Pure DC signe le bail pour le plus grand centre de données à très grande échelle autonome de 2025 en Europe

LONDRES, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Pure Data Centres Group (Pure DC), concepteur, développeur et exploitant de centres de données à très grande échelle pour l'informatique en nuage et l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir signé le bail pour le plus grand centre de données à très grande échelle autonome de 2025 en Europe. Un client dans le segment à très grande échelle loue l'ensemble du campus de 78 MW, situé à Amsterdam-Westpoort, dans lequel Pure DC doit investir plus d'un milliard d'euros pour développer le site.

À cet effet, Pure DC a dû acquérir le terrain, obtenir les permis de construire et garantir la fourniture de 100 MVA d'électricité par l'intermédiaire d'une sous-station privée. Le terrain fait l'objet d'une emphytéose accordée par le port d'Amsterdam. La réservation du site, associée à l'obtention des autorisations requises ainsi qu'aux contraintes en matière d'électricité et d'approvisionnement au sein d'Amsterdam, a nécessité des négociations complexes et un partenariat créatif pendant de nombreux mois avant la conclusion de l'accord.

Cet investissement majeur dans l'infrastructure est appelé à jouer un rôle essentiel dans le soutien de la croissance numérique et de la résilience énergétique de la région. Outre l'investissement en euros de Pure DC, le projet créera directement plus de 1 000 emplois et favorisera la création de nombreux autres postes dans la chaîne d'approvisionnement élargie. Il stimulera la demande de main-d'œuvre qualifiée, en recourant dans la mesure du possible aux entreprises locales. Une fois achevé, le centre de données offrira environ 80 emplois permanents qualifiés : ingénieurs, agents de maintenance, agents de sécurité, personnel administratif, etc.

Dénommé AMS01, le campus du centre de données de Pure DC comprendra trois tours de 85 mètres, alimentées par une sous-station privée afin d'assurer une connexion stable avec le réseau de 50 kV. Chacune des trois tours abritera des salles de données d'une capacité de 26 MW, conçues pour prendre en charge le calcul à haute densité grâce à un refroidissement à haut rendement qui permet d'atteindre l'objectif néerlandais d'efficacité énergétique : un PUE (Power Usage Effectiveness : efficacité d'utilisation de l'énergie) de 1,2. La sous-station privée est déjà construite et opérationnelle, et la construction des salles de données devrait commencer en janvier 2026.

« Amsterdam est l'un des marchés européens les plus limités en matière d'infrastructure numérique, et Pure DC a une nouvelle fois démontré sa capacité à débloquer de nouvelles capacités de qualité à faible latence. Cet accord prouve que nos équipes créatives de spécialistes appliquent l'approche nécessaire pour présenter des propositions convaincantes, même si les actifs étaient précédemment en difficulté. C'est ce qui nous aide à trouver des solutions pour les autorités locales, les clients potentiels et notre chaîne d'approvisionnement », a expliqué Dame Dawn Childs DBE FREng, directrice générale de Pure Data Centres.

Pure DC s'attache à collaborer avec les communautés locales qui vivent à proximité des sites d'exploitation actuels et futurs. Pure DC entend reproduire à Amsterdam les programmes mis en œuvre dans le cadre de ses autres projets, notamment en travaillant avec les écoles et les universités locales pour proposer des formations, un accompagnement professionnel et des programmes de sensibilisation, en soutenant les organisations caritatives locales et en coopérant avec les partenaires communautaires sur des projets de préservation de l'environnement.

Renseignements pour les médias : [email protected]