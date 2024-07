Pulnovo Medical kündigt Beitritt zum Unternehmensausschuss der PHA (Pulmonary Hypertension Association) an

SHANGHAI, 10. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Pulnovo Medical, ein weltweit anerkannter Pionier in der Behandlung von pulmonaler Hypertonie und Herzinsuffizienz, hat kürzlich seine Partnerschaft mit der Pulmonary Hypertension Association (PHA) bekannt gegeben. Diese Partnerschaft unterstreicht nicht nur den wachsenden globalen Einfluss von Pulnovo Medical, sondern stärkt auch die Mission der PHA, das Leben der von pulmonaler Hypertonie (PH) Betroffenen weltweit zu verlängern und zu verbessern.

Pulnovo Medical und die PHA haben eine gemeinsame Vision für eine Zukunft, in der die pulmonale Hypertonie besser verstanden und effizienter behandelt wird. Die PADN-Technologie von Pulnovo Medical, eine innovative interventionelle Therapie auf dem Gebiet der pulmonalen Hypertonie, bietet eine neue und vorteilhafte Lösung für Patientinnen und Patienten, die mit den herkömmlichen medikamentösen Behandlungen nicht zurechtkommen. Derzeit führt Pulnovo Medical globale Studien in den USA und Europa durch. Ziel der strategischen Partnerschaft ist es, die hochmodernen PADN-Therapien von Pulnovo Medical zur Behandlung von pulmonaler Hypertonie mit dem umfassenden Netzwerk der PHA zu kombinieren, um das öffentliche Bewusstsein zu stärken und die Versorgung von PH-Patientinnen und -Patienten weltweit zu verbessern. Als Mitglied der PHA wird Pulnovo Medical aktiv an deren Bildungsprogrammen, Forschungsprojekten und Kampagnen teilnehmen. Diese Zusammenarbeit soll die Dringlichkeit der gemeinsamen Mission beider Organisationen nutzen, um einen nachhaltig positiven Einfluss auf das Leben von Patientinnen und Patienten mit pulmonaler Hypertonie weltweit zu haben.

Informationen zur PHA

Die Pulmonary Hypertension Association (PHA) wurde 1991 in Florida gegründet und hat sich zu einer internationalen Gemeinschaft von mehr als 16.000 Menschen mit pulmonaler Hypertonie, Betreuern, Familienmitgliedern und Experten aus dem Gesundheitswesen entwickelt. Als einer der größten und ältesten Verbände für pulmonale Hypertonie weltweit fungiert die PHA als vertrauenswürdiges Bindeglied zwischen der Gemeinschaft der von pulmonaler Hypertonie Betroffenen und den Partnern aus Industrie und Wissenschaft.

Informationen zu PADN

Die Pulmonalarterien-Denervierung (Pulmonary Artery Denervation, PADN) ist ein perkutanes Lungenarterien-Interventionsverfahren, bei dem ein PADN-Katheter verwendet wird, um Radiofrequenzenergie an die Sympathikusnerven in der äußeren Membran der Lungenarterie abzugeben, was zum Verschwinden der Myelinscheide der Nerven und zur Verschmelzung der Axone führt. Dadurch wird die Sympathikusaktivität gehemmt, die Herzleistung erhöht, der Druck in der Lungenarterie gesenkt, die pathologische Veränderung der Lungenarterien gehemmt, die Belastbarkeit und die Herzfunktion von Patientinnen und Patienten verbessert und ein langfristiger Nutzen durch einen einzigen minimalinvasiven Eingriff erzielt.

Informationen zu Pulnovo Medical

Pulnovo Medical Limited ist ein weltweit anerkannter Pionier auf dem Gebiet der Behandlung von pulmonaler Hypertonie und Herzinsuffizienz. Unser Ziel ist es, unser umfassendes Fachwissen zur Entwicklung bahnbrechender Technologien zu nutzen, um unsere innovativen therapeutischen Lösungen zu vermarkten und Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt zu helfen.

