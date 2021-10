Pure Lidera a Indústria com Novos Serviços e Software para Expandir ainda mais sua Visão da Experiência Moderna de Dados

SÃO PAULO, 13 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Pure Storage® (NYSE: PSTG), a pioneira de TI na entrega de storage como um serviço para atender à demanda de um mundo multi-cloud, revelou hoje uma evolução da visão da empresa de modernizar a forma como os clientes trabalham com dados, modernizando a infraestrutura, as operações e as aplicações. Os anúncios de hoje unem a infraestrutura e as aplicações, permitindo a automação em nuvem e a entrega de storage:

Pure Fusion™, uma plataforma de armazenamento autônomo e de autoatendimento como código construída para escala ilimitada, permite aos clientes levar o modelo de operação em nuvem para qualquer lugar e executar, operar e consumir o storage tradicional como um serviço em nuvem.

Portworx Data Services, a primeira plataforma Database-as-a-Service (DBaaS) da indústria para Kubernetes, permite aos engenheiros DevOps implementar um serviço de dados gerenciado, de nível de produção, com apenas um clique. Isto dá aos desenvolvedores de software acesso às aplicações de banco de dados que eles precisam desenvolver, sem a necessidade de se tornarem especialistas.

"Desde nossa fundação, a Pure tem oferecido simplicidade e confiabilidade em escala, o que as empresas precisam mais do que nunca, pois cada vez mais adotam arquiteturas nativas da nuvem e aplicações modernas como AI, machine learning e análises avançadas. "Nossas inovações de software aumentam nosso objetivo de tornar a infraestrutura invisível aos desenvolvedores, simplificando o uso e entregando-a como um serviço", diz Charles Giancarlo, presidente e CEO da Pure Storage.

A Pure está atendendo às demandas dos negócios modernos, entregando velocidade à implementação, entrega e gerenciamento da infraestrutura de dados. Com a Pure, a infraestrutura é automatizada, orientada por API e transparente, e os desenvolvedores de aplicações otimizam tempo com acesso às ferramentas de banco de dados totalmente integradas e prontas para realizar as implementações.

"As equipes de TI e seus consumidores evoluíram para culturas 'sob demanda' e a mudança para a nuvem e o 'as-a-Service', tornaram a velocidade e agilidade primordiais. O armazenamento precisa acompanhar as expectativas dos usuários finais. Isto significa tornar o próprio storage invisível, permitindo que os usuários consumam facilmente os serviços que precisam e valorizam, como capacidade, criação de cópias e recuperação", diz Eric Burgener, vice-presidente de Pesquisa, Prática de Infraestrutura Empresarial da IDC.

Pure Fusion

O Pure Fusion traz o modelo de operação de nuvem para qualquer lugar com um novo ambiente de autoatendimento e armazenamento autônomo construído para escalas ilimitadas que unem o melhor do storage empresarial com a agilidade e escalabilidade da nuvem. Com consumo sob demanda e provisionamento back-end, as empresas podem oferecer um novo modelo de armazenamento em escala que unifica arrays e otimiza os pools de armazenamento em tempo real. Os usuários finais serão capazes de consumir rapidamente volumes, sistemas de arquivos e serviços de dados avançados, como replicação, sem esperar pelo trabalho manual de back-end, tornando o hardware verdadeiramente invisível. O Pure Fusion permitirá que as empresas escalem em integração com FlashArray, FlashArray//C e Pure Cloud Block Store, com futuras integrações planejadas com FlashBlade e Portworx. O Pure Fusion, juntamente com o poderoso portfólio Pure, levará desempenho, densidade e disponibilidade de dados a novos níveis.

Portworx Data Services

O Portworx Data Services permite aos engenheiros de DevOps implementar um serviço de dados gerenciado e de produção na Kubernetes do mais amplo catálogo de opções da indústria para SQL, NoSQL, busca, streaming, e muito mais. O Portworx Data Services automatiza totalmente as operações do Dia-2, incluindo monitoramento, backups, alta disponibilidade, recuperação de desastres, migração, auto escalonamento e segurança. Dessa forma, torna a execução de serviços de dados no Kubernetes muito mais simples do que outras abordagens.

Automação aprimorada no portal de gerenciamento Pure1

As inovações na plataforma de operações de TI por AI, a Pure1 Meta, fornecem uma política de tolerância zero para interrupção dos negócios. Os usuários têm a capacidade de ver, em tempo real, os Acordos de Nível de Serviço (SLAs) por meio de sua nuvem, monitorar aplicações que estão sendo protegidas contra os ataques ransomware e visualizar a infraestrutura de contêineres Portworx de ponta a ponta. Estas melhorias aumentam a disponibilidade e a segurança dos dados enquanto simplificam as operações de TI, prevendo problemas em toda a pilha de infraestrutura e recomendando proativamente ações para otimizar as cargas de trabalho.

Sobre a Pure Storage

A Pure Storage (NYSE: PSTG) ajuda os inovadores a construir um mundo melhor com dados. As soluções de dados da Pure permitem que empresas de SaaS, provedores de serviços em nuvem e clientes do setor público e corporativo forneçam dados seguros e em tempo real para alimentar sua produção de missão crítica, DevOps e ambientes de análise modernos em um ambiente com várias nuvens. Uma das maiores empresas de TI com o crescimento mais rápido da história, a Pure Storage permite que os clientes adotem rapidamente tecnologias de próxima geração, incluindo inteligência artificial e aprendizado de máquina, para ajudar a maximizar o valor de seus dados para obter vantagem competitiva. E com uma pontuação certificada de satisfação do cliente NPS no primeiro por cento das empresas B2B, a lista cada vez maior de clientes da Pure está entre as mais satisfeitas do mundo. Para mais informações acesse www.purestorage.com.

