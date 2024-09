Pudu Robotics présente PUDU D7, son robot semi-humanoïde avec des capacités révolutionnaires et une vision stratégique de la robotique humanoïde

SHENZHEN, Chine, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, un chef de file mondial de la robotique de service, vient de dévoiler sa dernière innovation, le PUDU D7, premier robot semi-humanoïde intelligent de la société. Ce robot représente une avancée significative dans la mission de l'entreprise qui consiste à développer des solutions de pointe pour répondre aux défis opérationnels persistants auxquels sont confrontées les entreprises du monde entier. Avec une commercialisation complète prévue en 2025, le PUDU D7 conforte Pudu Robotics dans sa position de pionnier de l'industrie de la robotique de service.

PUDU D7, the first-generation semi-humanoid robot by Pudu Robotics

Comprendre les robots semi-humanoïdes

En mai de cette année, Pudu Robotics a présenté le concept de « robot semi-humanoïde » dans le cadre de sa vision stratégique à long terme pour l'industrie de la robotique de service. Pudu Robotics se concentre sur le développement de trois catégories distinctes de robots : des robots spécialisés conçus pour des tâches spécifiques, des robots semi-humanoïdes construits pour des applications adaptables et polyvalentes, et des robots entièrement humanoïdes pour des interactions humaines complexes.

Chaque type de robot répond à des besoins différents dans le secteur de la robotique de service, améliorant l'efficacité opérationnelle et l'expérience client. Cette stratégie avant-gardiste ouvre la voie à un avenir où les robots pourront effectuer un large éventail de tâches dans divers environnements, offrant ainsi des possibilités prometteuses pour faire progresser la robotique humanoïde.

En tant que robot semi-humanoïde, le PUDU D7 intègre une mobilité et une dextérité avancées en combinant un corps supérieur de type humain avec des bras robotiques et un châssis omnidirectionnel. Cette conception lui permet d'accomplir des tâches complexes dans divers environnements, qu'il s'agisse d'espaces orientés vers les services ou d'environnements industriels, ce qui constitue une étape importante vers des solutions robotiques adaptables à de multiples secteurs.

Caractéristiques principales du PUDU D7 et IA innovante

Développé par Pudu X-Lab, la branche R&D de Pudu Robotics, le PUDU D7 mesure 165 cm et pèse 45 kg. Le bras bionique du robot s'étend jusqu'à 65 cm et fonctionne avec 30 degrés d'amplitude et atteignant 50 degrés avec une main dextre. Ces capacités permettent au PUDU D7 d'exceller dans le fonctionnement des ascenseurs, le transport d'articles et les tâches de tri.

Le PUDU D7 est alimenté par une batterie de plus de 1 kWh, ce qui lui permet de fonctionner en continu pendant plus de 8 heures. Il est doté d'un mouvement omnidirectionnel à 360 degrés, d'une vitesse maximale de 2 m/s et d'une stabilité sur des pentes allant jusqu'à 10 degrés. En outre, ses bras bioniques peuvent soulever 10 kilogrammes, avec une précision de 0,1 millimètre.

Pudu Robotics a équipé le PUDU D7 d'un système d'intelligence multicouche conçu pour fusionner l'intelligence incarnée basée sur les données avec des stratégies de modèles d'IA avancés. En utilisant un système de contrôle hiérarchique, souvent décrit comme une « planification de haut niveau » et une « planification de bas niveau », le PUDU D7 est capable de gérer intelligemment à la fois des tâches abstraites et stratégiques et des actions en temps réel basées sur les sens. Cette approche stratifiée permet au robot semi-humanoïde non seulement de comprendre et de répondre à des scénarios de service complexes, mais aussi d'apprendre en continu et d'affiner ses opérations au fil du temps.

Grâce à sa capacité d'adaptation et à son intelligence incarnée, le PUDU D7 est prêt à assurer l'exécution de tâches de bout en bout dans de nombreux secteurs, ce qui favorisera la commercialisation à grande échelle de robots de service semi-humanoïdes.

Déclaration

« Nous sommes ravis de présenter PUDU D7, qui souligne notre engagement en faveur d'une innovation technologique et de produits continue. Doté d'une mobilité avancée, de capacités opérationnelles polyvalentes et d'une intelligence incarnée, ce robot semi-humanoïde marque une étape importante dans notre quête d'une gamme diversifiée de solutions robotiques », déclare Felix Zhang, fondateur et CEO, Pudu Robotics. « En promouvant un écosystème complet de robots spécialisés, de robots semi-humanoïdes et de robots humanoïdes, nous souhaitons façonner l'avenir de l'industrie de la robotique de service et offrir une valeur exceptionnelle dans diverses applications. »

Pudu Robotics se concentre sur les solutions pratiques et la robotique humanoïde de demain

Pudu Robotics continue de donner la priorité aux besoins réels des clients tout en jetant les bases de l'avenir de la robotique de service. Le PUDU D7 incarne cette mission en offrant des solutions avancées qui rationalisent les tâches répétitives, permettant aux entreprises de se concentrer sur des opérations plus stratégiques. L'engagement de Pudu en matière de sécurité des données est primordial, avec des pratiques de collecte de données anonymes et des certifications ISO/IEC qui garantissent la confiance et la conformité des clients.

Pudu Robotics continue à investir dans la robotique humanoïde et semi-humanoïde en poursuivant le développement de systèmes robotiques dextres tels que le PUDU D7. En faisant avancer ces technologies, Pudu vise à créer des robots polyvalents qui excellent dans de nombreux secteurs. Les innovations de l'entreprise dans le domaine de la robotique semi-humanoïde et humanoïde ne se contenteront pas d'enrichir sa gamme de produits existante. Pudu Robotics ouvrira également la voie à de nouvelles possibilités d'automatisation intelligente, consolidant ainsi sa position de chef de file sur le marché mondial de la robotique.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, chef de file mondial de la robotique de service, se consacre à l'amélioration de la productivité humaine et du niveau de vie grâce à une technologie robotique innovante. Axé sur la R&D, la fabrication et la vente de robots de service, Pudu Robotics détient près d'un millier de brevets dans le monde entier, couvrant un large éventail de technologies de base.

Les robots de l'entreprise ont été largement adoptés dans divers secteurs, notamment la restauration, le commerce de détail, l'hôtellerie, les soins de santé, le divertissement, l'éducation et la fabrication. À ce jour, Pudu Robotics a livré avec succès plus de 80 000 unités à divers marchés, avec une présence dans plus de 60 pays et régions du monde. Pour plus d'informations sur les développements commerciaux et les mises à jour, suivez PUDU sur LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2509644/PUDU_D7_Demo_Video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492578/Pudu_Robotics_Logo.jpg