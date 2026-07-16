-Pudu Robotics se posiciona como líder mundial en cuatro dimensiones de robótica de servicio comercial, según Frost & Sullivan

Un informe de mercado independiente de 2025 reconoce a Pudu Robotics como líder mundial en ingresos por robots de servicio comercial, envíos, expansión internacional entre las empresas chinas e ingresos por robots de limpieza comercial.

SHENZHEN, China, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica para servicios comerciales, ha sido reconocida como la empresa número uno del mundo en cuatro dimensiones clave del mercado de la robótica para servicios comerciales, según el ""2025 Global Embodied Intelligence and Commercial Service Robotics Independent Market Research Report", publicado por Frost & Sullivan, una firma líder internacional de investigación de mercado y consultoría.

Pudu Robotics Ranked No.1 Globally in Four Commercial Service Robotics Dimensions by Frost & Sullivan

Según el informe, Pudu Robotics lidera la industria mundial de la robótica para servicios comerciales en ingresos y envíos, ocupa el primer lugar entre las empresas chinas de robótica para servicios comerciales por cuota de mercado internacional y ostenta la primera posición mundial en ingresos por robótica de limpieza comercial.

Este reconocimiento pone de relieve el continuo crecimiento de Pudu en los mercados de robótica comercial, respaldado por su completa cartera de productos, su capacidad de despliegue global y su inversión a largo plazo en tecnologías de inteligencia integrada.

Liderazgo en el mercado global: Cuatro posiciones líderes en robótica de servicio comercial

El informe de Frost & Sullivan describe un mercado global de robots de servicio comercial en plena expansión, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 37 % entre 2021 y 2025, y una TCAC proyectada del 31,2 % hasta 2030.

Las empresas chinas se han convertido en actores clave en este mercado global. En 2025, las cinco principales empresas de robótica de servicio comercial del mundo eran de China, representando en conjunto más de la mitad del mercado global.

Líder mundial en robótica de servicios comerciales en términos de ingresos y volumen de envíos

Según Frost & Sullivan, Pudu Robotics ocupa el primer puesto a nivel mundial tanto en ingresos como en volumen de envíos de robots de servicio comercial, con una cuota de mercado aproximada del 25 % en ingresos y del 23 % en envíos.

Desde su entrada en el mercado con robots de reparto en 2016, Pudu ha ampliado continuamente su cartera de productos y escenarios de aplicación. Actualmente, la empresa cuenta con una completa gama de productos robóticos que abarca robots de reparto, robots de limpieza comercial, robots de reparto industrial y robots con inteligencia artificial integrada.

Esta estrategia integral ha permitido a Pudu alcanzar una escala de despliegue significativa y desarrollar sólidas capacidades en aplicaciones comerciales de alto valor e implementaciones empresariales.

Liderando la cuota de mercado internacional entre las empresas chinas de robótica para servicios comerciales

La expansión internacional ha sido un factor clave en el crecimiento de Pudu. El informe de Frost & Sullivan muestra que el mercado de China de exportación de robótica comercial casi se triplicó entre 2021 y 2025, y se espera que los envíos al extranjero alcancen cerca de 280.000 unidades para 2030. Dentro de este mercado en crecimiento, Pudu Robotics se posicionó como líder entre las empresas chinas de robótica comercial por cuota de mercado internacional, con aproximadamente el 44% del mercado.

El crecimiento internacional de Pudu se ha impulsado mediante una estrategia "glocal" a largo plazo que combina la innovación global de productos con operaciones, capacidades de servicio y alianzas estratégicas localizadas. Actualmente, los robots de Pudu se han desplegado en más de 85 países y regiones, prestando servicio a más de 50.000 clientes finales en todo el mundo y operando en 40 aeropuertos internacionales.

La empresa también ha logrado una fuerte aceptación en mercados exigentes. Aproximadamente el 60 % de los envíos de robots de limpieza de la serie PUDU CC1 se realizan en Europa y Norteamérica, mientras que los ingresos de Pudu en el mercado americano aumentaron un 285 % interanual.

Frost & Sullivan destacó que la competitividad futura en robótica comercial dependerá cada vez más no solo de las capacidades tecnológicas, sino también de la influencia global de la marca, las redes de servicio localizadas y el desarrollo del ecosistema.

Ampliando el liderazgo en robótica para la limpieza comercial

Pudu Robotics también ocupó el puesto número 1 a nivel mundial en ingresos por robótica de limpieza comercial, con aproximadamente una participación de mercado del 29 %, según Frost & Sullivan.

La cartera de limpieza comercial de la compañía está evolucionando hacia la era nativa de la IA a través de su sistema Magic Cleaning AI Agent, que integra inteligencia artificial, hardware robótico y datos operativos del mundo real para mejorar continuamente el rendimiento de la limpieza.

