Pudu Robotics eröffnet US-Hauptsitz in Dallas und beschleunigt so das langfristige Wachstum in Nord- und Südamerika

DALLAS, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter kommerzieller Servicerobotik, hat am 23. April im Rahmen seiner globalen strategischen Expansion offiziell einen neuen US-Hauptsitz in Dallas, Texas, eröffnet. Die neue Anlage soll die regionalen Kapazitäten von Pudu stärken und unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens in Nord- und Südamerika; sie läutet eine neue Phase der skalierten, strukturierten Geschäftsentwicklung ein.

Dallas sorgt für mehr Effizienz und regionale Koordination

The Pudu Robotics Americas Team at the New Dallas Global Hub

Als zentraler Knotenpunkt für landesweite und regionenübergreifende Aktivitäten auf dem amerikanischen Kontinent bietet Dallas erhebliche strategische Vorteile. Die Region verfügt über eine gut ausgebaute Logistik- und Lieferketteninfrastruktur, ein unternehmensfreundliches Umfeld und Zugang zu einem breiten Spektrum an Unternehmenskunden. Dank seiner zentralen Lage kann Pudu sowohl Nord- als auch Südamerika effizienter abdecken. Während Pudu in Amerika in eine Phase schnellen, skalierbaren Wachstums übergeht, wird sein neuer zentraler Hauptsitz, der sich im Sherman Tech Center von Richardson befindet und moderne Büroräume, einen Produktausstellungsraum und eine Lagerhaltung vor Ort vereint, das Supportmanagement, den Betrieb und die langfristige regionale Koordination verbessern.

In der Zwischenzeit hat das Unternehmen im Rahmen seiner umfassenderen Infrastrukturoptimierung auch sein Büro in Santa Clara in einen optimierten Außenposten für logistische Unterstützungsfunktionen umgewandelt und an beiden Küsten ein duales Lagersystem eingerichtet, um landesweite Lieferungen in den USA zu unterstützen.

Pudu in Nord- und Südamerika – eine wachsende Präsenz in verschiedenen Branchen

Seit dem Eintritt in den US-Markt 2018 hat Pudu seine Präsenz in ganz Amerika stetig ausgeweitet, bis hin zu umfassenden, lokalen Aktivitäten. Bis heute wurden fast 15.000 Pudu-Roboter in ganz Nord- und Südamerika eingesetzt, was ein regionales Umsatzwachstum von 285 % im Vergleich zum Vorjahr bescherte und das Unternehmen in eine Phase der groß angelegten Kommerzialisierung brachte.

Diese rasche Verbreitung wird durch die umfassende Produktpalette von Pudu vorangetrieben, die in vier Kernkategorien auf die spezifischen Anforderungen des amerikanischen Marktes in Bezug auf Personal und Effizienz eingeht:

Bereitstellung von Dienstleistungen: Angeführt von dem in der Branche beliebten BellaBot und dem neu verbesserten BellaBot Pro, die sich zum Goldstandard für die Interaktion im Gastgewerbe und Einzelhandel entwickelt haben.

Angeführt von dem in der Branche beliebten BellaBot und dem neu verbesserten BellaBot Pro, die sich zum Goldstandard für die Interaktion im Gastgewerbe und Einzelhandel entwickelt haben. Gewerbliche Reinigung: Dazu gehören die meistverkaufte PUDU CC1 Serie, die PUDU MT1 Serie , die für die chemische Großreinigung entwickelt wurde, und die kürzlich eingeführte PUDU BG1 Serie- KI-gestützter, großformatiger Scheuersaugroboter, der für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt wurde.

Dazu gehören die meistverkaufte PUDU CC1 Serie, die PUDU MT1 Serie , die für die chemische Großreinigung entwickelt wurde, und die kürzlich eingeführte PUDU BG1 Serie- KI-gestützter, großformatiger Scheuersaugroboter, der für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt wurde. Industrielle Lieferung: Die Roboter der PUDU T-Serie bieten vielseitige Logistikunterstützung mit Traglasten von 150 kg bis 600 kg und rationalisieren die Arbeitsabläufe in Lagern und Fabriken.

Die Roboter der PUDU T-Serie bieten vielseitige Logistikunterstützung mit Traglasten von 150 kg bis 600 kg und rationalisieren die Arbeitsabläufe in Lagern und Fabriken. Allgemeine verkörperte KI: Die fortschrittliche Serie PUDU D5 setzt neue Maßstäbe für die Interaktion von Robotern mit und die Anpassung an komplexe menschliche Umgebungen.

