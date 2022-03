PURE LEAF ICED TEA, LA ATLETA DE CAMPO Y PISTA PLUSMARQUISTA ALLYSON FELIX, Y SEEKHER FOUNDATION LANZAN LOS "NO" GRANTS INAUGURALES PARA AYUDAR A LAS MUJERES A DECIR "NO" EN EL TRABAJO PARA PODER DARSE EL "SI" A ELLAS MISMAS

PURCHASE, Nueva York, 10 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pure Leaf Iced Tea cree que el poder de decir "No" es hermoso, y está en busca de un mundo donde el decir "no" en el trabajo sea más fácil y culturalmente posible para todas las mujeres. Desafortunadamente, el impacto personal y financiero de decir "no" puede ser demasiado alto para las mujeres. Con el objetivo de entender como apoyar a las mujeres a decir "no" en el trabajo en favor de decirse "si" a ellas mismas, Pure Leaf llevo a cabo una encuesta nacional primera en su clase para determinar el "Costo de Decir No" tanto cualitativo como cuantitativo. Los resultados de la encuesta mostraron que:

Los "No" Grants se lanza con un emotivo cortometraje con Allyson Felix, la corredora de campo y pista estadounidense más galardonada en la historia actual, quien famosamente rechazo un contrato con una marca de renombre, y a su vez defendiendo los derechos justos de maternidad y posparto. En conjunto con Pure Leaf, Allyson continua su lucha por todos aquellos que están pagando las consecuencias de decir "no" en el campo laboral.

Casi 3 de cada 4 mujeres creen que decir "no" en el trabajo les traerá consecuencias negativas, y 2 de cada 3 tienen experiencias negativas

Aún más alarmante, cada que se le pide algo una mujer en el trabajo y ella dice que "no", está arriesgando la posibilidad de ganar hasta $1,406 en un futuro.

Hoy, en honor al Mes de la Historia de la Mujer, Pure Leaf lanza el programa "No" Grants para ayudar a ofrecer a las mujeres la capacidad de decir "no" en el trabajo a corto plazo sin tener que vivir las consecuencias financieras adicionales. En conjunto con SeekHer Foundation –una organización sin fines de lucro con la misión de empoderar a la mujer y su salud mental –, y con Allyson Felix - la galardonada corredora de campo y pista estadounidense con más medallas de la historia y reconocida defensora de los derechos de maternidad y posparto de la mujer – el lanzamiento de los "No" Grants llega en un momento en el que se espera que las mujeres en todo el país digan "si" a todo y a todos menos a sí mismas (trabajo, trabajos secundarios, cuidado de familia y más). Y esto es solo el inicio, Pure Leaf también se ha comprometido a designar $1 millón de dólares en los próximos tres años para financiar asociaciones e iniciativas en apoyo a las mujeres que desean decir "no" en el trabajo para que puedan darle el "si" a otras actividades personales, sociales, familiares y culturales que también forman parte de sus vidas.



Pure Leaf llevo a cabo su estudio "Cost of No" en noviembre de 2021 mediante unaencuesta realizada a 1800 mujeres entre las edades de 18 a 45 años. Los demás resultados fueron igualmente alarmantes (ver el apéndice para la lista de resultados completos):A

Casi 3 de 4 mujeres creen que decir "no" en el trabajo les traerá consecuencias negativas, y 2 de cada 3 tienen experiencias negativas. B

Aún más alarmante, cada que se le pide algo una mujer en el trabajo y ella dice que "no", está arriesgando la posibilidad de ganar hasta $1,406 en un futuro.

en un futuro. Entre millones de mujeres en el campo laboral, el decir "no" les cuesta a las mujeres un total de $55.3 mil millones en posibles ganancias a futuro.

millones en posibles ganancias a futuro. El remordimiento es la emoción #1 que las mujeres sienten al decir "no" en el trabajo, a la familia, y a las obligaciones y los deberes sociales

1 de cada 3 mujeres sienten remordimiento al decir "no" en el trabajo.