Pudu ha creado una cartera integral de robótica de limpieza que cubre diferentes entornos operativos, incluidos los robots de limpieza todo en uno con IA PUDU CC1 series, robots de limpieza en seco con IA, PUDU MT1 series, robots fregadores de gran tamaño con IA nativa PUDU BG1 series y fregadores verticales inteligentes PUDU SH1.

La gama de productos es compatible con una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo oficinas, centros comerciales, aeropuertos, fábricas y centros sanitarios, lo que permite una implementación flexible en superficies de cientos a decenas de miles de metros cuadrados.

Frost & Sullivan: La robótica de servicios comerciales como vía principal para la IA integrada

El informe de Frost & Sullivan identifica la robótica de servicios comerciales como una de las vías más prácticas para la comercialización de la IA integrada.

A medida que la IA se traslada de los entornos digitales al mundo físico, los robots se convierten en una interfaz clave entre los sistemas inteligentes y las operaciones del mundo real. Sin embargo, la comercialización a gran escala requiere superar desafíos como la recopilación de datos del mundo real, la complejidad de la ingeniería, las capacidades de fabricación y el despliegue global.

Frost & Sullivan identifica la robótica de servicios comerciales como uno de los sectores más prometedores para la adopción temprana y a gran escala de la IA integrada, ya que los robots operan en escenarios altamente repetibles, generan valiosos datos del mundo real, se basan en plataformas de hardware maduras y pueden escalarse más fácilmente entre industrias y regiones que otras aplicaciones robóticas.

Pudu Robotics ha desarrollado estas capacidades a través de años de implementación comercial. Desde el lanzamiento de sus primeros robots de reparto en 2016, Pudu se ha expandido a múltiples categorías de robótica y ha acumulado una amplia experiencia en implementaciones comerciales en restaurantes, comercio minorista, hostelería, sanidad, fabricación, logística y transporte. Esta experiencia multisectorial y multimercado sienta las bases para ofrecer soluciones robóticas estandarizadas que pueden replicarse globalmente.

Un nuevo paradigma: Pudu define la infraestructura de la era de la IA integrada

Frost & Sullivan destaca que la industria robótica está pasando de un modelo de "un robot, un cerebro" a uno de "un cerebro, múltiples implementaciones", donde un sistema de inteligencia unificado puede soportar múltiples formas robóticas. Las empresas con capacidades integradas que abarcan el desarrollo del cuerpo del robot, los modelos, las plataformas de software y el ecosistema estarán mejor posicionadas para obtener ventajas a largo plazo.

Pudu Robotics impulsa esta visión mediante su arquitectura tecnológica "Un cerebro, múltiples implementaciones" y su arquitectura de agente físico, que integra tres capas: la capa de implementación, la capa de sistema y la capa de habilidades. Esta arquitectura representa la transición de Pudu, que pasa de ser un líder en robótica de servicios comerciales a una empresa de robótica con inteligencia incorporada más amplia.

Frost & Sullivan pronostica que la industria robótica global podría convertirse en un mercado de un billón de dólares para 2030, con los robots como infraestructura esencial en operaciones empresariales, servicios urbanos, producción industrial y entornos cotidianos.

Con más de 130.000 robots distribuidos a nivel mundial, operaciones en 85 países y regiones, y una cartera completa que abarca robótica de reparto, limpieza, industrial y con inteligencia incorporada, Pudu Robotics está posicionada para contribuir a esta próxima etapa del desarrollo robótico.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica para servicios comerciales, se dedica a facilitar el trabajo y mejorar la calidad de vida mediante la IA y la robótica, con la visión de construir una infraestructura robótica inteligente global que beneficie a 10 mil millones de personas en todo el mundo.

Pudu Robotics ha desarrollado tecnologías y componentes clave, como módulos de articulaciones robóticas y controladores de movimiento, y ha presentado más de 1.900 solicitudes de patente a nivel mundial. Basada en tres tecnologías principales —Navegación integral, Manipulación integral e Interacción integral—, Pudu Robotics ha sido pionera en una arquitectura de "Un Cerebro, Múltiples Formas", estableciendo una cartera de productos integral que incluye robots especializados, semihumanoides y humanoides.

Actualmente, Pudu ofrece cuatro líneas de productos principales: prestación de servicios, limpieza comercial, reparto industrial e IA integral general. Sus soluciones se implementan ampliamente en sectores como el comercio minorista, la hostelería, la fabricación, los servicios inmobiliarios, la sanidad, el entretenimiento y el deporte, la educación y los servicios públicos.

Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado más de 130.000 unidades a nivel mundial, con presencia en más de 85 países y regiones.

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