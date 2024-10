Pure Ice Cream unterzeichnet Vereinbarung zur Steigerung der jährlichen Produktionskapazität um 300 % und investiert 80 Mio. VAE-Dirham in Produktionsanlagen in Dubai Industrial City

DUBAI, VAE, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Pure Ice Cream, der Hersteller von Marken wie Kwality Ice Creams und Hershey's Ice Cream, hat eine Vereinbarung über die Errichtung von Produktionsanlagen mit einem Volumen von 80 Mio. VAE-Dirham unterzeichnet. Standort des Projekts ist Dubai Industrial City, das führende Produktions- und Logistikzentrum der Region.

Pure Ice Cream signs agreement to raise annual production capacity by 300% with AED 80 million hub at Dubai Industrial City

Die Hauptmarke des in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Unternehmens Pure Ice Cream ist Kwality Ice Creams; sie wird in mehr als 8.000 Einzelhandelsgeschäften in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in den Nachbarländern des Golfkooperationsrates (GCC) und in afrikanischen Märkten wie Tansania und Äthiopien vertrieben. Die Vereinbarung zwischen Pure Ice Cream und Dubai Industrial City wurde während der Teilnahme von Dubai Industrial City an der internationalen Lebensmittelmesse SIAL Paris als Teil der Delegation des Dubai Department of Economy and Tourism (DET) bekannt gegeben. Die Messe fand vom 19. bis 23. Oktober 2024 in Paris Nord Villepinte statt.

Die Anlage von Pure Ice Cream, die in der speziellen „Food & Beverage (F&B) Zone" von Dubai Industrial City, das zur TECOM Group PJSC gehört, entstehen soll, wird bei ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2026 voraussichtlich zu den größten Speiseeisfabriken der Vereinigten Arabischen Emirate gehören. Das neue Zentrum mit einer bebauten Fläche von 160.000 Quadratmetern auf einem Grundstück von 246.000 Quadratmetern wird die jährliche Kapazität von Pure Ice Cream um 300 % auf 30 Millionen Liter erweitern und damit den Plan des Unternehmens unterstützen, seine regionale und internationale Präsenz zu erweitern und seine Präsenz im F&B-Sektor der VAE zu stärken.

„Ein sich selbst tragender F&B-Sektor ist keine Wunschvorstellung, sondern eine nicht verhandelbare Notwendigkeit für zukünftige Volkswirtschaften", sagte Saud Abu Alshawareb, Executive Vice President der TECOM Group PJSC, im Namen von Dubai Industrial City. „Die visionären Projekte Dubai Economic Agenda 'D33', Operation 300bn und Make it in the Emirates sind die Grundpfeiler, auf denen diese robuste Zukunft in den VAE aktiv aufgebaut wird. Die geplante Anlage von Pure Ice Cream in Dubai Industrial City ist ein eindrucksvoller Beweis für die Umsetzung dieser Visionen, und die Ergänzung der florierenden F&B-Zone ist ein greifbarer Ausdruck der National Food Security Strategy 2051 zur Sicherstellung der nationalen Ernährungssicherheit der VAE. Wir begrüßen solche Partner auf unserem Weg zu einer widerstandsfähigen, nachhaltigen und florierenden Zukunft für das Land."

Die neue Anlage wird mit hochmodernen voll- und halbautomatischen Produktionsanlagen ausgestattet sein und nach ihrer Fertigstellung das Netzwerk des Herstellers in den Schlüsselmärkten des GCC, der USA, Afrikas und Südostasiens unterstützen. Mit der Schaffung von mehr als 300 spezialisierten Arbeitsplätzen wird die Produktionseinrichtung auch zum Wachstum der lokalen Wirtschaft beitragen, indem es die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe erhöht. Die neue Anlage von Pure Ice Cream wird auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit konzipiert und erfüllt die Anforderungen der international anerkannten Zertifizierungen ISO 14001 für Umwelt und FSSC22000 für Lebensmittelsicherheit.

Die 2004 von der TECOM-Gruppe gegründete Dubai Industrial City beherbergt mehr als 1.000 lokale, regionale und internationale Kunden und über 300 in Betrieb befindliche Fabriken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2537213/TECOM_Group.jpg