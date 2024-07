Pulnovo Medical annonce son adhésion au comité d'entreprise de la PHA (Pulmonary Hypertension Association)

SHANGHAI, 9 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Pulnovo Medical, un pionnier mondialement reconnu dans le traitement de l'hypertension pulmonaire et de l'insuffisance cardiaque, a récemment annoncé son partenariat avec la Pulmonary Hypertension Association (PHA). Ce partenariat souligne non seulement l'influence mondiale croissante de Pulnovo Medical, mais renforce également la mission de la PHA, qui est de prolonger et d'améliorer la vie des personnes souffrant d'hypertension pulmonaire (HP) dans le monde entier.

Pulnovo Medical et la PHA sont unies par une vision collective d'un avenir où l'hypertension pulmonaire sera mieux comprise et traitée plus efficacement. La technologie PADN de Pulnovo Medical, une thérapie interventionnelle innovante dans le domaine de l'hypertension pulmonaire, apporte une solution nouvelle et bénéfique aux patients contraints par les traitements médicamenteux traditionnels. Pulnovo Medical mène actuellement des essais à l'échelle mondiale aux États-Unis et en Europe. Ce partenariat stratégique vise à combiner les thérapies PADN de pointe de Pulnovo Medical pour l'hypertension pulmonaire avec le vaste réseau de la PHA afin de sensibiliser le public et d'améliorer les soins prodigués aux patients atteints d'hypertension pulmonaire dans le monde entier. En tant que membre de la PHA, Pulnovo Medical participera activement aux programmes éducatifs, aux projets de recherche et aux campagnes de sensibilisation de l'association. Notre collaboration mettra à profit l'urgence de notre mission commune pour avoir un impact durable sur les patients souffrant d'hypertension pulmonaire dans le monde entier.

À propos de la PHA

La PHA a été fondée en 1991 en Floride et est devenue une communauté internationale de plus de 16 000 personnes atteintes de PH, de soignants, de membres de la famille des patients et de professionnels de la santé. Étant l'une des plus importantes et des plus anciennes associations de lutte contre l'hypertension pulmonaire au monde, la PHA sert de lien de confiance entre la communauté de la lutte contre l'hypertension pulmonaire et les partenaires industriels et universitaires.

À propos de la PADN

La dénervation de l'artère pulmonaire (PADN - Pulmonary Artery Denervation) est une procédure d'intervention percutanée sur l'artère pulmonaire qui utilise un cathéter PADN pour fournir de l'énergie de radiofréquence aux nerfs sympathiques dans la membrane externe de l'artère pulmonaire, ce qui entraîne la disparition de la gaine de myéline des nerfs et la fusion des axones, Cette technique inhibe l'activité sympathique, augmente le débit cardiaque, réduit la pression artérielle pulmonaire, inhibe le remodelage pathologique des artères pulmonaires, améliore l'endurance à l'effort et la fonction cardiaque du patient, et permet d'obtenir des bénéfices à long terme à partir d'une seule procédure peu invasive.

À propos de Pulnovo Medical

Pulnovo Medical Limited, entreprise pionnière mondialement reconnue dans le traitement de l'hypertension pulmonaire et de l'insuffisance cardiaque, s'est engagée à mettre à profit sa profonde expertise dans la science des technologies de pointe afin de commercialiser ses solutions thérapeutiques innovantes et d'en faire bénéficier les patients du monde entier.

Pour plus d'informations, consultez le site www.pulnovomed.us