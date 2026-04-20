Pulnovo Medical gibt strategische Investition von Medtronic im Rahmen einer überzeichneten Finanzierungsrunde über 100 Millionen US-Dollar bekannt

NEW YORK, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Pulnovo Medical, ein Pionier für bahnbrechende Therapien zur Behandlung von pulmonaler Hypertonie und Herzinsuffizienz, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten strategischen Finanzierungsrunde von 100 Millionen US-Dollar bekannt, an der sich Medtronic, eines der weltweit größten Medizintechnikunternehmen, als federführender Investor mit anhaltender Unterstützung von bestehenden Investoren wie EQT, Qiming Venture Partners, Gaorong Ventures, OrbiMed und Lilly Asia Ventures beteiligte. Pulnovo begrüßt außerdem neue Investoren, darunter HSG (ehemals Sequoia China) und andere prominente globale Investoren. Diese Finanzierung stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem globalen Wachstumskurs von Pulnovo dar und spiegelt das starke Vertrauen führender strategischer sowie institutioneller Investoren in die Technologie des Unternehmens, seine klinischen Fortschritte sowie seine langfristige Vision wider.

Gesondert davon haben Medtronic und Pulnovo eine kommerzielle Vereinbarung geschlossen, die potenzielle zukünftige Vermarktungsmöglichkeiten vorsieht. Die Vereinbarung soll die kommerziellen Synergien zwischen Pulnovo und Medtronic sowie die besondere und umfassende globale Vermarktungskompetenz von Medtronic nutzen.

Pulnovos firmeneigenes Pulmonary Artery Denervation (PADN) System setzt an einem zentralen zugrunde liegenden Mechanismus kardiopulmonaler Erkrankungen an und hat signifikante klinische Vorteile gezeigt, darunter Verbesserungen der funktionellen Kapazität sowie der Behandlungsergebnisse der Patienten. Bis heute hat das Unternehmen weltweit etwa 1500 PADN-Verfahren durchgeführt und in sieben Ländern behördliche Zulassungen erhalten, was seine wachsende internationale Präsenz untermauert. Pulnovo treibt die Vermarktung in der Europäischen Union, im Nahen Osten und in China voran.

In den Vereinigten Staaten hat Pulnovo die Breakthrough-Device-Auszeichnung der FDA erhalten und zwei vollständig genehmigte Studien im Rahmen einer Investigational Device Exemption (IDE) eingeleitet, die beide von Dr. Gregg Stone, leitendem Hochschullehrer und Professor am Mount Sinai, geleitet werden.

„Durch die Verbindung von Branchenexpertise und langfristigem Kapital baut Pulnovo ein skalierbares Wachstumsmodell auf, das auf firmeneigener Innovation, globaler klinischer Entwicklung sowie strategischen Partnerschaften innerhalb des Ökosystems basiert. Diese Finanzierung markiert einen entscheidenden Übergang von einer produktgetriebenen Phase zu einer vollständig integrierten globalen Plattform. Während wir unsere Fähigkeiten sowohl auf klinischer als auch auf technologischer Ebene weiter stärken, bleiben wir unserem Ziel verpflichtet, Patienten weltweit bedeutsame Innovationen bereitzustellen."

– Cynthia Chen, Vorsitzende und Präsidentin, Pulnovo Medical

EINE STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT FÜR WELTWEITE SKALIERUNG

Diese Finanzierung stärkt Pulnovos strategische Zusammenarbeit mit globalen Industrie- und Kapitalpartnern und verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, die klinische Entwicklung voranzutreiben, globale Zulassungsstrategien umzusetzen sowie seine kommerziellen Aktivitäten auszubauen.

Die Erlöse aus dieser Finanzierung werden zur Unterstützung der laufenden klinischen Entwicklung, für weltweite Zulassungsanträge, die internationale Vermarktung sowie weitere Investitionen in die technologische Kernplattform des Unternehmens verwendet.

Im Zuge des Ausbaus des globalen Führungsteams ist Andre Xiao als Strategieleiter dem Unternehmen beigetreten, wo er die globale Finanzierung und Strategie leiten wird. In enger Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat wird Andre eine wichtige Rolle dabei spielen, Pulnovos Anbindung an die globalen Kapitalmärkte sowie Branchennetzwerke zu stärken und damit die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen.

Andre verfügt über umfangreiche Erfahrung in Healthcare-Investments und auf den globalen Kapitalmärkten, darunter frühere Positionen bei führenden Investmenthäusern wie Citadel sowie Millennium Management, wo er sich auf globale Investitionen im Bereich Medizintechnik spezialisiert hat.

INFORMATIONEN ZUR PULMONALEN ARTERIENDENERVIERUNG

Pulnovos firmeneigenes Pulmonary Artery Denervation (PADN) System ist die erste minimal-invasive Therapie ihrer Klasse. Sie wurde entwickelt, um die überaktivierte Aktivität des sympathischen Nervensystems zu modulieren, die zum Umbau der pulmonalen Gefäße und zum Fortschreiten kardiopulmonaler Erkrankungen beiträgt. Da PADN auf einen zentralen Krankheitsmechanismus abzielt, hat es in globalen Studien klinisch bedeutsame Ergebnisse gezeigt, darunter Verbesserungen der funktionellen Kapazität und eine Verringerung der wichtigsten unerwünschten klinischen Ereignisse.

Die Therapie wurde in mehreren internationalen klinischen Leitlinien anerkannt, darunter durch ihre Aufnahme in die Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) und der Europäischen Atemwegsgesellschaft (ERS) aus dem Jahr 2022 zur Diagnose und Behandlung der pulmonalen Hypertonie, und wurde bislang in insgesamt sieben klinischen Leitlinien erwähnt.

Es laufen klinische Studien in verschiedenen Regionen, darunter Studien in Europa und Asien, die kurz vor dem Abschluss stehen, sowie die PULSE-LHD IDE-Studie in den Vereinigten Staaten, die vor kurzem begonnen wurde. Zusammen werden diese Studien voraussichtlich die klinische Evidenzbasis für PADN weiter stärken und das Potenzial der Therapie untermauern, einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf bei Patienten mit Herzinsuffizienz und verwandten kardiopulmonalen Erkrankungen zu decken.

Informationen zu Pulnovo Medical

Pulnovo Medical ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das sich der Entwicklung interventioneller Therapien für pulmonale Hypertonie und Herzinsuffizienz widmet. Ausgerichtet auf klinischen Nutzen entwickelt das Unternehmen bahnbrechende Lösungen auf Grundlage seiner firmeneigenen Technologieplattform, mit einem Schwerpunkt auf globaler klinischer Entwicklung und Vermarktung, um die Behandlungsergebnisse von Patienten weltweit zu verbessern.