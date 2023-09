Pujiang Innovation Forum 2023 in Shanghai: Förderung der offenen Zusammenarbeit für eine größere technologische Innovationswirkung

SHANGHAI, 11. September 2023 /PRNewswire/ -- In den vergangenen 16 Jahren hat das Pujiang Innovation Forum dank umfangreicher Unterstützung seinen globalen Einfluss stetig ausgebaut. Das Forum hat eine zentrale Rolle bei der Förderung der innovationsorientierten Entwicklungsstrategie Chinas, der wissenschaftlichen Eigenständigkeit und der Selbstverbesserung sowie bei der Umwandlung Shanghais in ein technologisches Innovationszentrum gespielt. Am Pujiang Innovation Forum 2023 unter dem Motto „Fostering an Open Innovation Environment: Innovation and Global Connections" (Förderung eines offenen Innovationsumfelds: Innovation und globale Verbindungen), das vom 9. bis 11. September stattfand, nahmen über 300 Gäste aus 31 Ländern und Regionen teil, von denen fast 40 % aus dem Ausland kamen. Darüber hinaus wurde die Global Entrepreneurship Investment Conference ins Leben gerufen, die darauf abzielt, Shanghai als weltweit führendes Ziel für Investitionen in Technologieunternehmertum zu etablieren, indem Verbindungen zwischen Projekten und Kapital erleichtert werden, so das Shanghai Center for Pujiang Innovation Forum.

2023 Pujiang Innovation Forum in Shanghai (PRNewsfoto/Shanghai Center for Pujiang Innovation Forum)

Ein weitere bemerkenswerte Forumsveranstaltung ist die Global Technology Transfer Conference, die sich auf drei Kernelemente konzentriert: Innovationsnachfrage, Talentförderung und Kapitalstärke. Durch die Nutzung der globalen Angebots- und Nachfrageplattform InnoMatch umfasste die Konferenz eine 10.000 Quadratmeter große Offline-Ausstellungsfläche, auf der über 3.000 Technologieanforderungen und mehr als 20.000 Stellenangebote für Mitarbeiter in Wissenschaft und Technik aus dem ganzen Land vorgestellt wurden.

Als einflussreiches Innovationsforum strebt das Pujiang Innovation Forum, das an einem neuen Wendepunkt angelangt ist, danach, eine Plattform auf nationaler Ebene für den weltweiten Austausch und die Zusammenarbeit im Bereich wissenschaftlicher und technologischer Innovationen zu werden. Es hat sich drei Kernaufgaben verschrieben: Aufbau eines Innovationsnetzwerks, Aufspüren von Zukunftstrends und Förderung junger Talente. Die fünf Hauptaufgaben des Forums bestehen in der Funktion als Quelle für zukunftsweisendes Innovationsdenken, als globaler Maßstab für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt, als Beschleuniger für internationale wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit, als Magnet für globale Innovationstalente und als Zentrum für den globalen Technologietransfer. All diese Bemühungen stehen im Einklang mit der Vision Shanghais, sich zu einem internationalen Epizentrum für Wissenschaft und Innovation zu entwickeln und das Ziel zu erreichen, weltweit führend in der Technologie zu werden.

Bildunterschrift: Pujiang Innovation Forum 2023 in Shanghai