La minoría subrepresentada (URM por sus siglas en inglés) en el trabajo pierde casi 40% por decir "no" más que cualquier otro grupo racial

Cada vez que una mujer Afroamericana dice "no" en el trabajo, está arriesgando la posibilidad de ganar hasta $1,406 en un futuro.

en un futuro.

Cada vez que una mujer Hispana dice "no" en el trabajo, está arriesgando la posibilidad de ganar hasta $1,403 en un futuro.

en un futuro.

Cada vez que una mujer asiática dice "no" en el trabajo, está arriesgando la posibilidad de ganar hasta $871 en un futuro

en un futuro

Cada vez que una mujer blanca dice "no" en el trabajo, está arriesgando la posibilidad de ganar hasta $731 en un futuro

en un futuro

En promedio, cada vez que una mujer dice que "no" en el trabajo, está arriesgando la posibilidad de ganar hasta $1,102 en un futuro.

Basado en estos datos, los "No" Grants les brindaran a las mujeres la habilidad de decir "no" en el trabajo a corto plazo - ya sea que digan "no" a horas extra, sobrecargo de horario, trabajando en un día libre, etc. en el trabajo para así poder continuar su educación con clases, asistir a un evento familiar, o tomarse un día para su bienestar mental – sin sufrir las consecuencias económicas. Los "No Grants" están dedicados a asegurar que la sociedad oiga su "no" celebrando sus contribuciones y eliminando barreras, para que finalmente pueda decir "si" a su bienestar. Cada subsidio cubre $1,406 – la máxima cantidad que una mujer pudiera perder en posibles ganancias a futuro cada vez que dicen "no" cuando se les pide algo en el trabajo. El programa "No" Grants de Pure Leaf tiene el objetivo de alcanzar a 100 mujeres durante su lanzamiento inicial, con Pure Leaf, Felix y SeekHer Foundation otorgando subsidios tras cada periodo de suscripción por separado (periodo 1: marzo – mayo, periodo 2: junio-agosto, y el periodo 3: septiembre-noviembre).

"Desde su lanzamiento en 2020, la campaña de Pure Leaf 'No is Beautiful' ha alentado a gente de todas partes a decir 'no' a cosas sin importancia para poder decir 'si' a lo que más valoran", comento Julie Raheja-Perera, Gerente General, Norteamérica, Pepsi Lipton Partnership. "Es por eso que estamos encantados de lanzar los "No" Grants en conjunto con Allyson Felix y SeekHer. Tanto Allyson como Monica Mo, fundadora de SeekHer, entienden personalmente el gran impacto que pueden vivir las mujeres tras decir 'no'. Reconocemos que la inhabilidad de decir 'no' en el lugar de trabajo tiene consecuencias reales para las mujeres, incluyendo el agotamiento laboral y los impactos financieros. Mientras que Pure Leaf trabaja para que el 'no' sea más ampliamente aceptado socialmente los 'No Grants' son nuestro primer paso para ayudar a las mujeres a decir 'no' en el lugar de trabajo para que puedan decir si a las cosas que importan."

Desde que famosamente rechazo un contrato con una marca de renombre mientras defendía los derechos justos de maternidad y posparto, Felix se ha convertido en una defensora de mujeres que se enfrentan a situaciones similares. Su colaboración con Pure Leaf para el lanzamiento de los "No" Grants continua su lucha por todas las mujeres que están enfrentando las consecuencias decir "no" en el trabajo.

"Comúnmente, el 'Costo de No' es muy alto para la mujer, especialmente para aquellas que provienen de comunidades minoritarias", comento Allyson Felix. "Cada vez que una mujer Hispana o afroamericana dice "no" en el trabajo, ella pierde más de $1,400 en posibles ganancias a futuro. Estoy colaborando con Pure Leaf porque debemos ayudar a que la mujer diga 'no' en el trabajo sin tener que preocuparse por las consecuencias económicas'.

