Pure DC et AVK déploient le premier micro-réseau de centre de données en Europe

Conçue pour soutenir l'approvisionnement échelonné des centres de données sans peser sur le réseau national irlandais, la solution de micro-réseau de 110 MW allégera les contraintes énergétiques et contribuera à accélérer les déploiements de cloud et d'IA

Cette solution énergétique évolutive, la première du genre en Europe, complète la connexion au réseau à long terme et l'intégration des énergies renouvelables, tout en accélérant le développement des centres de données

DUBLIN, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- Pure Data Centres Group ( Pure DC ), le développeur et opérateur de centres de données cloud et IA hyperscale, ainsi qu' AVK , le principal fournisseur européen de solutions d'alimentation principale, de secours et répartissable pour les centres de données et l'infrastructure IA, annoncent aujourd'hui le lancement du premier micro-réseau sur site de 110 MW en Europe, développé pour soutenir la résilience opérationnelle du site en phase initiale.

Situé sur le campus de Pure DC à Dublin, le système énergétique sur site offre la possibilité d'une capacité répartissable pour soutenir les opérations de centre de données pendant les phases initiales de développement, avant l'intégration complète dans le système électrique national lorsque la capacité de connexion au réseau devient disponible. Le campus a vocation à fonctionner dans le cadre d'une configuration énergétique hybride, combinant l'électricité fournie par le réseau avec une infrastructure sur site conçue pour renforcer la flexibilité, la résilience et la stabilité du système.

Ce déploiement, le premier du genre en Europe, illustre la possibilité d'utiliser la technologie microgrid d'AVK pour la production d'électricité sur site, ainsi que le rôle transitoire et complémentaire qu'elle peut jouer pour soutenir la fourniture d'une infrastructure numérique d'importance stratégique. Cette approche est particulièrement utile dans les régions où le renforcement du réseau et la production d'énergie renouvelable sont réalisés par paliers dans le cadre de la planification nationale.

Le micro-réseau représente également un modèle innovant de production d'énergie et montre comment les micro-réseaux à grande échelle peuvent être reproduits dans toute l'Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ayant été identifiés comme des marchés cibles pour cette technologie.

Le maire du conseil du comté de Fingal, le conseiller Tom O'Leary, déclare : « Fingal veut rester un champion des technologies de pointe, mais nous comprenons également que les progrès doivent être réalisés d'une manière qui soit respectueuse du climat, résiliente et conforme à la transition énergétique de l'Irlande. C'est pourquoi ce projet est si important. Un micro-réseau capable de produire et de gérer sa propre énergie, de soutenir l'intégration future dans le réseau national, d'intégrer les énergies renouvelables, de permettre le stockage et d'expérimenter de nouveaux carburants à faible teneur en carbone comme le biométhane, c'est ça l'innovation au service d'un objectif précis ».

Gary Wojtaszek, président exécutif du conseil et CEO par intérim de Pure DC, déclare : « Le plus grand obstacle au déploiement d'une infrastructure d'IA en Europe aujourd'hui n'est pas la technologie, mais la puissance. Ce micro-réseau prouve que même les marchés les plus limités peuvent débloquer de nouvelles capacités numériques, ce qui donne à l'Irlande l'occasion d'être à l'avant-garde du prochain chapitre de l'infrastructure de l'IA en Europe. L'avenir de l'infrastructure de l'IA sera construit là où l'énergie et le calcul se rejoignent - et c'est exactement ce que nous construisons chez Pure ».

Au sujet du projet Ben Pritchard, CEO d'AVK-SEG, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir travaillé avec Pure DC pour réaliser ce projet révolutionnaire. Alors que plusieurs micro-réseaux sont déjà en service aux États-Unis, il n'y avait jusqu'à présent aucun déploiement de ce type en Europe. Ce projet démontre qu'une infrastructure énergétique sur site soigneusement conçue peut compléter les cadres nationaux de planification énergétique ».

« Le projet reconnaît que l'énergie est désormais le nouvel élément différenciateur des centres de données et qu'elle est passée du statut de service public à celui d'actif stratégique, déterminant l'emplacement, la conception, l'économie et la compétitivité des opérateurs. Premier d'une longue série en Europe, ce micro-réseau a la capacité de révolutionner la course à l'énergie des centres de données telle que nous la connaissons, en fournissant une solution complémentaire qui atténuera l'engorgement du réseau et ouvrira la voie à une plus adoption accrue de l'IA et du cloud ».

La puissance de l'économie numérique

Le micro-réseau de Pure DC est composé de trois centres énergétiques interconnectés, chaque bâtiment produisant jusqu'à 30 MW d'électricité. L'Energy Centre 1 (EC1) et l'EC2 seront pleinement opérationnels d'ici à la fin de 2026 et seront suivis par l'EC3 à un stade ultérieur.

La conception comprend une capacité de production combinée de chaleur et d'électricité (PCCÉ), avec une infrastructure en place pour permettre la récupération de la chaleur et une connexion future potentielle aux réseaux de chauffage urbain, sous réserve de la demande de tiers et des approbations réglementaires. Les systèmes de récupération de la chaleur perdue sont également utilisés pour renforcer l'efficacité opérationnelle des centres énergétiques.

Les futures mesures de gestion de l'eau comprennent la collecte des eaux de pluie et le traitement sur place, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de l'eau du réseau pour les processus liés au moteur.

Le système est conçu pour s'adapter à des changements progressifs dans la composition des carburants, y compris le mélange d'hydrogène, afin de soutenir la future décarbonisation du réseau de gaz conformément à la politique nationale.

Le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de Pure DC est intégré pour gérer les fluctuations de charge et optimiser l'efficacité opérationnelle, en améliorant les temps de réponse et en permettant un fonctionnement plus optimal du moteur. Le BESS est conçu pour soutenir l'intégration future des énergies renouvelables dans le cadre d'une transition plus large.

Pour plus d'informations sur la manière dont Pure décarbonise son micro-réseau, cliquez ici .

À propos de Pure Data Centres Group

Pure DC construit et exploite des centres de données en Europe et au Moyen-Orient pour certains des plus grands hyperscalers du monde. Avec plus de 1GW de capacité, en service ou en cours de développement, nous sommes spécialisés dans la résolution de problèmes complexes tels que la disponibilité des terrains, les contraintes énergétiques et les obstacles réglementaires. Nous nous engageons à susciter des changements positifs durables, à réduire l'impact environnemental de l'infrastructure numérique et à établir des relations de confiance à long terme avec nos clients, nos partenaires et les communautés.

Pour de plus amples renseignements sur Pure DC, consultez le site www.puredc.com

À propos d'AVK

AVK est le fournisseur le plus important et à la croissance la plus rapide de solutions d'alimentation innovantes pour les centres de données et les entreprises britanniques et européennes de premier plan. Nous sommes spécialisés dans tous les aspects de la conception, de la planification, de la mise en œuvre et de la maintenance continue.

Chez AVK, nous alimentons les données de demain. Nous transformons la façon dont l'industrie des données se connecte à l'énergie et la consomme en développant des solutions innovantes et durables. Nous déployons des solutions de pointe pour nos clients, en les aidant à répondre à leurs demandes d'électricité tout en atteignant leurs objectifs de développement durable.

Avec des bureaux et des pôles technologiques au Royaume-Uni et en Europe, AVK dispose d'un avantage unique en termes d'échelle opérationnelle et de capacités de livraison pour prendre en charge des projets d'ingénierie et d'énergie complexes, à grande échelle et révolutionnaires.

AVK - Alimenter les données de demain

Renseignements pour les médias : [email protected]