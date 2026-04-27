Pudu Robotics inaugure son siège social américain à Dallas, accélérant ainsi sa croissance à long terme sur le continent américain

DALLAS, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, leader international de la robotique de service commerciale, a officiellement ouvert un nouveau siège américain à Dallas, au Texas, le 23 avril, dans le cadre de son expansion stratégique internationale. Le nouveau site devrait améliorer les capacités régionales de Pudu et met en évidence l'engagement à long terme de l'entreprise envers les Amériques, marquant ainsi une nouvelle phase de développement commercial à grande échelle et structuré.

The Pudu Robotics Americas Team at the New Dallas Global Hub

Ce choix stratégique de Dallas permet d'optimiser son efficacité et renforce la coordination régionale

En tant que plaque tournante pour les opérations nationales et interrégionales sur le continent américain, Dallas apporte de solides avantages stratégiques. La région dispose d'une infrastructure logistique et de chaîne d'approvisionnement bien développée, d'un environnement favorable aux entreprises et d'un accès à un large éventail d'entreprises clientes. Sa position centrale permettra à Pudu de couvrir plus efficacement l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Alors que Pudu entre dans une phase de croissance rapide et évolutive sur le continent américain, son nouveau siège central, situé dans le Sherman Tech Center de Richardson et combinant un espace de bureau moderne, une salle d'exposition de produits et un entrepôt sur site, améliorera la gestion du soutien, les opérations et la coordination régionale à long terme.

Parallèlement, dans le cadre de l'optimisation de son infrastructure, l'entreprise a également transformé son bureau de Santa Clara en un poste de soutien logistique rationalisé et a mis en place un double système d'entreposage sur les deux côtes pour assurer les livraisons à l'échelle nationale aux États-Unis.

Pudu dans les Amériques – Une empreinte croissante dans diverses industries

Depuis son entrée sur le marché américain en 2018, Pudu a régulièrement étendu son empreinte à travers les Amériques jusqu'à établir des opérations locales solides. À ce jour, près de 15 000 robots Pudu ont été déployés sur le continent américain, ce qui a entraîné une croissance du chiffre d'affaires régional de 285 % d'une année à l'autre, amenant l'entreprise à une phase de commercialisation à grande échelle.

Cette adoption rapide est alimentée par la gamme de produits complète de Pudu, qui répond aux besoins spécifiques du marché américain en matière de main-d'œuvre et d'efficacité dans quatre catégories principales :

Prestation de services : Avec en tête le très populaire BellaBot et le nouveau BellaBot Pro, qui sont devenus les références en matière d'interaction dans le secteur de l'hôtellerie et de la vente au détail.

Avec en tête le très populaire BellaBot et le nouveau BellaBot Pro, qui sont devenus les références en matière d'interaction dans le secteur de l'hôtellerie et de la vente au détail. Nettoyage commercial : Il s'agit du best-seller PUDU CC1 series, du PUDU MT1 series conçu pour le nettoyage à sec à grande échelle, et du PUDU BG1 series récemment lancé – un robot laveur-essoreur de grande taille conçu pour les environnements difficiles et doté d'une intelligence artificielle.

Il s'agit du best-seller PUDU CC1 series, du PUDU MT1 series conçu pour le nettoyage à sec à grande échelle, et du PUDU BG1 series récemment lancé – un robot laveur-essoreur de grande taille conçu pour les environnements difficiles et doté d'une intelligence artificielle. Livraison industrielle : Les robots PUDU T-series offrent un soutien logistique polyvalent avec des capacités de charge allant de 150 à 600 kg, rationalisant ainsi les flux de travail dans les entrepôts et les usines.

Les robots PUDU T-series offrent un soutien logistique polyvalent avec des capacités de charge allant de 150 à 600 kg, rationalisant ainsi les flux de travail dans les entrepôts et les usines. L'IA générale incarnée : Représentée par le très évolué PUDU D5 series, elle repousse les limites de la manière dont les robots interagissent avec des environnements humains complexes et s'y adaptent.