La función de La SeekHer Foundation en esta colaboración será la de servir como la organización oficial sin fines de lucro en apoyo de los "No" Grants de Pure Leaf. Fundada por Dr. Monica Mo, PHD, la SeekHer Foundation trabaja para cerrar la brecha de género que existe en el bienestar mental, mediante abogacía, investigación y apoyo para lideres emergentes que están impactando a sus comunidades locales y más allá.

SeekHer trabaja con defensores comunitarios y organizaciones aliadas que comparten la pasión por crear un mejor mundo para juntos lograr el éxito con la mujer. Además de brindar apoyo económico, los recursos de apoyo personal de SeekHer estarán automáticamente disponibles al momento aplicar a los "No" Grants a través de su Community Care Program.

"La manera en la que las misiones de SeekHer y Pure Leaf se alinearon, además de los objetivos de impacto que comparten, hicieron de esta colaboración algo lógico", comento Dr. Mo. "En SeekHer, buscamos crear un mundo más sano, inclusivo y mejor para la mujer. Esta colaboración con Pure Leaf llega tras nuestra encuesta SeekHer Shift recientemente publicada sobre la salud mental de la mujer, y del lanzamiento de nuestro #WeHearHer Advocacy Council, un llamado a organizaciones para que escuchen a la mujer cuando dicen "no" en nuestro trabajo. Estamos emocionados de colaborar con Pure Leaf en los "No" Grants y más allá, incluyendo el ofrecer a cada persona que aplique a los "No" Grants el acceso a los recursos de cuidado comunitarios de SeekHer además de reunir la investigación y datos de cada equipo para ayudar a más empleados a realmente darse el tiempo de 'escucharla'".

Para aplicar para a una subvención "No" Grant, las mujeres pueden visitar www.PureLeafGrants.com (disponible en Inglés y Español) y compartir como es que utilizarían los fondos para decir "no". Para más información sobre Pure Leaf y "No is Beautiful", favor de visitar www.PureLeaf.com o seguir a @PureLeaf en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

Desde su lanzamiento en 2020, la campaña "No is Beautiful" de Pure Leaf ha alentado a gente en todas partes a aceptar la palabra "no", tanto al preparar te helado como en la vida en general. En sus productos, Pure Leaf dice "no" a los sabores artificiales, tés en polvo y concentrados, y a cualquier elemento que no haga que el sabor de Pure Leaf sea mejor. Más allá de nuestros tés, "No is Beautiful" tiene el objetivo de inspirar a la mujer a decir "no" a las cosas que no sean importantes, para que puedan decir 'si' a las cosas que si tienen importancia. Con "No is Beautiful", Pure Leaf desea crear un mundo donde decir "no" sea más fácil y culturalmente aceptable para la mujer en todas partes.

AMetodología: Encuesta en línea de 15 minutos llevada a cabo entre el 9 de noviembre y 17 de noviembre de 2021, entre 1803 mujeres entre las edades 18 – 45 anos.

BSe les pidió a mujeres que clasificaran los tres resultados más comunes al decir no en el trabajo.

No se requiere compra. 50 EE. UU y D.C, 18+ (19+ AL/NE). Termina 30/11/22. Reglas/plazos: pureleafgrants.com

APENDICE

Prueba 1: Resultados Completos del Estudio de Investigación

Casi 3 de cada 4 mujeres creen que decir "no" en el trabajo les traerá consecuencias negativas, y 2 de 3 tienen experiencias negativas

Cada que se le pide algo una mujer en el trabajo y ella dice que "no", está arriesgando la posibilidad de ganar hasta $1,406 en un futuro

en un futuro Entre millones de mujeres en el campo laboral, el decir "no" les cuesta a las mujeres un total de $55.3 mil millones en posibles ganancias a futuro

millones en posibles ganancias a futuro El remordimiento es la emoción #1 que las mujeres sienten al decir "no" en el trabajo, a la familia, y a las obligaciones y los deberes

1 de cada 3 mujeres sienten remordimiento al decir "no" en el trabajo

La minoría subrepresentada (URM por sus siglas en inglés) en el trabajo pierde casi 40% por decir "no" más que cualquier otro grupo racial

Cada vez que una mujer Afroamericana dice "no" en el trabajo, está arriesgando la posibilidad de ganar hasta $1,406 en un futuro.

en un futuro.

