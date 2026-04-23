Pudu Robotics lève près de 150 millions USD et dépasse la valorisation de 1,5 milliard USD

SHENZHEN, Chine, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, leader mondial de la robotique de service commerciale, a annoncé aujourd'hui avoir levé près de 150 millions USD dans le cadre d'un nouveau tour de table de financement. À l'issue de ce tour de table, l'évaluation de la société a dépassé 1,5 milliard USD, signe de la grande confiance du marché des capitaux dans les avantages technologies difficiles à imiter, l'évolutivité commerciale et le leadership mondial de Pudu. Avec cette dernière levée de fonds, le financement cumulé de Pudu dépasse désormais 300 millions USD.

Pudu Robotics Raises Nearly USD 150 Million, Exceeds USD 1.5 Billion Valuation

Les produits du financement seront stratégiquement déployés pour accélérer le développement des technologies d'IA intégrées, élargir le portefeuille de produits de l'entreprise, approfondir l'expansion du marché mondial, augmenter la capacité de fabrication et renforcer les capacités de la chaîne d'approvisionnement. Ces initiatives visent à renforcer le leadership de l'entreprise dans le secteur en pleine évolution de la robotique de service commerciale et à poser des fondations solides pour les futures étapes de financement.

Pudu Robotics s'est imposée comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide dans le secteur de la robotique de service commercial, avec un portefeuille diversifié couvrant la prestation de services, le nettoyage commercial, la livraison industrielle et la robotique d'IA incarnée en général. Cette approche multisectorielle a engendré une augmentation remarquable de 100 % des recettes en glissement annuel en 2025. En particulier, le segment du nettoyage commercial de l'entreprise représente aujourd'hui plus de 70 % du chiffre d'affaires total, tandis que ses robots de livraison industrielle ont été rapidement adoptés, avec plus de 4 000 unités expédiées moins d'un an après leur lancement sur le marché.

Ce succès commercial est également validé par l'importante présence mondiale de Pudu, dont les solutions ont été largement adoptées par des marques mondiales de premier plan telles que Carrefour, Walmart et EDEKA. Selon l'étude « Market Research on Global Commercial Service Robotics (2023) » de Frost & Sullivan, Pudu Robotics détient 23 % du marché international, se classant au premier rang mondial et conservant la position de leader du secteur dans les déploiements internationaux.

Basée à Shenzhen et disposant de centres de recherche et développement dédiés à Chengdu et Hong Kong, l'entreprise continue de repousser les limites techniques grâce au développement complet de composants de base, notamment les algorithmes de navigation, la programmation multi-robots, les contrôleurs de mouvement et les modules d'articulation intégrés.

Felix Zhang, fondateur et PDG de Pudu Robotics, a déclaré : « Cette étape de financement est une validation éclatante du leadership industriel de Pudu, de la force de ses produits et de sa technologie, de sa marque mondiale et de son infrastructure commerciale. Soutenue par nos investisseurs stratégiques et nos partenaires industriels, Pudu continuera de repousser les limites de l'IA incarnée et de la robotique de service commerciale. Nous restons déterminés à innover avec l'esprit d'un inventeur et à tirer parti d'une vision mondiale pour accélérer l'adoption des robots, en élevant l'industrie à de nouveaux sommets dans la chaîne de valeur mondiale. »

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service commercial, a vocation à faciliter le travail et la vie grâce à l'IA et à la robotique, avec l'ambition de construire une infrastructure robotique intelligente mondiale au service de 10 milliards de personnes dans le monde.

S'appuyant sur trois technologies de base - la mobilité, la manipulation et l'interaction - Pudu Robotics a été le pionnier d'une architecture « Un cerveau, des incarnations multiples », établissant un portefeuille de produits complet qui comprend des robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes.

Actuellement, Pudu propose quatre grandes lignes de produits : la prestation de services, le nettoyage commercial, la livraison industrielle et l'IA incarnée en général. Ses solutions sont largement déployées dans des secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie, la fabrication et les installations industrielles, l'alimentation et les boissons, les services immobiliers, les soins de santé, le divertissement et le sport, l'éducation et les services publics.

Forte d'une présence dans plus de 80 pays et régions du monde, Pudu Robotics a expédié à ce jour plus de 120 000 unités dans le monde.

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