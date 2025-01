PureHealth acquiert une participation majoritaire dans Hellenic Healthcare Group dans le cadre d'une transaction de 2,3 milliards USD

PureHealth renforce sa présence mondiale grâce à un partenariat stratégique avec l'actuel bailleur de fonds CVC Capital Partners (« CVC »)

Hellenic Healthcare Group (« HHG ») a connu une forte croissance ces dernières années et est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs de soins de santé en Europe , avec dix hôpitaux et 16 centres de diagnostic en Grèce et à Chypre.

Une fois l'acquisition finalisée, l'infrastructure et les services de HHG seront intégrés au réseau de PureHealth, ce qui permettra d'étendre les services à environ 1,4 million de patients par an.

ABOU DABI, ÉAU, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- PureHealth Holding PJSC (« PureHealth » ou le « Groupe ») (Symbole ADX : PUREHEALTH), le plus grand groupe de soins de santé du Moyen-Orient, a accepté d'acquérir une participation de 60 % dans Hellenic Healthcare Group (HHG), le plus grand fournisseur privé de soins de santé en Grèce et à Chypre, dans le cadre d'une transaction qui valorise HHG à 2,3 milliards USD. HHG est actuellement détenu à 90 % par CVC Capital Partners VI et à 10 % par le fondateur de HHG. PureHealth acquerra une participation de 60 % dans HHG, CVC Capital Partners conservant 35 % des parts, les 5 % restants étant détenus par le fondateur.

HHG s'est rapidement positionné comme l'un des principaux fournisseurs de soins de santé en Grèce et à Chypre, offrant des services médicaux de pointe dans un réseau de dix hôpitaux et de 16 centres de diagnostic en Grèce et à Chypre. Avec une capacité de plus de 1 600 lits, le groupe sert environ 1,4 million de patients par an grâce à une équipe de plus de 6 700 professionnels de la santé. HHG offre un éventail complet de spécialités médicales avec une expertise dans des domaines complexes tels que l'oncologie, la cardiologie et la neurochirurgie, ainsi que des services comprenant des traitements de fécondation in vitro (plus de 6 000 cycles par an) et des services complets de soins à domicile.

Le partenariat de PureHealth avec CVC dans le domaine des investissements en matière de santé témoigne de la solidité du plan d'expansion internationale de PureHealth. CVC est l'un des principaux gestionnaires mondiaux de marchés privés, gérant environ 201 milliards USD d'actifs. Les fonds gérés ou conseillés par la stratégie de capital-investissement de CVC sont investis dans environ 130 entreprises dans le monde, dont le chiffre d'affaires annuel cumulé dépasse 166 milliards USD et qui emploient plus de 610 000 personnes. PureHealth et CVC travailleront en étroite collaboration, combinant leur expertise pour développer HHG.

Les marchés grec et chypriote de la santé représentent une opportunité inexploitée très attrayante, caractérisée par des perspectives de croissance favorables. Une part importante des dépenses de santé en Grèce est à la charge des patients, ce qui indique que la demande n'est pas satisfaite et que les prestataires de soins privés ont la possibilité de combler des lacunes critiques en matière d'accessibilité et de qualité. La dynamique du marché est soutenue par une demande croissante de services médicaux avancés, un intérêt accru pour les solutions de soins de santé privés et des investissements croissants dans les infrastructures de soins de santé.

L'acquisition s'inscrit dans la stratégie d'expansion plus large de PureHealth, qui tire parti de sa taille et de ses capacités pour consolider la position de HHG en Grèce. En mettant l'accent sur l'innovation, l'excellence opérationnelle et les résultats pour les patients, PureHealth vise à établir de nouvelles références en matière de prestation de soins de santé dans l'ensemble de son réseau mondial.

Hamad Al Hammadi, président de PureHealth, déclare : « Notre collaboration avec des leaders internationaux tels que CVC souligne la capacité de PureHealth à stimuler la croissance à grande échelle. L'expansion en Europe par l'intermédiaire de Hellenic Healthcare Group renforce notre position de leader mondial des soins de santé et notre engagement à fournir des soins transformateurs et à établir de nouvelles normes d'excellence à l'échelle mondiale ».