Cada vez que una mujer Hispana dice "no" en el trabajo, está arriesgando la posibilidad de ganar hasta $1,403 en un futuro.

en un futuro.

Cada vez que una mujer asiática dice "no" en el trabajo, está arriesgando la posibilidad de ganar hasta $871 en un futuro

en un futuro

Cada vez que una mujer blanca dice "no" en el trabajo, está arriesgando la posibilidad de ganar hasta $731 en un futuro

en un futuro

En promedio, cada vez que una mujer dice que "no" en el trabajo, está arriesgando la posibilidad de ganar hasta $1,102 en un futuro.

en un futuro. 30% de mujeres experimentan consecuencias negativas una vez al mes por decir no en el trabajo

43% de mujeres han dicho si a una tarea en el trabajo porque realmente deseaban ayudar...

Pero casi 2 de cada 5 mujeres (38%) han dicho si aun cuando deseaban decir no porque se sentían obligadas a ayudar

Únicamente un aproximado de 15% de mujeres reportaron sentirse seguras diciendo no en el trabajo

De las mujeres que dijeron "no" en el trabajo:

1 de cada 5 tienen que realizar la tarea de cualquier manera



1 de cada 6 pierden paga



Casi 1 de cada 7 pierden la oportunidad de turnos a futuro



Casi 1 de cada 8 son ignoradas



1 de cada 10 son despedida



Nota, estos pueden ser separados como líneas independientes donde sea necesario

Más de la mitad de las mujeres han dicho si a quedarse tarde para una reunión aun cuando deseaban decir no

La mitad (50%) de mujeres han dicho si a un proyecto que no se encuentra en su descripción de trabajo aun cuando deseaban decir no

Mientras que 2 de cada 5 mujeres han dicho "si" a una tarea en el trabajo porque genuinamente deseaban ayudar, casi la misma cantidad de mujeres han dicho "si" porque se sentían obligadas a ayudar

1 de cada 4 mujeres (26%) han dicho "si" en sus trabajos cuando deseaban decir "no" para evitar ser percibidas como ser difíciles en el trabajo

1 de cada 4 mujeres (25%) dijeron si cuando deseaban decir no en el trabajo porque no querían perder ganancias

Casi la mitad (43%) han dicho si a un proyecto adicional en el trabajo cuando deseaban decir no

mitad (43%) han dicho si a un proyecto adicional en el trabajo cuando deseaban decir no Los resultados más comunes que las mujeres temen experimentar al decir no en el trabajo son (consecuencias percibidas):

Sentí que la persona pidiéndomelo estaría decepcionada o enojada conmigo (21%)



Me preocupaba que no se me fuera a ofrecer la oportunidad nuevamente (17%)



Me preocupaba lo que mis colegas pudiesen pensar de mi decisión (17%)



Sentí que mi jefe/supervisor estaría decepcionado o enojado conmigo (16%)



Pensé que la gente pensaría de mí de manera distinta o más negativamente (16%)



Temía ser despedida (14%)



Pensé que tal vez no me ascenderían o no sería considerada para un aumento de salario (13%)

Algunas de las 5 razones principales por las cuales las mujeres dicen que si es debido a que:

Yo deseaba ayudar (43%)



Yo disfruto de la tarea/asunto en cuestión (36%)



Yo deseaba generar más ingresos/tiempo extra (35%)



Yo pensé que me ayudaría a avanzar en mi carrera (33%)



Mi jefe/supervisor me lo pidió específicamente (31%)

1 de cada 3 mujeres (33%) sintieron un alivio tras decir no en el trabajo, pero casi la misma cantidad (31%) pensaron que su "no" hizo enojar o que se decepcionara la persona quien se los pidió o su supervisor directo o gerente.

