBot Pro dispose d'une fusion laser et vision pour un déploiement simplifié, sans autocollants, adaptable à une variété d'environnements, y compris ceux avec de hauts plafonds (jusqu'à 30 mètres) et de grandes surfaces (jusqu'à 200 000 mètres carrés), réduisant le temps de configuration de 75 %. Interaction de reconnaissance de salutation : La caméra frontale de BellaBot Pro pourra bientôt détecter des gestes spécifiques des clients, comme un signe de la main, pour interagir de manière appropriée.

: La caméra frontale de BellaBot Pro pourra bientôt détecter des gestes spécifiques des clients, comme un signe de la main, pour interagir de manière appropriée. Détection améliorée du plateau : Utilise une inspection visuelle (caméra fisheye) pour surveiller l'état du plateau de BellaBot Pro, permettant au robot de procéder automatiquement à la tâche suivante une fois qu'il détecte qu'un client a terminé de collecter son repas en libre-service. Il simplifie le processus de livraison-ramassage-relivraison de BellaBot Pro, améliorant l'expérience globale de restauration pour les clients.

: Utilise une inspection visuelle (caméra fisheye) pour surveiller l'état du plateau de BellaBot Pro, permettant au robot de procéder automatiquement à la tâche suivante une fois qu'il détecte qu'un client a terminé de collecter son repas en libre-service. Il simplifie le processus de livraison-ramassage-relivraison de BellaBot Pro, améliorant l'expérience globale de restauration pour les clients. Reconnaissance des plats : BellaBot Pro peut reconnaître les plats sur le plateau et fournir des introductions de plats via une diffusion vocale, créant un nouveau niveau d'interaction avec les clients, rehaussant l'expérience de restauration et assurant la précision des commandes. C'est une application principale de la technologie IA dans BellaBot Pro, utilisant la dernière technique d'apprentissage métrique pour capturer avec précision les caractéristiques visuelles des plats tels que la forme, la couleur et le contour.

: BellaBot Pro peut reconnaître les plats sur le plateau et fournir des introductions de plats via une diffusion vocale, créant un nouveau niveau d'interaction avec les clients, rehaussant l'expérience de restauration et assurant la précision des commandes. C'est une application principale de la technologie IA dans BellaBot Pro, utilisant la dernière technique d'apprentissage métrique pour capturer avec précision les caractéristiques visuelles des plats tels que la forme, la couleur et le contour. Lumière d'ambiance du plateau : Introduit une nouvelle lumière au-dessus du plateau pour des signaux clairs de ramassage des repas, minimisant les erreurs et améliorant l'expérience de restauration et l'efficacité opérationnelle des magasins.

: Introduit une nouvelle lumière au-dessus du plateau pour des signaux clairs de ramassage des repas, minimisant les erreurs et améliorant l'expérience de restauration et l'efficacité opérationnelle des magasins. Évitement omnidirectionnel des obstacles : Offre une perception omnidirectionnelle à l'aide de 2 caméras de vue avant, 3 caméras RGBD et un Lidar pour fournir une couverture complète du châssis avant, réduisant les angles morts et permettant au robot de reconnaître et de répondre aux salutations des clients pour une interaction plus naturelle et engageante.

: Offre une perception omnidirectionnelle à l'aide de 2 caméras de vue avant, 3 caméras RGBD et un Lidar pour fournir une couverture complète du châssis avant, réduisant les angles morts et permettant au robot de reconnaître et de répondre aux salutations des clients pour une interaction plus naturelle et engageante. Lumières de projecteur au sol: Fournit un éclairage de projection au sol pour des scénarios avec BellaBot Pro approchant des intersections, alertant les piétons de l'approche du robot, améliorant ainsi la sécurité des angles morts et réduisant les risques d'accidents.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.pudurobotics.com/

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service, est dédié à améliorer la productivité humaine et les standards de vie grâce à une technologie robotique innovante. Avec un accent sur la R&D, la fabrication et la vente de robots de service, Pudu Robotics détient près de mille brevets autorisés dans le monde entier, englobant une large gamme de technologies clés. Les robots de l'entreprise ont été largement adoptés dans diverses industries, y compris la restauration, le commerce de détail, l'hôtellerie, la santé, le divertissement, l'éducation et la fabrication. À ce jour, Pudu Robotics a expédié avec succès plus de 70 000 unités vers une variété de marchés, avec une présence dans plus de 60 pays et régions dans le monde entier. Pour plus d'informations sur les développements commerciaux et les mises à jour, suivez PUDU sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube et Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2388068/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2193118/Pudu_Logo.jpg