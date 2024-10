Pure Ice Cream signe un accord en vue d'augmenter de 300 % sa capacité de production annuelle grâce à un centre de 80 millions d'AED à Dubai Industrial City

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Pure Ice Cream, le fabricant de marques telles que Kwality Ice Creams et Hershey's Ice Cream, a signé un accord en vue d'implanter une installation de production représentant un investissement de 80 millions d'AED à Dubai Industrial City, le principal centre de fabrication et de logistique de la région.

Kwality Ice Creams est la marque phare de Pure Ice Cream, basée aux Émirats arabes unis, distribuée dans plus de 8 000 points de vente aux Émirats arabes unis ainsi que dans les pays voisins du CCG et sur les marchés africains, notamment en Tanzanie et en Éthiopie. L'accord entre Pure Ice Cream et Dubai Industrial City a été annoncé lors de la participation du quartier au salon international de l'alimentation SIAL Paris, dans le cadre de la délégation du ministère de l'économie et du tourisme de Dubaï, du 19 au 23 octobre 2024 à Paris Nord Villepinte, en France.

Développée dans la zone dédiée à l'alimentation et aux boissons (F&B) de Dubai Industrial City, qui fait partie de TECOM Group PJSC, l'installations de Pure Ice Cream devrait être l'une des plus grandes fabriques de crème glacée des Émirats arabes unis lors de son lancement en 2026. Le nouveau centre, d'une superficie construite de 160 000 pieds carrés sur un terrain de 246 000 pieds carrés, augmentera la capacité annuelle de Pure Ice Cream de 300 % pour atteindre 30 millions de litres, contribuant ainsi à son plan d'expansion régionale et internationale et renforçant sa présence dans le secteur de la fabrication F&B aux Émirats arabes unis.

« Un secteur F&B autonome n'est pas une aspiration, mais une nécessité non négociable pour les économies futures », a déclaré Saud Abu Alshawareb, vice-président exécutif de TECOM Group PJSC, au nom de Dubai Industrial City. « Le programme économique visionnaire de Dubaï « D33 », Operation 300bn et Make it in the Emirates sont les piliers fondamentaux sur lesquels cet avenir solide est activement construit aux Émirats arabes unis. Le lancement des installations de Pure Ice Cream à Dubai Industrial City est une preuve éclatante de ces visions en action, et leur ajout à la zone florissante de F&B de notre quartier est une manifestation tangible de la stratégie nationale de sécurité alimentaire 2051 des Émirats arabes unis. Nous accueillons ces partenaires dans notre voyage vers un avenir résilient, durable et prospère pour le pays. »

Les nouvelles installations seront dotées de systèmes de fabrication entièrement et semi-automatisés de pointe et, une fois achevées, consolideront le réseau du fabricant sur les marchés clés du CCG, des États-Unis, de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. Le centre, qui devrait créer plus de 300 emplois spécialisés, contribuera également à la croissance de l'économie locale en accélérant l'emploi dans le secteur manufacturier. Les nouvelles installations de Pure Ice Cream seront également conçues en mettant l'accent sur la durabilité, adhérant aux certifications environnementales ISO 14001 et de sécurité alimentaire FSSC22000 reconnues au niveau international.

Lancée en 2004 par le groupe TECOM, la Dubai Industrial City accueille plus de 1 000 clients locaux, régionaux et internationaux et plus de 300 usines opérationnelles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2537213/TECOM_Group.jpg