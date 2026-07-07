Pulse Clean Energy schließt zwei Energiespeicherprojekte in Großbritannien mit Unterstützung der Technologie-Leistungsversicherung von Ariel Green ab

Diese einzigartige Versicherung in Großbritannien bietet bis zu 13 Jahre Schutz und unterstützt damit die Projektfinanzierung sowie die langfristige betriebliche Flexibilität von Batterie-Energiespeicheranlagen

LONDON, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Pulse Clean Energy (Pulse), ein führendes Unternehmen im Bereich Energiespeicherung, hat den Finanzabschluss für zwei Batterie-Energiespeicherprojekte im Vereinigten Königreich (GB) erreicht, die durch eine Technology Performance Insurance (TPI) von Ariel Green unterstützt werden. Diese maßgeschneiderte Versicherungslösung stellt die ersten von TPI vermittelten Policen für Energiespeicherprojekte auf dem britischen Markt dar und spiegelt einen weltweit zunehmenden Trend zu innovativen Risikomanagementlösungen für die Infrastruktur im Bereich der sauberen Energie wider.

Die Versicherung wurde speziell für die Batterie-Energiespeicherprojekte von Pulse in Plymouth und Dowlais konzipiert, die sich derzeit im Bau befinden. Die Police bietet langfristigen Schutz für bis zu 13 Jahre, unterstützt die Projektfinanzierung und gibt Pulse gleichzeitig die Flexibilität, die Anlagen während ihrer gesamten Betriebsdauer zu verwalten.

Durch die maßgeschneiderte Anpassung des Versicherungsschutzes an die spezifischen technischen und wirtschaftlichen Risiken jedes einzelnen Projekts bietet die TPI-Lösung von Ariel Green dem Unternehmen Pulse mehr Flexibilität beim schrittweisen Austausch von Komponenten, während gleichzeitig ein langfristiger Risikoschutz gewährleistet bleibt. Die Absicherung unterstützt zudem die Finanzierung, indem sie den Kreditgebern zusätzliches Vertrauen in die langfristige Wertentwicklung und Zuverlässigkeit der Vermögenswerte vermittelt.

Aazzum Yassir, Leiter für Technologie und Betrieb bei Pulse Clean Energy, sagte: „Angesichts unseres wachsenden Portfolios wird es immer wichtiger, intelligentere Wege zur Steuerung langfristiger Risiken zu finden. Der Abschluss einer Technologie-Leistungsversicherung für Plymouth und Dowlais ist ein bedeutender Schritt in diese Richtung. Er verschafft uns die nötige Flexibilität, um unsere Vermögenswerte effektiv zu verwalten, und gibt gleichzeitig Kreditgebern und Investoren das erforderliche Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unserer Projekte. Wir sind stolz darauf, der erste Entwickler von Energiespeichersystemen zu sein, der eine derartige Versicherung auf dem britischen Markt abgeschlossen hat, und freuen uns darauf, dass beide Projekte den Betrieb aufnehmen und ihren Beitrag zur Versorgung der Menschen in ganz Großbritannien mit sicherer, kostengünstiger Energie leisten."

Die Transaktion unterstreicht die Rolle von Ariel Green als vertrauenswürdiger Partner im Bereich Risikomanagement für Entwickler und Investoren im Bereich Energiespeicherung. Gestützt auf die finanzielle Stärke der Lloyd's of London Chain of Security und untermauert durch fundiertes Fachwissen verbindet das Unternehmen in seinem Ansatz maßgeschneiderte Versicherungslösungen mit einer engen Zusammenarbeit während des gesamten Projektzyklus.

„Die Entwicklung von Projekten im Bereich der sauberen Energie erfordert angesichts der komplexen Mischung aus technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen einen flexiblen Ansatz beim Risikomanagement", sagte Fraser Blunt, Leader Europe bei Ariel Green. „Durch unsere maßgeschneiderte Absicherung auf Investment-Grade-Niveau bieten wir eine unterstützende Risikolösung, die Projekten dabei hilft, Finanzierungen zu sichern und langfristigen betrieblichen Erfolg zu erzielen. Diese basiert auf unserer Erfahrung bei der Unterstützung einer breiten Palette von Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien in ganz Europa und weltweit und spiegelt den wachsenden Bedarf an langfristigem Leistungsschutz wider, da der Einsatz von Energiespeichern in ganz Europa zunimmt."

Die Projekte tragen zudem zur Umsetzung der Mission von Ariel Green bei, Technologien zum Schutz der Umwelt zu fördern. Durch die Unterstützung von Infrastrukturmaßnahmen, die die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes in England und Wales stärken, trägt die Partnerschaft zu einer besseren Integration erneuerbarer Energiequellen bei und unterstützt die langfristigen Bemühungen zur Dekarbonisierung.

