Pudu Robotics bringt PUDU MT1 auf den Markt: KI-gesteuerter Roboter für die großflächige Reinigung

SHENZHEN, China, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, gibt stolz die Markteinführung des PUDU MT1 bekannt. Es handelt sich um einen KI-gesteuerten Kehrmaschinenroboter, der für große Umgebungen entwickelt wurde. Die herkömmliche Reinigung in weitläufigen Umgebungen wie Baumärkten, Lagerhäusern und Produktionsstätten ist oft arbeitsintensiv und weniger effizient. Der PUDU MT1 soll dies mit fortschrittlicher Technologie revolutionieren, mit der die Effizienz gesteigert, die Kosten gesenkt und hohe Sauberkeitsstandards eingehalten werden.

Der PUDU MT1 wurde für große Flächen entwickelt und kann effizient Reinigungsbereiche von über 100.000 Quadratmetern bewältigen. Er nutzt hochentwickelte KI-gesteuerte Funktionen, um die einzigartigen Herausforderungen großer Umgebungen mit Leichtigkeit und Genauigkeit zu bewältigen. Die wichtigsten Merkmale sind:

KI-gestützte Abfallerkennung: PUDU MT1 nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Abfälle zu identifizieren und zu kategorisieren. Seine Datenbank wird kontinuierlich aktualisiert, um die Genauigkeit zu verbessern. Diese Technologie unterscheidet zwischen echtem und unechtem Müll und aktiviert die Reinigung nur bei Bedarf, um die Effizienz zu maximieren und Energie zu sparen.

Intelligente Punktreinigung: Der PUDU MT1 ist in der Lage, große Flächen mit einem weiten Sichtfeld effizient zu überwachen. Er identifiziert und säubert Abfälle sofort nach der Erkennung. Dies sorgt für maximale Effizienz, da der Reinigungsmechanismus nur dann aktiviert wird, wenn es notwendig ist. Überflüssige Wege werden vermieden und Abfälle werden direkt angegangen, was zu einer intelligenteren und effektiveren Reinigung führt.

Dynamische Anpassungsfähigkeit an die Umgebung: Mithilfe von Lidar SLAM und VSLAM passt sich der PUDU MT1 an dynamische Umgebungen an und kann so große Flächen effizient kartieren und reinigen. Seine Routenoptimierung sorgt für eine gründliche Abdeckung mit minimaler Redundanz. Darüber hinaus passt er sich nahtlos an Layoutänderungen an, um eine konsistente und ununterbrochene Reinigung zu gewährleisten.

Kein Abfall ist zu groß oder zu klein: Mit einem 35-Liter-Großraummüllbehälter und einer 70 cm breiten Reinigungsbahn erfasst der PUDU MT1 alle Arten von Verunreinigungen, von feinem Staub bis hin zu größeren Gegenständen wie Getränkeflaschen. So gewährleistet er eine gründliche Reinigung in einem einzigen Durchgang, wodurch sich der manuelle Arbeitsaufwand erheblich verringert.

Proaktive Staubbekämpfung: Der PUDU MT1 fängt mit Hilfe eines Unterdruckabsaugsystems und eines Filtersystems Partikel auf und hält sie zurück, wodurch eine Sekundärverschmutzung verhindert und eine gesündere Umgebung erhalten wird.

Benutzerfreundlichkeit: Der MT1 ist auf maximalen Benutzerkomfort ausgelegt. Die intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche gewährleistet eine einfache Bedienung und Anpassung, auch für Erstanwender. Der verlängerte Griff ermöglicht ein müheloses manuelles Eingreifen und erleichtert die Übergänge zwischen den Bereichen und Halbfreiluftarbeiten. Der modulare Aufbau mit Schnellwechsel-Abfallbehälter und weiteren Verbrauchsmaterialien erleichtert die Wartung und den Austausch.

Herausragende Einsatzfähigkeit: Der PUDU MT1 kann enge Passagen von bis zu 75 cm durchfahren, Hindernisse von bis zu 20 mm überwinden und Spalte von bis zu 35 mm überqueren und gewährleistet so eine gründliche Reinigung von Kante zu Kante. Mit einer Akkukapazität von 45 Ah und einer Akkulaufzeit von sechs Stunden bietet er in Verbindung mit seiner Ladestation eine Rund-um-die-Uhr-Reinigung.

IoT-Integration: Der PUDU MT1 lässt sich mit IoT-Geräten integrieren und interagiert mit Aufzügen, Toren und anderer Infrastruktur, sodass mehrere Stockwerke gereinigt werden können. Die Fernüberwachung über Apps und PC-Schnittstellen bietet Echtzeit-Updates, visualisierte Reinigungsberichte und Benachrichtigungen, wenn der Abfallbehälter voll ist, und gewährleistet so eine effiziente Verwaltung.

Felix Zhang, Gründer und Geschäftsführer von Pudu Robotics, betonte die Bedeutung der intelligenten Automatisierung in der großflächigen Reinigung: „Der Umfang und die Komplexität moderner Einrichtungen erfordern fortschrittliche Reinigungslösungen, die über herkömmliche Methoden hinausgehen. Die KI-Fähigkeiten unseres PUDU MT1 liefern die Intelligenz und Automatisierung, die für die akribische Reinhaltung weitläufiger Bereiche unerlässlich sind, und erfüllen die hohen Erwartungen an Hygiene und betriebliche Effizienz in großen Umgebungen."

Als drittes Reinigungsprodukt in der Produktpalette erweitert der PUDU MT1 die Anwendungsmöglichkeiten von Pudu Robotics im Reinigungssektor und bietet unvergleichliche Effizienz, Präzision und Anpassungsfähigkeit. Pudu Robotics setzt sich weiterhin für die Förderung der intelligenten Automatisierung in verschiedenen Branchen ein und entwickelt seine Produktlinien kontinuierlich weiter, um den sich entwickelnden Anforderungen moderner Anlagen gerecht zu werden.

Weitere Informationen über den PUDU MT1 finden Sie unter: https://www.pudurobotics.com/products/mt1.

Informationen zu Pudu Robotics

Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, hat sich zum Ziel gesetzt, die menschliche Produktivität und den Lebensstandard durch innovative Robotertechnologie zu verbessern. Pudu Robotics konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Servicerobotern und hält weltweit fast tausend autorisierte Patente, die eine breite Palette von Kerntechnologien umfassen. Die Roboter des Unternehmens werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, unter anderem in der Gastronomie, im Einzelhandel, im Gastgewerbe, im Gesundheitswesen, in der Unterhaltungsbranche, im Bildungswesen und in der Fertigung. Bis heute hat Pudu Robotics fast 80.000 Einheiten erfolgreich an eine Vielzahl von Märkten ausgeliefert und ist in mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit vertreten. Für weitere Informationen über Geschäftsentwicklungen und Updates folgen Sie PUDU auf LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter und Instagram.

