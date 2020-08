Pure Storage et Cohesity forgent un partenariat stratégique afin d'offrir une récupération rapide à grande échelle

Pure et Cohesity ont formé ce partenariat en raison de la forte demande de la clientèle pour une solution intégrée de protection des données 100 % flash qui permet aux clients de sauvegarder et de récupérer leurs données de manière simple, rapide et fiable à grande échelle. Les deux entreprises ont également formé ce partenariat à un moment où un nombre croissant de clients adoptent les services dans le cloud et recherchent une protection contre les rançongiciels.

Pure FlashRecover, Powered by Cohesity, offre des capacités de sauvegarde et de récupération des données 100 % flash dont les entreprises ont besoin pour récupérer rapidement leurs données en cas de sinistre ou d'attaque par rançongiciel. Il permet la protection des données de « flash à flash à cloud », ainsi qu'une évolution rapide et indépendante de la capacité de traitement, de débit et de stockage pour l'utilisation la plus efficace de toutes les ressources.

La solution donne également aux entreprises la possibilité de pérenniser leurs investissements dans les centres de données et d'atteindre de nouveaux niveaux de performance afin de répondre aux exigences croissantes de capacité de récupération allant jusqu'au pétaoctet. Par ailleurs, la solution offre la possibilité de réutiliser les données de sauvegarde pour les analyses et DevOps, ce qui permet à de nombreuses applications d'exploiter les stocks de données sur FlashBlade™, la plateforme très performante, unifiée et rapide de fichiers et d'objets.

« Comme le contexte actuel l'a clairement mis en évidence, la continuité des opérations ne consiste pas seulement à survivre à un événement, mais aussi à permettre à votre entreprise de prospérer en cas de crise, quelles que soient les circonstances », a déclaré Charles Giancarlo, président du conseil et PDG de Pure Storage. « Nous sommes ravis de nous associer à Cohesity pour proposer la première solution entièrement intégrée qui assure une reprise rapide, et qui est conçue pour assurer le succès à long terme de toute entreprise ou organisation » .

« Nous sommes ravis de nous associer à Pure pour mettre sur le marché une solution qui intègre des capacités 100 % flash exceptionnelles et des offres de protection des données de premier plan qui, ensemble, apportent de nouvelles perspectives aux clients », a déclaré Mohit Aron, PDG et fondateur de Cohesity. « En nous associant avec Pure, nous permettons aux entreprises de pérenniser leurs investissements grâce à la performance, la simplicité et l'envergure, qui s'appuient sur la forte conviction commune de l'obsession client et du soutien qui lui est apporté. »

En associant le logiciel de protection des données de Cohesity avec la plateforme unifiée et rapide de fichiers et d'objets FlashBlade de Pure, la solution intégrée apporte :

L'intégration : Pure apporte un guichet unique d'achat, de déploiement et de support, ce qui évite aux clients de devoir passer par deux fournisseurs. Pure est désormais un partenaire technologique de Cohesity et les deux entreprises se sont engagées à innover de concert.

La simplicité : une facilité de gestion grâce à l'intégration du cloud qui permet une sauvegarde et une récupération « flash à flash à cloud », un stockage sur le cloud public peu coûteux dans l'optique d'une conservation à long terme et des améliorations qui ne provoquent pas de perturbations.

Pure et Cohesity partagent des valeurs fondamentales communes dans les domaines de l'innovation et de l'obsession client, comme en témoigne leur score de promoteur net (NPS) élevé, atteint seulement par 1 % des entreprises B2B.

« Étant clients à la fois de Pure Storage et de Cohesity, nous sommes ravis de voir les leaders du stockage, de la sauvegarde et de la reprise s'unir pour offrir une disponibilité, une récupération et une réutilisation rapides des données à grande échelle par le biais d'une expérience véritablement intégrée », a déclaré Carl Wolcott, directeur informatique de KAI USA. « La vitesse et les performances que nous apporte Pure, associées à la protection exceptionnelle de bout en bout des données que nous recevons de Cohesity, constituent une union parfaite. »

« La récupération des données peut être particulièrement difficile dans le monde d'aujourd'hui, où les attaques par rançongiciels prolifèrent et où la transformation numérique continue d'augmenter la quantité de données qu'il faut protéger », a déclaré Steve McDowell, analyste principal du stockage chez Moor Insights & Strategy. « Les décideurs informatiques vont faire bon accueil à cette solution. Elle répond au besoin de reprise rapide et de réutilisation de très grandes quantités de données de sauvegarde, tout en conservant la simplicité d'utilisation qui fait la réputation des deux entreprises. Nous n'avons pas vu sur le marché une autre solution intégrée de stockage et de protection des données comme celle-ci. »

Disponibilité

Pure FlashRecover, Powered by Cohesity est actuellement testé par des clients communs et sera disponible dans l'ensemble aux États-Unis au quatrième trimestre de l'exercice 2020 et dans les pays hors des États-Unis au cours des prochains trimestres.

Pour de plus amples informations

Pour savoir comment votre entreprise peut tirer parti des avantages de Pure FlashRecover, Powered by Cohesity, veuillez consulter :

À propos de Pure Storage

Pure Storage (NYSE : PSTG) redonne aux technologues leur temps. Pure offre une expérience moderne des données qui permet aux entreprises de gérer leurs opérations comme un véritable modèle automatisé de stockage en tant que service, de manière transparente, sur plusieurs clouds. Étant l'une des entreprises d'informatique professionnelle à connaître l'une des croissances les plus rapides de l'histoire, Pure aide ses clients à exploiter leurs données tout en réduisant la complexité et les coûts de gestion de l'infrastructure que cela sous-entend. Bénéficiant d'un score de satisfaction client certifié, atteint par seulement 1 % des entreprises B2B, Pure attire de plus en plus de clients qui comptent parmi les plus contents au monde.

Reconnaissance des analystes :

Pure Storage a été nommée « Leader » dans le Quadrant magique 2019 de Gartner pour le stockage principal.

À propos de Cohesity

Cohesity fait entrer dans une nouvelle ère de la gestion des données qui résout un problème crucial auquel les entreprises sont confrontées aujourd'hui : la fragmentation massive des données. La grande majorité des données d'entreprise - sauvegardes, archives, partage de fichiers, bibliothèques d'objets, données utilisées pour le développement, les tests et l'analyse - se trouvent dans des silos d'infrastructures fragmentées qui les rendent difficiles à protéger, coûteuses à gérer et difficiles à analyser. Cohesity consolide ces silos sur une seule plateforme de type Webscale, allant des centres de données à la périphérie et au cloud, et permet comme nulle autre aux entreprises d'exécuter des applications sur cette plateforme, ce qui facilite plus que jamais la sauvegarde et l'extraction d'informations à partir des données. Cohesity est un acteur qui change la donne selon la chaîne CNBC en 2019 et a été nommée pionnière technologique par le Forum économique mondial. Vous pouvez consulter notre site et notre blog, nous suivre sur Twitter et LinkedIn, et cliquer sur le « J'aime » de notre compte Facebook.

Reconnaissance des analystes :

Cohesity été nommée « Leader » dans le Quadrant magique 2020 de Gartner pour les solutions de sauvegarde et de récupération destinées aux centres de données.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1227024/pure_flashrecover_cohesity.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/465493/Pure_Storage_Logo.jpg

