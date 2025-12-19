Pure DC unterzeichnet 2025 Europas größten Mietvertrag für ein eigenständiges Hyperscale-Rechenzentrum

Hyperscale-Kunde mietet gesamten 78-MW-Campus in Westpoort, Amsterdam

Mehr als 1 Milliarde Euro sollen investiert und mehr als tausend Arbeitsplätze geschaffen werden.

LONDON, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Pure Data Centres Group (Pure DC), Designer, Entwickler und Betreiber von Hyperscale-Cloud- und KI-Rechenzentren, gab heute bekannt, 2025 den größten Mietvertrag für ein eigenständiges Hyperscale-Rechenzentrum in Europa unterzeichnet zu haben. Ein Hyperscale-Kunde mietet den gesamten 78-MW-Campus in Westpoort, Amsterdam, und Pure DC investiert über 1 Milliarde Euro in die Entwicklung des Standorts.

Im Rahmen des Mietvertrags hat Pure DC ein Grundstück erworben, sich die Planungsgenehmigung und über ein privates Umspannwerk 100 MVA Strom gesichert. Das Grundstück wurde in langfristiger Erbpacht von Port of Amsterdam erworben. Die Sicherung des Standorts in Verbindung mit den Genehmigungen, der Stromversorgung sowie den Versorgungsengpässen in Amsterdam erforderte komplexe Verhandlungen und kreative Partnerschaften über viele Monate hinweg, um die Vereinbarung abzuschließen.

Diese große Infrastrukturinvestition wird eine entscheidende Rolle bei der Förderung des digitalen Wachstums und der Energieresilienz der Region spielen. Neben der Investition von Pure DC wird das Projekt direkt mehr als 1000 Arbeitsplätze schaffen. Entlang der erweiterten Lieferkette entstehen zahlreiche weitere. Dies wird die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitsplätzen ankurbeln, wobei nach Möglichkeit auf lokale Unternehmen zurückgegriffen wird. Nach seiner Fertigstellung wird das Rechenzentrum etwa 80 qualifizierte, dauerhafte Stellen bieten, darunter Ingenieure, Wartungs-, Sicherheits- sowie Verwaltungspersonal.

Der als AMS01 bezeichnete Rechenzentrumscampus von Pure DC wird aus drei 85 Meter hohen Türmen bestehen, die von einem privaten Umspannwerk mit festem Anschluss an das 50-kV-Netz versorgt werden. Jeder der drei Türme wird 26 MW an Datenhallen beherbergen, die für eine hohe Rechendichte mit hocheffizienter Kühlung ausgelegt sind und den niederländischen Energieeffizienz-Zielwert für die PUE von 1,2 erreichen. Das private Umspannwerk ist bereits gebaut und in Betrieb, der Bau der Datenhallen soll voraussichtlich im Januar 2026 beginnen.

„Amsterdam ist einer der europäischen Märkte mit den größten Engpässen für digitale Infrastruktur, außerdem hat Pure DC erneut seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, neue Kapazitäten mit niedrigen Latenzzeiten sowie hoher Qualität zu erschließen. Diese Vereinbarung zeigt, wie unsere Spezialistenteams Kreativität sowie den passenden Ansatz einsetzen, um überzeugende Vorschläge selbst für zuvor problembehaftete Vermögenswerte zu entwickeln – und damit Lösungen für lokale Behörden, potenzielle Kunden sowie unsere Lieferkette bereitzustellen", erklärte Dame Dawn Childs DBE FREng, Geschäftsführerin von Pure Data Centres.

Pure DC ist bestrebt, mit den lokalen Gemeinden in der Nähe der derzeitigen und zukünftigen Betriebsstandorte zusammenzuarbeiten. In Amsterdam möchte Pure DC Programme aus anderen Projekten übernehmen, beispielsweise Kooperationen mit lokalen Schulen sowie Universitäten für Schulungen, Berufsberatung und Outreach-Programme, Unterstützung lokaler Wohltätigkeitsorganisationen sowie Zusammenarbeit mit Community-Partnern bei Umweltschutzprojekten.

