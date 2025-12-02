Pudu Robotics stellt die PUDU-D5-Serie vor: Autonome vierbeinige Roboter in Industriequalität, entwickelt für komplexe Einsätze in der Praxis

SHENZHEN, China, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Servicerobotik, gab heute die Markteinführung der PUDU-D5-Serie bekannt, einer neuen Generation von autonomen Vierbeinerobotern in Industriequalität, die für komplexe, unstrukturierte und großflächige Außenumgebungen entwickelt wurden. Die Serie umfasst zwei Konfigurationen: den PUDU D5, eine Version mit Beinen, die für maximale Geländegängigkeit entwickelt wurde, und den PUDU D5-W, eine Version mit Rädern, die für optimierte Leistung auf gemischten Oberflächen ausgelegt ist.

PUDU D5 Series: Industry-grade Autonomous Quadruped Robot

Die Automatisierungslücke in anspruchsvollen Umgebungen schließen

Während Serviceroboter in Restaurants, Hotels und anderen strukturierten gewerblichen Umgebungen bereits weit verbreitet sind, ist die Automatisierung vieler Außen- und Industriebereiche nach wie vor schwierig. Unebenes Gelände, Steigungen, Treppen, mehrstöckige Layouts und Witterungseinflüsse schränken den Einsatz bei kritischen Aufgaben wie Inspektion, Patrouille, Logistikunterstützung und Notfallmaßnahmen weiterhin ein. Die D5-Serie wurde entwickelt, um diese Lücken zu schließen. Sie bietet fortschrittliche Autonomie, robuste Mobilität, präzise Wahrnehmung und hohe Umweltverträglichkeit, damit Roboter dort eingesetzt werden können, wo herkömmliche Systeme versagen.

„Die PUDU-D5-Serie stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserer Vision für die Robotik dar. Der D5 bringt erfolgreich fortschrittliche Autonomie, robuste Mobilität und intelligente Interaktion in komplexe Außen- und Industrieumgebungen", sagte Felix Zhang, Gründer und CEO von Pudu Robotics. „Für Pudu ist der D5 nicht nur ein neues Produkt, sondern ein Meilenstein in unserer Mission, Roboter in immer mehr Anwendungsbereiche voranzubringen. Wir bauen ein kollaboratives Ökosystem aus „spezialisierten, semi-humanoiden und humanoiden Robotern" auf, die sich gegenseitig in ihren Fähigkeiten ergänzen und so die vielfältigen Bedürfnisse unserer Nutzer umfassend erfüllen können."

Hauptmerkmale der PUDU-D5-Serie

Automobiltaugliche Rechenleistung für echte Autonomie

Dank einer Dual-Prozessor-Architektur mit NVIDIA Orin und RK3588 für bis zu 275 TOPS führt D5 gleichzeitig Echtzeit-SLAM, 3D-Rekonstruktion, Objekterkennung, Hindernisvermeidung und Wegplanung durch und unterstützt so einen kontinuierlichen, unbeaufsichtigten Betrieb selbst in dynamischen Umgebungen.





Dank einer Dual-Prozessor-Architektur mit NVIDIA Orin und RK3588 für bis zu 275 TOPS führt D5 gleichzeitig Echtzeit-SLAM, 3D-Rekonstruktion, Objekterkennung, Hindernisvermeidung und Wegplanung durch und unterstützt so einen kontinuierlichen, unbeaufsichtigten Betrieb selbst in dynamischen Umgebungen. Hochpräzise 360°-Wahrnehmung

Vier 120°-Fischaugenkameras in Kombination mit zwei 192-Zeilen-LiDAR-Sensoren sorgen für eine umfassende Umgebungswahrnehmung und erzeugen dichte 3D-Punktwolken für präzise Lokalisierung und dynamische Navigation. Fernvisualisierungstools ermöglichen es den Bedienern, Missionen bei Bedarf zu überwachen.





Vier 120°-Fischaugenkameras in Kombination mit zwei 192-Zeilen-LiDAR-Sensoren sorgen für eine umfassende Umgebungswahrnehmung und erzeugen dichte 3D-Punktwolken für präzise Lokalisierung und dynamische Navigation. Fernvisualisierungstools ermöglichen es den Bedienern, Missionen bei Bedarf zu überwachen. Navigationsfähigkeit für Millionen Quadratmeter

Der D5 ist in der Lage, Anlagen mit einer Fläche von bis zu einer Million Quadratmetern zu kartieren und zu navigieren und übernimmt vollständig autonome Arbeitsabläufe, einschließlich Abflug, Patrouille, Hindernisbewältigung und Rückkehr zur Ladestation. Die Reichweite mit einer einzigen Ladung beträgt bis zu 14 Kilometer, wodurch er sich für Flughäfen, U-Bahn-Systeme und Industriegelände eignet.





Der D5 ist in der Lage, Anlagen mit einer Fläche von bis zu einer Million Quadratmetern zu kartieren und zu navigieren und übernimmt vollständig autonome Arbeitsabläufe, einschließlich Abflug, Patrouille, Hindernisbewältigung und Rückkehr zur Ladestation. Die Reichweite mit einer einzigen Ladung beträgt bis zu 14 Kilometer, wodurch er sich für Flughäfen, U-Bahn-Systeme und Industriegelände eignet. 30 kg Nutzlast mit stabiler Leistung

Die hochfeste Aluminiumkonstruktion und die geschlossene Drehmomentsteuerung ermöglichen eine stabile Nutzlast von 30 Kilogramm mit einer kontinuierlichen Laufzeit von über zwei Stunden bei Volllast und bieten Platz für verschiedene Inspektionsgeräte, Materialien und missionsspezifische Module.