Die Partnerschaften mit lokalen Vertriebspartnern haben sich ebenfalls beschleunigt und ein Wachstum von 63,6 % im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Der Kundenstamm wächst rasant und erstreckt sich über diverse Branchen, darunter Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen, Industrielogistik und Lagerhaltung, Immobilien und Gebäudedienstleistungen, Einzelhandel sowie Unterhaltung, Sport und mehr. Die Roboter des Unternehmens erfreuen sich großer Beliebtheit bei globalen Branchenführern wie Walmart, Accenture, NASA, Norwegian Cruise Line, Honeywell, führenden Automobilherstellern und anderen.

Dieses Wachstum geht einher mit einer kontinuierlichen Organisationsentwicklung. Seit dem Markteintritt in den USA im Jahr 2018 hat sich ein anfängliches Team zu einer multifunktionalen Organisation von Fachkräften entwickelt. Lokalisierte Vertriebs-, Kundendienst-, Lösungs- und Marketingkompetenzen ermöglichen einen stärkeren Kundensupport und eine optimierte Umsetzung.

Aufbau einer globalen Zukunft durch Lokalisierungsstrategie

Pudu wird seine Präsenz in Schlüsselbranchen wie Einzelhandel, Logistik, Gastronomie, Gesundheitswesen und Gebäudereinigung weiter ausbauen und seine Lösungen für Service, Gebäudereinigung, Industrielieferung und KI-gestützte Robotik in breiteren Branchenszenarien anbieten.

„Wir setzen in Amerika auf langfristiges Wachstum mit einem lokalisierten Ansatz", so Raymond Pan, General Manager Americas bei Pudu Robotics. „Unser neuer Hauptsitz und die Optimierung unserer Infrastruktur bilden eine solide Grundlage für dieses Ziel. „Indem wir weiterhin in lokal angepasste Produkte investieren, unsere regionale Lieferkette ausbauen und unser Partnernetzwerk stärken, beschleunigen wir unser Wachstum in ganz Amerika und tragen damit direkt zur globalen Vision von Pudu Robotics bei, in den nächsten zehn Jahren 10 Milliarden Menschen weltweit zu versorgen."

Pudu hat sich als globaler Marktführer im Bereich Servicerobotik etabliert. Mit über 120.000 weltweit ausgelieferten Einheiten, Niederlassungen in über 80 Ländern und Regionen und einem Marktanteil von 23 % im Bereich kommerzieller Servicerobotik belegt Pudu laut Frost & Sullivans „Market Research on Global Commercial Service Robotics (2023)" weltweit Platz 1. Zukünftig wird Pudu seine Entwicklungs- und Lokalisierungsbemühungen in Nord- und Südamerika beschleunigen und gleichzeitig seine Präsenz in anderen wichtigen internationalen Märkten im Rahmen seiner globalen Expansionsstrategie weiter ausbauen.

Informationen zu Pudu Robotics

Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich kommerzieller Servicerobotik, hat sich dem Aufbau einer globalen intelligenten Robotikinfrastruktur verschrieben, die 10 Milliarden Menschen weltweit dienen soll.

Pudu Robotics verfügt über umfassende, proprietäre Forschung und Entwicklung in Kerntechnologien, darunter Navigationsalgorithmen, Multi-Roboter-Planung, Schwarmsteuerung, Bewegungssteuerungen und integrierte Gelenkmodule. Basierend auf drei Kerntechnologien – verkörperter Navigation, verkörperter Manipulation und verkörperter Interaktion – hat Pudu Robotics eine wegweisende Architektur mit dem Konzept „Ein Gehirn, vielfältige Verkörperungen" entwickelt und ein umfassendes Produktportfolio mit spezialisierten, semi-humanoiden und humanoiden Robotern geschaffen.

Derzeit bietet Pudu vier zentrale Produktlinien an: Servicerobotik, gewerbliche Reinigung, industrielle Logistik sowie verkörperte KI. Die Lösungen von Pudu Robotics werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Einzelhandel, Gastgewerbe, Fertigung, Immobilien und Gebäudedienstleistungen, Gesundheitswesen, Unterhaltung und Sport, Bildung und öffentliche Dienste.

Bis heute hat Pudu Robotics weltweit über 120.000 Einheiten ausgeliefert und ist in mehr als 80 Ländern und Regionen vertreten.

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