ACERCA DE PEPSICO

Los productos PepsiCo se disfrutan más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo genero más de $79 mil millones de venta neta en 2021, gracias a un portafolio complementario de alimentos y bebidas que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, y SodaStream. La gama de productos PepsiCo incluye una amplia variedad de alimentos y bebidas agradables, incluyendo arias marcas icónicas que generan más de 1.000 millones de dólares cada una en ventas anuales estimadas.

La visión de PepsiCo es Ser lideres mundiales en Bebidas y Alimentos de Conveniencia Ganando con PepsiCo Positivo (pep+). pep+ es nuestra transformación completa estratégica que pone a la sostenibilidad al frente de como creamos valor y crecimiento al operar dentro de las delimitaciones planetarias al inspirar cambio positivo para el planeta y la gente. Para más información, visitar www.pepsico.com.

ACERCA DE ALLYSON FELIX

Allyson Felix reina el atletismo de Campo y Pista como la corredora más galardonada de todos los tiempos tras ganar sus medallas de bronce en 2020 – su quinto Juego de Verano y el ultimo. Felix cierra este capítulo de su vida con veintisiete asombrosas medallas de oro y los títulos de Plusmarquista Mundial y un Récord Mundial Master.

Felix continúo haciendo historia en Tokio, al usar calzado para corredores con picos de pista creados por su empresa, la marca de estilo de vida Saysh – convirtiéndose en el primer atleta en correr con su propio pico. Lanzado después de los Juegos de Verano en junio de 2021, Saysh no solo tiene el objetivo de crear una comunidad alentadora y de apoyo para la mujer, pero también diseña y fabrica calzado inspirado en el atletismo por mujeres y para mujeres, a diferencia de la mayoría de las marcas, quienes diseñan calzado basados en el pie del hombre y en el calzado de este. Al haber corrido con sus propios picos en el escenario más grande el mundo, Felix mostro que ella no solo lo hizo por las medallas – ella estaba corriendo por el cambio, la equidad y la aceptación de las mujeres y niñas en todas partes.

Fuera de la pista, Felix es una gran defensora de los derechos de maternidad para todas las mujeres. En 2019, escribió una columna de opinión para The New York Times que nombro a un patrocinador anterior por no brindar las protecciones garantizadas para atletas embarazadas y para nuevas madres. (Feliz dio a luz a su hija Camryn en 2018). La reacción del público ante lo que ella escribió sobre la discriminación a atletas embarazadas puso este tema bajo la lupa, y la practica fue ampliamente criticada. Más atletas femeninas apoyaron a Felix contando sus historias. Durante los Juegos de Verano de 2020, Felix en conjunto con su nuevo patrocinador Athleta, crearon la Power of She Fund: Child Car Grant – un subsidio para asistir a las madres atletas con el cuidado de los hijos en regiones en desarrollo.

Actualmente, Felix vive en Los Ángeles con su esposo e hija.

ACERCA DE LA SEEKHER FOUNDATION

La SeekHer Foundation es una organización sin fines de lucro con la misión de empoderar a más mujeres para el bien mayor. Al asociarse con defensores y organizaciones aliadas, estamos cerrando la brecha de genero del bienestar mental a través de abogacía, investigación y apoyo para comunidades encabezadas por mujeres para cambiar las normas culturales que están deteniendo a que las mujeres logren su bienestar. SeekHer es un proyecto de abogacía de WellSeek, un colectivo de impacto social que esta re-imaginando a las comunidades y los lugares de trabajo para mejor apoyar el bienestar mental de la mujer.

Contacto de Medios

Francheska Taveras | Edelman

[email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=mLqnKsH__WQ

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1763567/Pure_Leaf_Logo.jpg

FUENTE PepsiCo

SOURCE PepsiCo