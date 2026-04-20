Pulnovo Medical annonce un investissement stratégique de Medtronic dans le cadre d'un tour de table sursouscrit de 100 millions de dollars

NEW YORK, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- Pulnovo Medical, pionnier des thérapies innovantes pour le traitement de l'hypertension pulmonaire et de l'insuffisance cardiaque, annonce aujourd'hui un cycle de financement stratégique sursouscrit de 100 millions de dollars, avec un investissement principal de Medtronic, l'une des plus grandes entreprises de technologie médicale au monde, ainsi que le soutien renouvelé d'investisseurs existants tels qu'EQT, Qiming Venture Partners, Gaorong Ventures, OrbiMed et Lilly Asia Ventures. Pulnovo accueille également de nouveaux investisseurs, dont HSG (anciennement Sequoia China) et d'autres investisseurs mondiaux de premier plan. Ce financement représente une étape importante dans la trajectoire de croissance de Pulnovo et reflète une forte validation d'investisseurs stratégiques et institutionnels de premier plan à l'égard de la technologie, des progrès cliniques et de la vision à long terme de la société.

Par ailleurs, Medtronic et Pulnovo ont conclu un accord commercial qui envisage de futures opportunités de mise sur le marché. L'accord est conçu pour tirer parti de la synergie commerciale entre Pulnovo et Medtronic et des capacités uniques et étendues de Medtronic en matière de mise sur le marché à l'échelle mondiale.

Solution exclusive le Pulnovo, le système PADN de dénervation de l'artère pulmonaire cible un mécanisme sous-jacent clé de la maladie cardiopulmonaire et a démontré des avantages cliniques significatifs, y compris des améliorations de la capacité fonctionnelle et des résultats pour les patients. À ce jour, la société a réalisé 1 500 procédures PADN dans le monde et a obtenu des autorisations réglementaires dans sept pays, ce qui témoigne de l'expansion de sa présence internationale. Pulnovo fait avancer la mise sur le marché dans l'Union européenne, au Moyen-Orient et en Chine.

Aux États-Unis, Pulnovo a reçu la désignation de dispositif pionnier de la FDA et a lancé deux essais IDE d'exemption des dispositifs de recherche entièrement approuvés, tous deux dirigés par le Dr Gregg Stone, Senior Faculty et professeur à Mount Sinai.

« Grâce à l'intégration de l'expertise et du capital à long terme, Pulnovo construit un modèle de croissance évolutif ancré dans l'innovation propriétaire, le développement clinique mondial et les partenariats stratégiques. Ce financement marque le passage d'une phase axée sur les produits à une plateforme mondiale entièrement intégrée. Alors que nous continuons à renforcer nos capacités tant sur le plan clinique que technologique, nous restons déterminés à apporter des innovations significatives aux patients du monde entier. »

- Cynthia Chen, présidente du conseil et présidente de Pulnovo Medical

UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE À L'ÉCHELLE MONDIALE

Ce financement renforce la collaboration stratégique de Pulnovo avec des partenaires industriels et financiers mondiaux, améliorant ainsi la capacité de la société à soutenir le développement clinique, à mettre en œuvre des stratégies réglementaires mondiales et à étendre ses activités commerciales.

Le produit de ce financement sera utilisé pour soutenir le développement clinique en cours, les soumissions réglementaires mondiales, la mise sur le marché internationale et l'investissement continu dans la plateforme technologique de base de la société.

Dans le cadre de l'expansion du leadership mondial de Pulnovo, Andre Xiao a rejoint Pulnovo en tant que directeur de la stratégie et dirigera le financement et la stratégie au niveau mondial. En étroite collaboration avec le conseil d'administration, Andre jouera un rôle clé dans le renforcement des liens de Pulnovo avec les marchés financiers mondiaux et les écosystèmes industriels, soutenant ainsi la prochaine phase de croissance de l'entreprise.

Andre possède une vaste expérience des investissements dans le secteur de la santé et des marchés financiers mondiaux. Il a notamment travaillé dans des sociétés d'investissement de premier plan telles que Citadel et Millennium Management, où il s'est spécialisé dans les investissements medtechs.

À PROPOS DE LA DÉNERVATION DE L'ARTÈRE PULMONAIRE

Le système de dénervation de l'artère pulmonaire (PADN) exclusif de Pulnovo, est une thérapie mini-invasive pionnière conçue pour moduler l'activité nerveuse sympathique suractivée qui contribue au remodelage vasculaire pulmonaire et à la progression de la maladie cardiopulmonaire. En ciblant un mécanisme sous-jacent clé de la maladie, le PADN a démontré des résultats cliniquement significatifs dans des études mondiales, y compris des améliorations de la capacité fonctionnelle et des réductions des événements cliniques indésirables majeurs.

La thérapie a été reconnue dans de nombreuses directives cliniques internationales, notamment avec son inclusion dans les lignes directives 2022 de la Société européenne de cardiologie (ESC) / Société européenne de pneumologie (ERS) pour le diagnostic et le traitement de l'hypertension pulmonaire, et a été référencée dans un total de sept directives cliniques à ce jour.

Des études cliniques sont en cours dans plusieurs régions, y compris des essais en Europe et en Asie qui sont en voie d'achèvement, ainsi que l'essai IDE PULSE-LHD aux États-Unis, qui a récemment été lancé. L'ensemble de ces études devrait renforcer la base de preuves cliniques pour le PADN et soutenir son potentiel à répondre à des besoins importants non satisfaits chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque et d'affections cardiopulmonaires connexes.

À propos de Pulnovo Medical

Pulnovo Medical est une société de technologie médicale innovante qui se consacre à l'avancement de thérapies interventionnelles pour l'hypertension pulmonaire et l'insuffisance cardiaque. Motivée par la création de valeur clinique, la société met au point des solutions révolutionnaires basées sur sa plateforme technologique exclusive, en se concentrant sur le développement clinique et la mise sur le marché à l'échelle mondiale afin d'améliorer les résultats pour les patients dans le monde entier.