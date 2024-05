Pudu Robotics präsentiert verbesserten PUDU SH1 Intelligente Vertikale Scheuersaugmaschine auf der Interclean 2024

Revolutionäres Produkt führt mehrdimensionale Reinigung, intelligente Bedienung und Trennung von Luft, Flüssigkeit und Schmutz ein

AMSTERDAM, 14. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Servicerobotik, hat heute auf der Interclean 2024 das offizielle Debüt des verbesserten PUDU SH1 Intelligente Vertikale Scheuersaugmaschine bekanntgegeben. Die neueste Version des PUDU SH1 weist umfangreiche Verbesserungen auf und präsentiert sich als ein völlig neues Produkt mit erheblichen Verbesserungen in Design und Reinigungsfähigkeiten.

Pudu Robotics' upgraded PUDU SH1 debuts at Interclean 2024.

Der PUDU SH1 steht für Innovation und ist in der Lage, mehrdimensionale Reinigung durchzuführen, die über Böden hinausgeht und Tische, vertikale Glasflächen und schwierige Bereiche wie Ecken und den Raum unter niedrigen Möbeln umfasst. Innovative Designmerkmale des PUDU SH1 ermöglichen eine einfache und effiziente Trennung von Luft, Flüssigkeit und Schmutz, was einen bequemen Entsorgungsprozess gewährleistet, der Verstopfungen der Abflüsse und Schäden am Vakuummotor verhindert. Mit einem Druck von 27 kg, einer 350 U/min Bürste und einer Saugkraft von 20 KPa, zeichnet sich der SH1 durch die Entfernung hartnäckiger Flecken wie Ölverschmutzungen, Staubablagerungen und luftgetrockneten Schmutz aus und gewährleistet makellose Bedingungen in verschiedenen Umgebungen.

Als Reaktion auf das dringende Bedürfnis nach nachhaltigen und effizienten Reinigungslösungen setzt der PUDU SH1 neue Maßstäbe für ökologische Verantwortung. Die fortschrittliche Lithiumbatterietechnologie und energieeffiziente bürstenlose Motoren des SH1 reduzieren den ökologischen Fußabdruck der Maschine erheblich und entsprechen strengen ROHS-Standards. Durch die Optimierung der Ressourcennutzung spart der SH1 bis zu 80% an Wasser und Reinigungsmitteln im Vergleich zu herkömmlichen Wischmethoden und verkürzt die Reinigungszeit um bemerkenswerte 70%. Diese Merkmale unterstützen nicht nur umweltfreundliche Praktiken, sondern führen auch zu betrieblichen Einsparungen für Unternehmen.

„Pudu Robotics ist darauf ausgerichtet, Unternehmen zu befähigen, ihre Dienstleistungen zu verfeinern und die betriebliche Effizienz mit unseren Produkten zu steigern, die darauf ausgelegt sind, mit menschlichen Teams zusammenzuarbeiten", sagte Felix Zhang, Gründer und CEO von Pudu Robotics. „Dieses innovative Produkt verbessert nicht nur die Reinigungsleistung, sondern verkörpert auch unser Engagement für nachhaltiges Produktdesign und intelligente Technologieintegration in Reinigungsabläufe."

Der SH1 verfügt über abnehmbare Teile, die leicht ausgetauscht und repariert werden können, um die Nutzungsdauer der Maschine zu verlängern. Weitere Produkteigenschaften umfassen:

Mehrdimensionale Reinigungsfähigkeiten: Der PUDU SH1 ist mit einem Sortiment an Zubehör für das Reinigen von Böden, Tischen, vertikalen Glasflächen, Ecken und unter niedrigen Möbeln ausgestattet.

Der PUDU SH1 ist mit einem Sortiment an Zubehör für das Reinigen von Böden, Tischen, vertikalen Glasflächen, Ecken und unter niedrigen Möbeln ausgestattet. Verbesserte Reinigungsleistung: Die Maschine hat eine hohe Reinigungseffizienz mit hohem Druck, Drehzahl und Saugkraft, sowie einen innovativen Abwassertank, der für eine effektive Trennung von Luft, Flüssigkeit und Schmutz konzipiert ist.

Die Maschine hat eine hohe Reinigungseffizienz mit hohem Druck, Drehzahl und Saugkraft, sowie einen innovativen Abwassertank, der für eine effektive Trennung von Luft, Flüssigkeit und Schmutz konzipiert ist. Touchscreen-Schnittstelle: Ein benutzerfreundlicher Touchscreen ermöglicht eine einfache Verwaltung, einschließlich der Auswahl von Reinigungsmodi, Anzeigen von Batterie- und Wasserständen und der Erstellung intelligenter Berichte.

Ein benutzerfreundlicher Touchscreen ermöglicht eine einfache Verwaltung, einschließlich der Auswahl von Reinigungsmodi, Anzeigen von Batterie- und Wasserständen und der Erstellung intelligenter Berichte. Ausnahmeleistung bei hartnäckigen Flecken: Die Maschine kann verschiedene Flecken reinigen, einschließlich Ölverschmutzungen, Staubablagerungen und luftgetrockneten Schmutz, um makellose Bedingungen in verschiedenen Umgebungen sicherzustellen.

Die Maschine kann verschiedene Flecken reinigen, einschließlich Ölverschmutzungen, Staubablagerungen und luftgetrockneten Schmutz, um makellose Bedingungen in verschiedenen Umgebungen sicherzustellen. Intelligente Erkennung für Sicherheit: Mit intelligenter Diagnostik der Kernkomponenten gewährleistet der PUDU SH1 eine sichere Bedienung und vereinfacht die Wartung.

Mit intelligenter Diagnostik der Kernkomponenten gewährleistet der PUDU SH1 eine sichere Bedienung und vereinfacht die Wartung. Trennung von Luft, Flüssigkeit und Schmutz: Der Abwassertank des PUDU SH1 verfügt über ein geschichtetes Design, das eine effiziente Trennung von Luft, Flüssigkeit und Schmutz für eine einfache Entsorgung ermöglicht.

Weitere Informationen über den PUDU SH1 finden Sie unter https://www.pudurobotics.com/products/sh.

Über Pudu Robotics

Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Servicerobotik, widmet sich der Steigerung der menschlichen Produktivität und Lebensstandards durch innovative Robotertechnologie. Mit einem Fokus auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Servicerobotern verfügt Pudu Robotics weltweit über nahezu tausend autorisierte Patente, die eine breite Palette von Kerntechnologien abdecken. Die Roboter des Unternehmens wurden in verschiedenen Branchen, einschließlich Gastronomie, Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Unterhaltung, Bildung und Fertigung, weit verbreitet eingesetzt. Bis heute hat Pudu Robotics erfolgreich über 70.000 Einheiten in eine Vielzahl von Märkten verschickt, mit einer Präsenz in mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit. Für weitere Informationen über Geschäftsentwicklungen und Updates folgen Sie PUDU auf LinkedIn, Twitter und Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2411605/Image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2193118/Pudu_Logo.jpg