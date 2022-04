Pure Storage ajuda empresas a eliminar até 80% da pegada de carbono nos sistemas de armazenamento de dados

Empresa divulgou seu primeiro relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG), que traz transparência nos benchmarks da empresa e estabelece metas futuras

SÃO PAULO, 31 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Pure Storage® (NYSE: PSTG), a pioneira em TI que fornece a tecnologia e os serviços de armazenamento de dados mais avançados do mundo, divulgou hoje seu primeiro relatório ESG, que fornece visibilidade das métricas atuais da empresa e estabelece compromissos para fazer progressos significativos em direção a um futuro melhor à população global.

"A Pure traz um impacto significativo e imediato hoje ao reduzir as emissões de carbono dos data centers em todo o mundo por meio dos nossos esforços de sustentabilidade ambiental", diz Charles Giancarlo, presidente e CEO da Pure Storage. "Os produtos da Pure impactam positivamente a pegada ambiental dos nossos clientes, exigindo muito menos energia, espaço e refrigeração e produzindo menos resíduos do que outros sistemas totalmente em flash do mercado ou dos sistemas baseados em disco."

A construção de infraestrutura tecnológica sustentável é necessária para mitigar o aquecimento global e os piores impactos das mudanças climáticas. Ao projetar e construir produtos, além de fornecer serviços que permitem que os clientes diminuam drasticamente sua própria pegada ambiental a Pure se destaca em suas metas de sustentabilidade. Como parte deste relatório ESG, a Pure realizou uma avaliação do ciclo de vida do produto (LCA) de seu portfólio, especificamente dos produtos FlashArray, revelando que seus clientes atingem até 80% de redução em emissão de carbono por sistemas de dados em comparação com produtos concorrentes.

Ao ampliar a economia de energia e emissões que a Pure oferece a seus clientes, a arquitetura exclusiva Evergreen e a assinatura Pure as-a-Service oferecem mais benefícios ambientais ao minimizar significativamente o lixo eletrônico, prolongar a vida útil dos equipamentos e reduzir a subutilização do armazenamento. Como resultado desses programas, 97% dos arrays da Pure adquiridos há seis anos ainda estão em serviço.

Além de ajudar os clientes a se tornarem mais sustentáveis, a Pure se orgulha de se comprometer com várias metas melhorando o desempenho em relação às emissões de Escopos 1, 2 e 3 focadas tanto nas operações da empresa quanto na fase de uso dos produtos da Pure:

Redução de 50% na intensidade das emissões de gases de efeito estufa (GEE) de Escopos 1 e 2 por funcionário, de 2020 a 2030 (ano fiscal);

Alcançar emissões líquidas zero em Escopo 1 e 2 até 2040 (ano fiscal);

Redução de 66% da intensidade das emissões de Escopo 3 relativas ao uso de produtos vendidos por petabyte efetivo enviado de 2020 a 2030 (ano fiscal).

Para ler o relatório ESG completo da Pure, incluindo mais informações sobre as iniciativas de negócios e de funcionários da Pure, acesse https://www.purestorage.com/company/corporate-social-responsibility.html