Les partenariats avec les distributeurs locaux se sont également accélérés, atteignant une croissance de 63,6 % en glissement annuel, avec une base de clients en expansion rapide dans divers secteurs, notamment l'alimentation et les boissons, les soins médicaux, la logistique industrielle et l'entreposage, l'immobilier et les services immobiliers, la vente au détail, le divertissement, le sport et bien plus encore. Les robots de l'entreprise ont été largement adoptés par les leaders mondiaux de l'industrie, notamment Walmart, Accenture, NASA, Norwegian Cruise Line, Honeywell, les plus grandes marques automobiles, et d'autres.

Cette croissance s'accompagne d'un développement organisationnel. Depuis son arrivée sur le marché américain en 2018, l'équipe initiale s'est développée pour devenir une structure polyvalente composée de professionnels, dotée de capacités localisées en matière de vente, de service après-vente, de solutions et de marketing, qui permettent d'offrir un meilleur accompagnement à la clientèle et une meilleure exécution des projets.

Construire un avenir international sur la base d'une stratégie de localisation

À l'avenir, Pudu continuera d'étendre sa présence dans des secteurs clés tels que la vente au détail, la logistique, la restauration, les soins médicaux et le nettoyage commercial, tout en apportant ses solutions de prestation de services, de nettoyage commercial, de livraison industrielle et de robotique d'IA générale incarnée dans des scénarios industriels plus larges.

« Nous construisons sur le long terme dans les Amériques avec une approche locale », a déclaré Raymond Pan, directeur général des Amériques chez Pudu Robotics. « Notre nouveau siège et l'optimisation de notre infrastructure constituent une base solide pour concrétiser cette ambition. En continuant à investir dans des produits localisés, en améliorant notre chaîne d'approvisionnement régionale et en renforçant notre écosystème de partenaires, nous accélérons notre croissance sur le continent américain, contribuant directement à la vision globale de Pudu Robotics, qui vise à servir 10 milliards de personnes dans le monde au cours des 10 prochaines années ».

Pudu s'est imposée comme un leader international de la robotique de service, avec plus de 120 000 unités expédiées dans le monde, des opérations couvrant plus de 80 pays et régions, et 23 % de parts de marché dans la robotique de service commerciale, se classant au premier rang international selon l'étude de marché de Frost & Sullivan sur la robotique de service commerciale internationale (2023). À l'avenir, Pudu accélérera ses efforts de développement et de localisation sur le continent américain, tout en continuant à renforcer sa présence sur d'autres marchés internationaux clés dans le cadre de sa stratégie d'expansion internationale.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader international de la robotique de service commerciale, s'est engagée à mettre en place une infrastructure robotique intelligente internationale qui servira 10 milliards de personnes dans le monde.

Pudu Robotics a réalisé une R&D propriétaire complète dans les technologies de base, y compris les algorithmes de navigation, la programmation multi-robots, le contrôle des essaims, les contrôleurs de mouvement et les modules d'articulation intégrés. S'appuyant sur trois technologies clés, la navigation incarnée, la manipulation incarnée et l'interaction incarnée, Pudu Robotics a mis au point une architecture novatrice intitulée « un cerveau, plusieurs incarnations », et a ainsi constitué une gamme complète de produits comprenant des robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes.

Actuellement, Pudu propose quatre grandes lignes de produits : la prestation de services, le nettoyage commercial, la livraison industrielle et l'IA incarnée en général. Ses solutions sont largement déployées dans des secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie, la fabrication, l'immobilier et les services de propriété, les soins médicaux, le divertissement et le sport, l'éducation et les services publics.

Forte d'une présence dans plus de 80 pays et régions du monde, Pudu Robotics a expédié à ce jour plus de 120 000 unités dans le monde.

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