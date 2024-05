Puissance au-delà des limites avec l'AC240, la nouvelle station électrique portable résistante aux intempéries IP65 de BLUETTI

BERLIN, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- BLUETTI, le pionnier des solutions d'alimentation portable, s'apprête à révolutionner à nouveau les aventures de plein air avec sa dernière innovation : la station électrique portable AC240 résistante à l'eau et à la poussière IP65.

AC240

En s'appuyant sur le succès de son prédécesseur, l'AC60, BLUETTI place la barre encore plus haut avec l'AC240. Cette station, dont le lancement est prévu pour le 20 mai, fournit une puissance accrue, une recharge plus rapide, une capacité extensible et plus encore. Elle est conçue pour permettre aux aventuriers, aux amateurs de plein air et aux sauveteurs d'urgence de repousser les limites, quelles que soient les conditions météorologiques.

Avec une puissance de sortie impressionnante de 2 400 W, l'AC240 alimente sans effort une multitude d'appareils, notamment des réfrigérateurs, des climatiseurs de fenêtre, des micro-ondes et des cafetières. Sa batterie LFP de 1 536 Wh peut alimenter un réfrigérateur de 20 pieds cubes, soit environ 566 litres (1,2 kWh/jour), pendant au moins une journée. De plus, grâce à son mode Power Lifting, même les charges résistives telles qu'une plaque chauffante peuvent tirer jusqu'à 3 600 watts, ce qui garantit qu'aucune tâche n'est trop exigeante.

Doté d'une pléthore de prises, dont 4 prises CA standard, une prise de voiture, 2 ports USB-A, deux ports USB-C et un port RV 12 V/30 A, l'AC240 répond à divers besoins en matière d'alimentation. Idéale pour les propriétaires de camping-cars ou de bateaux, elle s'intègre parfaitement aux systèmes d'alimentation hors réseau pour des aventures autonomes.

Ne craignez plus de manquer d'électricité dans la nature avec la flexibilité de l'AC240:

une station AC240 peut accepter jusqu'à quatre batteries B210, pour une capacité totale de 10 136 Wh. Ces batteries peuvent fonctionner comme des banques d'alimentation autonomes avec une résistance à l'eau, 3 sorties CC et des options de recharge.

De plus, grâce à sa fonction UPS réactive, qui détecte rapidement les pannes et bascule automatiquement en alimentation par batterie en 15 millisecondes — une vitesse à la pointe de l'industrie — vous disposez d'une solution simple et robuste pour une alimentation sans interruption à l'intérieur et à l'extérieur.

Grâce à la prise en charge du contrôle via l'application, vous pouvez gérer la puissance, ajuster la vitesse de recharge, basculer entre les modes UPS, et plus encore.

Disponibilité et prix

Le BLUETTI AC240 sera disponible à l'achat sur le site officiel de BLUETTI et sur Amazon à partir du 20 mai à 15h CEST, à des tarifs exclusifs pour les premiers acheteurs des unités AC240 seules et les lots accompagnés de batteries d'extension B210.

À propos de BLUETTI :

Dès le début, BLUETTI s'est efforcé de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de BLUETTI sur https://fr.bluettipower.eu/