Die hochfeste Aluminiumkonstruktion und die geschlossene Drehmomentsteuerung ermöglichen eine stabile Nutzlast von 30 Kilogramm mit einer kontinuierlichen Laufzeit von über zwei Stunden bei Volllast und bieten Platz für verschiedene Inspektionsgeräte, Materialien und missionsspezifische Module. Geländegängigkeit für komplexe Umgebungen

Die fortschrittliche Hybrid-Fortbewegung mit Rädern und Beinen erreicht 5 m/s auf ebenen Flächen und behält gleichzeitig die Fähigkeit, 30°-Steigungen zu erklimmen und kontinuierlich über 25 cm hohe Stufen zu steigen. IMU-gesteuerte Stabilisierung und bionische Steuerungsalgorithmen sorgen für einen reibungslosen und dauerhaften Betrieb auf Böden und in schwierigem Gelände.





Die fortschrittliche Hybrid-Fortbewegung mit Rädern und Beinen erreicht 5 m/s auf ebenen Flächen und behält gleichzeitig die Fähigkeit, 30°-Steigungen zu erklimmen und kontinuierlich über 25 cm hohe Stufen zu steigen. IMU-gesteuerte Stabilisierung und bionische Steuerungsalgorithmen sorgen für einen reibungslosen und dauerhaften Betrieb auf Böden und in schwierigem Gelände. Allwettertauglichkeit und extreme Widerstandsfähigkeit

Der D5 wurde für den Einsatz unter realen Bedingungen entwickelt, unterstützt Kaltstarts bei -10 °C, arbeitet bei Temperaturen von -20 °C bis 55 °C und erreicht die Schutzart IP67 für zuverlässige Leistung bei Regen, Schnee, Staub und schwankenden Klimabedingungen.





Der D5 wurde für den Einsatz unter realen Bedingungen entwickelt, unterstützt Kaltstarts bei -10 °C, arbeitet bei Temperaturen von -20 °C bis 55 °C und erreicht die Schutzart IP67 für zuverlässige Leistung bei Regen, Schnee, Staub und schwankenden Klimabedingungen. Intelligente Verfolgung und vorausschauende Vermeidung

Durch die Kombination von Bild- und Tiefenerkennung sowie proprietären Algorithmen zur dynamischen Hindernisvorhersage erreicht der D5 eine natürliche, zuverlässige autonome Verfolgung. Er hält auch in engen oder überfüllten Umgebungen einen sicheren, stabilen Abstand ein – ideal für Inspektions-, Logistik- und Begleitaufgaben.





Durch die Kombination von Bild- und Tiefenerkennung sowie proprietären Algorithmen zur dynamischen Hindernisvorhersage erreicht der D5 eine natürliche, zuverlässige autonome Verfolgung. Er hält auch in engen oder überfüllten Umgebungen einen sicheren, stabilen Abstand ein – ideal für Inspektions-, Logistik- und Begleitaufgaben. Natürliche Interaktion mit Gesten- und Sprachsteuerung

Der D5 unterstützt mehr als 10 intuitive Handgesten (Start, Stopp, Abruf, Folgen usw.) und verfügt über ein 6-Mikrofon-Array mit KI-Rauschunterdrückung für eine äußerst robuste Spracherkennung in lauten Umgebungen. Dies ermöglicht eine menschenfreundlichere Zusammenarbeit und einen nahtlosen Betrieb vor Ort.

Erweiterung des Embodied-Intelligence-Ökosystems von Pudu Robotics

Die PUDU-D5-Serie erweitert das Portfolio von Pudu Robotics im Bereich der verkörperten Intelligenz über spezialisierte Serviceroboter hinaus auf komplexe industrielle und Außenumgebungen. Als Ergänzung zu den bestehenden spezialisierten, semi-humanoiden und humanoiden Robotern ermöglicht der D5 den Kunden den Einsatz von Roboterflotten in verschiedenen Szenarien – von der industriellen Inspektion und Transportinfrastruktur bis hin zu Sicherheits- und Forschungsanwendungen im Außenbereich – und schafft so ein skalierbares Ökosystem, das reale operative Herausforderungen bewältigt, die bisher außerhalb der Reichweite autonomer Systeme lagen.

Informationen zu PUDU

Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, hat sich zum Ziel gesetzt, die menschliche Produktivität und den Lebensstandard durch innovative Robotertechnologie zu verbessern.

Pudu Robotics konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Servicerobotern und setzt dabei auf drei Kerntechnologien: Mobilität, Handhabung und künstliche Intelligenz. Pudu Robotics ist führend bei der Entwicklung eines umfassenden Angebots an spezialisierten, halb-humanoiden und humanoiden Roboterprodukten in der Industrie. Derzeit bietet PUDU vier Produktlinien an: Serviceroboter, gewerbliche Reinigungsroboter, industrielle Lieferroboter und verkörperte intelligente Roboter, die in zehn wichtigen Branchen eingesetzt werden, darunter Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Unterhaltung und Sport, Industrieanlagen, Bildung und mehr. Bis heute hat Pudu Robotics erfolgreich mehr als 100.000 Einheiten an eine Vielzahl von Märkten ausgeliefert und ist in mehr als 1.000 Städten in über 80 Ländern und Regionen weltweit vertreten. Für weitere Informationen zu Geschäftsentwicklungen und Updates folgen Sie PUDU auf LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter und Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836113/PUDU_D5_Series_Industry_grade_Autonomous_Quadruped_Robot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492578/Pudu_Robotics_Logo.jpg