Pudu Robotics stellt seinen semi-humanoiden Roboter PUDU D7 vor und präsentiert damit bahnbrechende Fähigkeiten und eine strategische Vision für humanoide Roboter

SHENZHEN, China, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, hat seine neueste Innovation vorgestellt, den PUDU D7, den ersten intelligenten semi-humanoiden Roboter des Unternehmens mit allgemeiner Verkörperung. Dieser Roboter stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Mission des Unternehmens dar, innovative Lösungen zu entwickeln, die sich den ständigen betrieblichen Herausforderungen von Unternehmen weltweit stellen. Der PUDU D7 wird voraussichtlich im Jahr 2025 auf den Markt kommen und stärkt die Position von Pudu Robotics an der Spitze der Servicerobotikbranche.

PUDU D7, the first-generation semi-humanoid robot by Pudu Robotics

semi-humanoide Roboter verstehen

Im Mai dieses Jahres stellte Pudu Robotics das Konzept des „semi-humanoiden Roboters" als Teil seiner langfristigen strategischen Vision für die Servicerobotikbranche vor. Pudu Robotics konzentriert sich auf die Entwicklung von drei verschiedenen Kategorien von Robotern: spezialisierte Roboter, die für bestimmte Aufgaben entwickelt wurden, semi-humanoide Roboter, die für anpassungsfähige und vielseitige Anwendungen gebaut wurden, und vollständig humanoide Roboter für komplexe menschliche Interaktionen.

Jeder Robotertyp erfüllt unterschiedliche Anforderungen im Bereich der Servicerobotik und verbessert die betriebliche Effizienz und das Kundenerlebnis. Diese vorausschauende Strategie öffnet die Tür zu einer Zukunft, in der Roboter nahtlos eine breite Palette von Aufgaben in verschiedenen Umgebungen ausführen können, was spannende Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der humanoiden Robotik bietet.

Der PUDU D7 ist ein semi-humanoider Roboter, der durch die Kombination eines menschenähnlichen Oberkörpers mit Roboterarmen und einem vollständig omnidirektionalen Fahrgestell eine hohe Mobilität und Geschicklichkeit aufweist. Diese Konstruktion ermöglicht die Bewältigung komplexer Aufgaben in unterschiedlichen Umgebungen, von dienstleistungsorientierten Bereichen bis hin zu industriellen Umgebungen, und stellt einen wichtigen Schritt in Richtung anpassungsfähiger Roboterlösungen für verschiedene Branchen dar.

Kernspezifikationen des PUDU D7 und innovative KI

Der PUDU D7 wurde von Pudu X-Lab, der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Pudu Robotics, entwickelt. Er ist 165 cm groß und wiegt 45 Kilogramm. Der bionische Arm des Roboters ist bis zu 65 cm lang und verfügt über 30 Freiheitsgrade, die sich mit einem Handaufsatz auf 50 Freiheitsgrade erweitern lassen. Dank dieser Eigenschaften eignet sich der PUDU D7 hervorragend für den Betrieb von Aufzügen, den Transport von Gegenständen und für Sortieraufgaben.

Der PUDU D7 wird von einer Batterie mit mehr als 1 kWh gespeist, die einen Dauerbetrieb von über 8 Stunden ermöglicht. Er kann sich um 360 Grad in alle Richtungen bewegen, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 2 m/s und bleibt auch an Hängen bis zu 10 Grad stabil. Außerdem können seine bionischen Arme 10 Kilogramm heben, wobei die Endpunktgenauigkeit des Arms 0,1 Millimeter beträgt.

