Puede ser elegible para compensación por lesiones personales o muerte por negligencia de un airbag Takata que no funcionaba correctamente

- Si usted fue lesionado por un airbag Takata que no funcionaba correctamente, todavía puede ser elegible para la compensación a través del proceso de reclamación del Maestro Especial y del Fideicomisario por lesiones personales o muerte por negligencia.

BOSTON, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- La siguiente declaración está siendo emitida por el Profesor Eric D. Green, maestro especial del Takata Airbag Individual Restitution Fund del Departamento de Justicia y fideicomisario del Tort Compensation Trust Fund creado en los Casos de Bancarrota de Takata.

Reclamaciones de airbag defectuoso de Takata

El Profesor Eric D. Green, como maestro especial y fideicomisario, anunció un programa de compensación en mayo de 2018 para las personas que han sufrido o sufrirán lesiones personales o muerte por negligencia causada por la ruptura o el despliegue agresivo de un inflador del airbag de nitrato de amonio estabilizado en fase de Takata (un "defecto del inflador del airbag de Takata"). En virtud de ese programa, los reclamantes pueden solicitar una compensación al Individual Restitution Fund ("IRF") del Departamento de Justicia de 125 millones de dólares y/o aproximadamente 140 millones de dólares al Takata Airbag Tort Compensation Trust Fund ("TATCTF"). El proceso de reclamación está en curso y los reclamantes elegibles todavía tienen tiempo para actuar.

Hay tres tipos de reclamaciones que pueden ser presentadas por personas que sufrieron lesiones o muerte por negligencia causada por un defecto del inflador del airbag de Takata: (i) una "Reclamación IRF" contra Takata por compensación del IRF, el fondo de restitución de lesiones personales y muerte por negligencia supervisado por el Maestro Especial y establecido bajo la Orden de Restitución ingresada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Michigan en relación con el caso penal del Departamento de Justicia contra el caso Takata, U.S. v. Takata Corporation, Caso No. 16-cr-20810 (E.D. Mich.); (ii) una "Reclamación Trust" contra Takata por compensación de TATCTF, el fondo fiduciario de lesiones personales y muerte por negligencia supervisado por el Fideicomisario y establecido en relación con el Plan de Reorganización del Capítulo 11 de Takata en el Tribunal de Bancarrota para el Distrito de Delaware, y (iii) una "Reclamación POEM" contra un Fabricante de Equipo Original Participante (un "POEM;" actualmente el único POEM es Honda/Acura) para la compensación del POEM, que debe ser resuelto a través del TATCTF supervisado por el Fideicomisario.

Cada uno de estos tres tipos de reclamaciones tiene sus propios requisitos de elegibilidad; sin embargo, cada tipo de reclamación cubre sólo lesiones físicas y muerte por negligencia resultante de un defecto del inflador del airbag de Takata. Las reclamaciones relacionadas con lesiones o muerte por negligencia causadas por otros componentes del airbag -- como la falta de despliegue del airbag, el despliegue espontáneo del airbag, las lesiones por accidentes no relacionados con el inflador o las pérdidas económicas no relacionadas con lesiones físicas o la muerte- no están cubiertas por los tres tipos de reclamaciones descritas anteriormente.

Las personas pueden acceder a los formularios de reclamación, que incluyen instrucciones detalladas sobre cómo presentar una reclamación, en el sitio web de IRF, www.takataspecialmaster.com, o en el sitio web de TATCTF, www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Supervisión del proceso de reclamaciones y recursos para obtener más información

El Profesor Green fue nombrado por el Tribunal de Distrito para servir como Maestro Especial que supervisa las Reclamaciones IRF y fue nombrado por el Tribunal de Bancarrota para servir como el Fideicomisario supervisando Reclamaciones Trust y Reclamaciones POEM.

Para obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad, los plazos de presentación y cómo presentar una reclamación, visite www.takataspecialmaster.com, www.TakataAirbagInjuryTrust.com, email [email protected], o llámenos al (888) 215-9544.

Contacto: [email protected]

