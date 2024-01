Pulsenmore Recebe Aprovação da ANVISA para a sua Solução de Ultrassom Pré-Natal de uso Remoto

RAMAT GAN, Israel, 10 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Pulsenmore (TASE: PULS), líder global em tecnologia de ultrassom de autoexame para uso domiciliar, anuncia com orgulho a aprovação de sua solução pioneira de acompanhamento pré-natal (Pulsenmore ES) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), um marco significativo na expansão internacional da empresa.

Esta aprovação posiciona a Pulsenmore na vanguarda da saúde inovadora, abrindo possibilidades para atendimento pré-natal remoto em todo o Brasil e abrindo caminho para a expansão em vários países da América Latina. A aprovação ressalta ainda o compromisso da Pulsenmore em transformar o cenário dos cuidados pré-natais, oferecendo uma solução inovadora tanto para gestantes quanto para médicos e organizações de saúde.

A revolucionária tecnologia de ultrassom domiciliar da Pulsenmore permite que mulheres grávidas realizem seus exames complementares de ultrassom no conforto de suas casas, usando seus smartphones pessoais conectados ao dispositivo e aplicativo dedicados da Pulsenmore. Esses exames/imagens são transmitidos perfeitamente e automaticamente para hospitais e clínicas para avaliação de um especialista médico, com foco em parâmetros cruciais de vitalidade fetal.

A aprovação da ANVISA agora permite que a Pulsenmore forneça às organizações de saúde e aos consumidores brasileiros acesso incomparável a esta solução transformadora, reduzindo a necessidade de consultas clínicas 100% presenciais e oferecendo uma experiência de saúde contínua e personalizada. Os médicos podem interagir com as gestantes em tempo real ou de forma assíncrona, promovendo maior satisfação do paciente e gerenciamento eficiente de recursos.

Com aproximadamente 2,6 milhões de nascimentos por ano, o Brasil enfrenta desafios únicos no cenário da saúde. No entanto, a pandemia acelerou a digitalização dos cuidados com a saúde, tornando a telemedicina uma parte integrante do panorama dos cuidados com a saúde. A Lei de Telemedicina (Lei n° 14.510 de 27 de dezembro de 2022), recentemente sancionada, apoia ainda mais soluções inovadoras como as da Pulsenmore, promovendo a acessibilidade e a conveniência nos cuidados com a saúde.

Neste cenário, a solução da Pulsenmore alinha-se perfeitamente com a evolução das necessidades de cuidados com a saúde no País, especialmente no acompanhamento de gestações de alto risco, nascimentos prematuros e acesso a cuidados em regiões remotas.

Dr. Elazar Sonnenschein, CEO e fundador da Pulsenmore, afirma: "Nossa solução comprovada de monitoramento remoto permite que as pacientes mantenham suas rotinas enquanto recebem o melhor padrão de cuidados durante a gestação. Estamos entusiasmados com o impacto positivo que a Pulsenmore pode trazer para a saúde brasileira, inaugurando uma nova era de cuidados pré-natais acessíveis e de alta qualidade."