Pudu Robotics hat den PUDU D7 mit einem mehrschichtigen Intelligenzsystem ausgestattet, das datengesteuerte verkörperte Intelligenz mit fortschrittlichen KI-Modellstrategien verbindet. Durch den Einsatz eines hierarchischen Steuerungssystems, das oft als „High-Level-Planung" und „Low-Level-Planung" bezeichnet wird, ist der PUDU D7 in der Lage, sowohl abstrakte, strategische Aufgaben als auch sensorisch basierte Aktionen in Echtzeit intelligent zu steuern. Dank dieses mehrschichtigen Ansatzes kann der semi-humanoide Roboter nicht nur komplexe Dienstleistungsszenarien verstehen und darauf reagieren, sondern auch kontinuierlich lernen und seine Arbeitsweise mit der Zeit verfeinern.

Mit seiner Anpassungsfähigkeit und verkörperten Intelligenz ist der PUDU D7 in der Lage, eine nahtlose, durchgängige Aufgabenerledigung in verschiedenen Branchen zu ermöglichen und so die großflächige Kommerzialisierung von semi-humanoiden Servicerobotern voranzutreiben.

Erklärung

„Wir freuen uns, den PUDU D7 vorzustellen, der unser Engagement für kontinuierliche Technologie- und Produktinnovation unterstreicht. Mit seiner fortschrittlichen Mobilität, seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und seiner verkörperten Intelligenz ist dieser semi-humanoide Roboter ein wichtiger Meilenstein in unserem Streben nach einer breiten Palette von Roboterlösungen", so Felix Zhang, Gründer und Geschäftsführer von Pudu Robotics. „Durch die Förderung eines umfassenden Ökosystems von spezialisierten Robotern, semi-humanoiden Robotern und humanoiden Robotern wollen wir die Zukunft der Servicerobotikbranche gestalten und einen außergewöhnlichen Mehrwert für verschiedene Anwendungen bieten."

Der Fokus von Pudu Robotics auf praktische Lösungen und zukunftssichere humanoide Robotik

Pudu Robotics legt weiterhin den Schwerpunkt auf die realen Kundenbedürfnisse und legt gleichzeitig den Grundstein für die Zukunft der Servicerobotik. Der PUDU D7 verkörpert diese Mission und bietet fortschrittliche Lösungen zur Rationalisierung sich wiederholender Aufgaben, sodass sich die Unternehmen auf strategischere Tätigkeiten konzentrieren können. Das Engagement von Pudu für die Datensicherheit ist von höchster Bedeutung. Anonymisierte Datenerfassungspraktiken und ISO/IEC-Zertifizierungen gewährleisten das Vertrauen der Kunden und die Einhaltung der Vorschriften.

Pudu Robotics ist bestrebt, weiterhin in die humanoide und semi-humanoide Robotik zu investieren, indem es geschickte Robotersysteme wie den PUDU D7 weiterentwickelt. Durch die Weiterentwicklung dieser Technologien will Pudu vielseitige Roboter entwickeln, die sich in verschiedenen Branchen bewähren. Die Innovationen des Unternehmens im Bereich der semi-humanoiden und humanoiden Robotik werden nicht nur die bestehende Produktpalette erweitern. Pudu Robotics wird aber auch neue Möglichkeiten der intelligenten Automatisierung erschließen und seine Führungsposition auf dem globalen Robotikmarkt festigen.

Informationen zu Pudu Robotics

Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, hat sich zum Ziel gesetzt, die menschliche Produktivität und den Lebensstandard durch innovative Robotertechnologie zu verbessern. Pudu Robotics konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Servicerobotern und hält weltweit fast tausend autorisierte Patente, die eine breite Palette von Kerntechnologien umfassen.

Die Roboter des Unternehmens werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, unter anderem in der Gastronomie, im Einzelhandel, im Gastgewerbe, im Gesundheitswesen, in der Unterhaltungsbranche, im Bildungswesen und in der Fertigung. Bis heute hat Pudu Robotics mehr als 80.000 Einheiten erfolgreich an eine Vielzahl von Märkten ausgeliefert und ist in mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit vertreten. Für weitere Informationen über Geschäftsentwicklungen und Updates folgen Sie PUDU auf LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter und Instagram.

