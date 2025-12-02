Pudu Robotics dévoile la série PUDU D5 : robots quadrupèdes autonomes de qualité industrielle conçus pour des opérations complexes dans le monde réel

SHENZHEN, Chine, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, leader mondial de la robotique de service, a annoncé aujourd'hui le lancement de la série PUDU D5, une nouvelle génération de robots quadrupèdes autonomes de qualité industrielle conçus pour les environnements extérieurs complexes, non structurés et à grande échelle. La série comprend deux configurations : le PUDU D5, une version à jambes conçue pour une adaptabilité maximale au terrain, et le PUDU D5-W, une version à roues conçue pour des performances optimales sur des surfaces mixtes.

PUDU D5 Series: Industry-grade Autonomous Quadruped Robot

Combler le déficit d'automatisation dans des environnements difficiles

Si les robots de service sont bien adoptés dans les restaurants, les hôtels et d'autres environnements commerciaux structurés, de nombreux espaces extérieurs et industriels restent difficiles à automatiser. Les terrains accidentés, les pentes, les escaliers, les aménagements à plusieurs niveaux et les espaces exposés aux intempéries continuent de limiter le déploiement dans des tâches essentielles telles que l'inspection, la surveillance, le soutien logistique et l'intervention en cas d'urgence. La série D5 a été développée pour combler ces lacunes en offrant une autonomie avancée, une mobilité robuste, une perception précise et une grande résistance à l'environnement, afin de permettre aux robots d'opérer là où les systèmes traditionnels ne peuvent pas le faire.

« La série PUDU D5 représente une avancée significative dans notre vision de la robotique. Le D5 assure une autonomie avancée, une mobilité robuste et une interaction intelligente dans le cadre de scénarios complexes en extérieur et de qualité industrielle », a déclaré Felix Zhang, fondateur et PDG de Pudu Robotics. « Pour Pudu, le D5 n'est pas seulement un nouveau produit, mais une étape importante dans notre mission qui consiste à pousser les robots vers davantage d'applications. Nous construisons un écosystème collaboratif de « robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes » qui, grâce à leurs capacités complémentaires respectives, peuvent répondre de manière exhaustive aux divers besoins de nos utilisateurs ».

Caractéristiques principales de la série PUDU D5

Informatique de qualité automobile au profit d'une véritable autonomie

Doté d'une architecture biprocesseur avec NVIDIA Orin et RK3588 pour un maximum de 275 TOPS, le D5 offre des fonctions de cartographie et localisation simultanées (SLAM) en temps réel, de reconstruction 3D, de reconnaissance d'objets, d'évitement d'obstacles et de planification de trajectoire simultanément, ce qui permet un fonctionnement continu et non supervisé, même dans des environnements dynamiques.





Perception de haute précision à 360°

Quatre caméras fisheye à 120° combinées à deux capteurs LiDAR 192 lignes offrent une connaissance complète de l'environnement, générant des nuages de points 3D denses pour une localisation précise et une navigation dynamique. Des outils de visualisation à distance permettent aux opérateurs de superviser les missions en cas de besoin.





Capacité de navigation sur un million de mètres carrés

Capable de cartographier et de naviguer dans des installations d'une superficie allant jusqu'à un million de mètres carrés, le D5 gère des flux de travaux autonomes complets, y compris le départ, la surveillance, le traitement des obstacles et le retour à la charge. Son autonomie est de 14 kilomètres, ce qui convient aux aéroports, aux réseaux de métro et aux campus industriels.





Charge utile de 30 kg avec des performances stables

La construction en aluminium haute résistance et le correcteur de couple en boucle fermée permettent de gérer des charges utiles stables de 30 kg sur plus de deux heures de fonctionnement continu à pleine charge, ce qui permet d'accueillir divers dispositifs d'inspection, matériaux et modules spécifiques à la mission.





Mobilité tout-terrain pour les environnements complexes

La locomotion hybride roues-jambes avancée permet d'atteindre des vitesses de 5 m/s sur des surfaces planes, tout en conservant la capacité de monter des pentes de 30° et de franchir sans interruption des escaliers de 25 cm. La stabilisation pilotée par IMU et les algorithmes de commandes bioniques garantissent un fonctionnement souple et durable sur les sols et les terrains difficiles.





Durabilité par tous les temps et résistance extrême

Conçu pour être exposé au monde réel, le D5 prend en charge le démarrage à froid à -10 °C, fonctionne de -20 °C à 55 °C et bénéficie d'une protection IP67 pour des performances fiables sous la pluie, la neige, la poussière et dans des conditions climatiques fluctuantes.





Suivi intelligent et évitement prédictif

Grâce à la fusion de la vision et de la détection de profondeur, ainsi qu'à des algorithmes exclusifs de prédiction dynamique des obstacles, le D5 permet un suivi autonome naturel et fiable. Il maintient un espacement sûr et stable même dans les environnements étroits ou encombrés - idéal pour les tâches d'inspection, de logistique et d'escorte.





Interaction naturelle avec les gestes et la commande vocale

Le D5 prend en charge plus de 10 gestes intuitifs (démarrer, arrêter, rappeler, suivre, etc.) et dispose d'un réseau de 6 microphones avec réduction du bruit par l'IA pour une reconnaissance vocale très robuste dans les environnements bruyants. Cela permet une collaboration plus conviviale et un fonctionnement fluide sur site.

Extension de l'écosystème d'intelligence incarnée de Pudu Robotics

La série PUDU D5 étend le portefeuille d'intelligence incarnée de Pudu Robotics au-delà des robots de service spécialisés, dans des environnements industriels et extérieurs complexes. En complétant ses robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes existants, le D5 permet aux clients de déployer des flottes de robots dans le cadre de différents scénarios (de l'inspection industrielle et des infrastructures de transport à la sécurité extérieure et aux applications de recherche), créant ainsi un écosystème évolutif qui répond aux défis opérationnels du monde réel qui étaient auparavant hors de portée des systèmes autonomes.

À propos de PUDU

Pudu Robotics, chef de file mondial de la robotique de service, se consacre à l'amélioration de la productivité humaine et de la qualité de vie grâce à une technologie robotique innovante.

Spécialisée dans la R&D, la fabrication et la commercialisation de robots de service, Pudu Robotics met l'accent sur trois technologies clés : la mobilité, la manipulation et l'intelligence artificielle. L'entreprise s'est imposée en développant une gamme complète de robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes au sein de l'industrie. Actuellement, PUDU propose quatre lignes de produits : les robots de service, les robots de nettoyage commercial, les robots de livraison industrielle et les robots à intelligence incarnée, déployés dans dix secteurs majeurs, parmi lesquels la restauration, le commerce de détail, l'hôtellerie, la santé, les loisirs, le sport, l'industrie, l'éducation et bien d'autres. Pudu Robotics a déjà livré plus de 100 000 unités à travers le monde et est aujourd'hui présent dans plus de 1 000 villes réparties sur plus de 80 pays et régions. Pour obtenir plus d'informations sur les développements commerciaux et les nouveautés, suivez PUDU sur LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram.

