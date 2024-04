Pudu Robotics erweitert sich in den Markt für Industrierobotik mit der Einführung des PUDU T300

Globaler Führer in der Servicerobotik präsentiert das erste für das Manövrieren in komplexen Umgebungen von Industrieanlagen entworfene Unternehmen

Berlin, 22. April 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Servicerobotik, gab heute die Einführung seines ersten speziell für industrielle Anwendungen entwickelten Roboters bekannt – den PUDU T300, der auf der Hannover Messe 2024 seine Premiere feiern wird. Hersteller weltweit stehen vor der Herausforderung, sich an veränderte Marktanforderungen und Produktionsvariabilitäten anzupassen. Infolgedessen ist es entscheidend geworden, agilere, reaktionsfähigere und flexiblere Produktionslinien zu schaffen.

Entwickelt, um die Materiallogistik in der diskreten Fertigung zu verbessern, zeichnet sich der PUDU T300 durch die Optimierung von Betriebsabläufen aus, indem er Materialien an Produktionslinien liefert, Materialien zwischen verschiedenen Produktionsbereichen transferiert und den Transport von Proben für Qualitätskontrollen erleichtert. Dank seiner fortschrittlichen Manövrierfähigkeit kann er geschickt durch die engen Gänge typischer Industrieumgebungen navigieren. Mit seiner "map-and-go"-Funktion gewährleistet der T300 einen flexiblen Einsatz, der unabhängig von Netzwerkanbindungen und ohne Umgebungsanpassungen auskommt, was eine schnelle und anpassungsfähige Integration in bestehende Arbeitsabläufe ermöglicht.

"Es gibt eine enorme Nachfrage von industriellen Kunden nach automatisierten, flexiblen Robotiklösungen, die kontinuierlich arbeiten können, um hohe Produktionsraten zu erreichen und die betriebliche Effizienz zu verbessern", sagte Felix Zhang, Gründer und CEO von Pudu Robotics. " Da die Hersteller Schwierigkeiten haben, Talente zu gewinnen und zu halten, schließt der T300 unmittelbar die Lücke, indem er sich nahtlos in die aktuellen Prozesse der Einrichtungen integriert und gleichzeitig die Betriebsabläufe optimiert, um branchenweite Innovationen voranzutreiben."

Der PUDU T300 basiert auf der firmeneigenen echnologie PUDU VSLAM+, dem fortschrittlichen visuellen Positionierungssystem, das eine markierungsfreie Navigation ermöglicht. Dies stellt sicher, dass sich der PUDU T300 schnell an Veränderungen in Produktionslayouts anpassen kann, ohne dass zeitaufwendige Neukonfigurationen oder Standortumbauten erforderlich sind. Zu den Merkmalen des PUDU T300 gehören:

Außergewöhnliche Manövrierfähigkeit: Mit seiner Fähigkeit, Räume von nur 60 cm Breite zu navigieren und Schwellen von 2 cm sowie Rinnen von 3,5 cm zu überwinden, kann der PUDU T300 mühelos zwischen Produktionslinien pendeln und Materialien problemlos liefern.

Fortgeschrittene Navigation und Einsatzbereitschaft: Der PUDU T300 unterstützt eine Kombination aus Laser-SLAM und visuellem SLAM für die Positionierung und passt sich geschickt an Umgebungen mit Deckenhöhen von bis zu 30 Metern an. Er aktualisiert seine Karte in Echtzeit für eine konsistente, verlässliche Navigation und kann in Räumen von bis zu 200.000 m² operieren.

IoT-Fähigkeiten: Der PUDU T300 umfasst sicheren Türzugang, Aufzugsteuerung, ein sich selbst konfigurierendes Netzwerk mit Rufmöglichkeiten und Materialanforderungen der Produktionslinie über eine App, um sich nahtlos in Produktionsprozesse zu integrieren.

Multimodale Interaktion: Hochhelle Betriebsanzeigelampen und ein Verkehrslichtdesign zeigen deutlich die Position und die Fahrintentionen des PUDU T300 an, mit anpassbaren Knöpfen für eine organisierte Zusammenarbeit und akustischen Warnsignalen für effektive Erinnerungen.

Effizientes Laden: Der PUDU T300 verfügt über automatisches Aufladen und schnellen Batteriewechsel, was einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb ermöglichen, um unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Sicherheitskonformität: Der PUDU T300 entspricht den industriellen Sicherheitsanforderungen nach ISO 3691-4 und beinhaltet Lidar, Tiefenkamera, Kollisionsschutzkanten und Notstoppknöpfe für einen sicheren Betrieb.

Der PUDU T300 kann eingesetzt werden, um Produktionslinien in der gesamten Fertigungsbranche zu verbessern, einschließlich Hersteller von 3C-Elektronik, Einrichtungen zur Verarbeitung von Automobilteilen, Metallbearbeitung, Halbleiterfertigungsanlagen und vieles mehr.

Für weitere Informationen über den T300 besuchen Sie bitte: https://www.pudurobotics.com/products/pudut300.

Über Pudu Robotics

Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Servicerobotik, widmet sich der Steigerung der menschlichen Produktivität und Lebensstandards durch innovative Robotertechnologie. Mit einem Fokus auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Servicerobotern verfügt Pudu Robotics weltweit über nahezu tausend autorisierte Patente, die eine breite Palette von Kerntechnologien abdecken. Die Roboter des Unternehmens wurden in verschiedenen Branchen, einschließlich Gastronomie, Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Unterhaltung, Bildung und Fertigung, weit verbreitet eingesetzt. Bis heute hat Pudu Robotics erfolgreich über 70.000 Einheiten in eine Vielzahl von Märkten verschickt, mit einer Präsenz in mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit. Für weitere Informationen über Geschäftsentwicklungen und Updates folgen Sie PUDU auf LinkedIn, Twitter und Instagram.