Die erfolgreiche Platzierung war das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Pulse Clean Energy, Ariel Green, Aon als Makler und Eversheds Sutherland als Rechtsberater und verdeutlicht den Wert maßgeschneiderter Lösungen bei der Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen des Energiespeichersektors.

„Pulse Clean Energy ist ein führendes Unternehmen auf dem britischen Energiespeichermarkt und verfolgt einen zukunftsorientierten Ansatz beim Management von Technologie- und Leistungsrisiken", sagte Jamie Daggett, Energy Storage Lead bei Ariel Green. „Wir haben uns sehr gefreut, gemeinsam mit dem Pulse-Team eine innovative Versicherungslösung zu entwickeln, die Pulse langfristig mehr Flexibilität bietet. Diese Transaktion verdeutlicht, wie TPI die Finanzierbarkeit von Projekten durch die Gewährleistung einer langfristigen Leistungsabsicherung stärken kann. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Pulse auszubauen und dazu beizutragen, dass flexible, maßgeschneiderte Lösungen zum Risikotransfer auf dem gesamten Markt verstärkt zum Einsatz kommen."

Mit der weltweit zunehmenden Verbreitung von Energiespeichersystemen gewinnt der Einsatz von Technologie-Leistungsversicherungen auf den globalen Märkten zunehmend an Bedeutung. Die Projekte in Plymouth und Dowlais stellen einen wichtigen Meilenstein in dieser Entwicklung dar und dienen als Vorbild dafür, wie innovative Versicherungslösungen dazu beitragen können, Investitionen zu mobilisieren und langfristige Technologierisiken zu bewältigen.

Informationen zu Ariel Green

Ariel Green bietet Technologie-Leistungsversicherungen (Technology Performance Insurance, TPI) für die Branche der sauberen Energien an und stellt Kapital über maßgeschneiderte, langfristige und unkündbare Risikomanagementlösungen bereit. Als Geschäftsbereich von Ariel Re, einem führenden (Rück-)Versicherungsunternehmen und Underwriter bei Lloyd's, wird unser Team durch den weltweit führenden Versicherungs- und Rückversicherungsmarktplatz unterstützt. Ariel Green bringt fundiertes Fachwissen und einen kooperativen Ansatz bei der Entwicklung von Versicherungsprodukten ein, die es Projekten im Bereich der sauberen Energie ermöglichen, Finanzierungen zu sichern, gebaut zu werden und den Betrieb aufzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.arielgreen.com.

Informationen zu Pulse Clean Energy

Als führendes Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung entwickelt Pulse Clean Energy innovative Lösungen zur Stabilisierung, Optimierung und Sicherung des Energienetzes. Getragen von unerschütterlichen ethischen und nachhaltigen Werten verfolgt das Unternehmen die Vision eines sicheren, sauberen und kostengünstigeren Energienetzes, das die Lebensqualität aller Menschen verbessert.

Pulse Clean Energy wird von der Investment Management Corporation of Ontario (IMCO) unterstützt, einem kanadischen institutionellen Investor mit einem verwalteten Vermögen von 90 Milliarden CA$.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pulsecleanenergy.com.

Informationen zu Aon

Aon plc (NYSE: AON) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Durch umsetzbare analytische Erkenntnisse, weltweit integriertes Fachwissen in den Bereichen Risikokapital und Humankapital sowie lokal relevante Lösungen verschaffen unsere Kollegen Kunden in über 120 Ländern die nötige Klarheit und Sicherheit, um fundiertere Entscheidungen in Bezug auf Risiken und Personal zu treffen, die zum Schutz und zum Wachstum ihrer Unternehmen beitragen.

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Informationen zu Eversheds Sutherland

Als weltweit tätige Anwaltskanzlei erbringt Eversheds Sutherland Rechtsdienstleistungen für einen globalen Kundenstamm. Im Jahr 2025 waren wir für 70 der FTSE-100-Unternehmen, 70 der Fortune-100-Unternehmen, 125 der Fortune-200-Unternehmen und 41 der Fortune-50-Unternehmen tätig.

Mit mehr als 3.000 Rechtsanwälten ist Eversheds Sutherland in über 70 Büros in mehr als 30 Ländern in Europa, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten, Afrika und Asien vertreten. Darüber hinaus bietet ein Netzwerk von mehr als 200 verbundenen Kanzleien, einschließlich formeller Allianzen in Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Afrika, weltweite Unterstützung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eversheds-sutherland.com.

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