Shaista Asif, CEO du groupe PureHealth, déclare : « Cette acquisition représente une étape importante dans l'expansion stratégique de PureHealth et renforce notre présence en Europe et consolidant notre position de leader dans le domaine des soins de santé. L'intégration de HHG dans notre portefeuille ne consolide pas seulement notre position en Europe, mais crée également une valeur significative pour notre groupe en contribuant à la diversification des revenus, en créant des synergies opérationnelles et en renforçant notre performance financière. Cette décision s'inscrit dans notre volonté de devenir un leader mondial des soins de santé, plus de 50 % de nos revenus provenant de l'extérieur du CCG ».

À l'issue de la transaction, CVC Capital Partners VI et HHG Management conserveront une participation de 40 % dans HHG et resteront des partenaires stratégiques pour soutenir la croissance et la transformation de l'entreprise. Grâce à ce partenariat, HHG bénéficiera de l'expertise, des ressources et des réseaux mondiaux combinés de PureHealth et de CVC, ce qui favorisera l'excellence opérationnelle et ouvrira de nouvelles perspectives dans le secteur des soins de santé.

Alex Fotakidis, partner et responsable pour la Grèce chez CVC, ajoute : « La transformation de HHG sous l'égide de CVC reflète notre engagement inébranlable à créer de la valeur et à favoriser la croissance dans les entreprises de notre portefeuille. Nous comptons sur une équipe de direction très solide qui a mis en place une organisation de qualité et nous nous réjouissons, avec nos partenaires, de développer la plateforme HHG pour offrir une valeur accrue à nos patients. Le partenariat avec PureHealth nous rapproche de la concrétisation de nos ambitions de croissance et d'un impact significatif sur les communautés que nous servons ».

La finalisation de la transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et aux conditions habituelles de clôture. De plus amples informations seront communiquées une fois l'opération finalisée.

PureHealth élargit sans relâche son portefeuille et s'impose comme un leader mondial dans le domaine des soins de santé. L'année dernière, le groupe a conclu l'acquisition de Circle Health Group, le plus grand exploitant indépendant d'hôpitaux du Royaume-Uni, pour un montant d'environ 1,2 milliard USD. En outre, PureHealth a acquis une participation de 26,05 % dans Ardent Health Services pour 500 millions USD en 2022 et a soutenu son introduction au New York Stock Exchange en juillet de l'année dernière.

Ces opérations stratégiques soulignent l'ambition de PureHealth de diversifier ses sources de revenus, d'améliorer son efficacité opérationnelle et de fournir des solutions de soins de santé de premier ordre à l'échelle mondiale. Elles mettent également en évidence les capacités d'acquisition et de création de valeur de PureHealth au niveau international, en démontrant que tous les actifs acquis par PureHealth l'ont été auprès d'institutions financières et d'homologues établis. Ardent Health a été racheté à Equity Group Investments, une société d'investissement américaine fondée par feu Sam Zell ; Circle Health a été acheté à Centene, une société de soins de santé cotée en bourse aux États-Unis ; et maintenant, HHG a été racheté à CVC Capital Partners, une société de capital-investissement de premier plan en Europe.

À propos de CVC

CVC est l'un des principaux gestionnaires mondiaux de marchés privés, avec un réseau de 30 bureaux dans la région EMEA, les Amériques et l'Asie, et environ 191 milliards d'euros d'actifs sous gestion. CVC propose sept stratégies complémentaires dans les domaines du capital-investissement, des fonds secondaires, du crédit et de l'infrastructure, pour lesquelles les fonds CVC ont obtenu des engagements d'environ 240 milliards d'euros de la part de certains des plus grands fonds de pension et autres investisseurs institutionnels du monde. Les fonds gérés ou conseillés par la stratégie de capital-investissement de CVC sont investis dans environ 130 entreprises, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel combiné de plus de 158 milliards d'euros et emploient plus de 610 000 personnes. Pour de plus amples informations sur CVC, veuillez visiter https://www.cvc.com/. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de PureHealth

En faisant progresser la science de la longévité, PureHealth introduit les soins de santé de demain, depuis les Émirats arabes unis vers le reste du monde. PureHealth est le plus grand groupe de soins de santé du Moyen-Orient, avec un écosystème qui stimule la durée de vie et réimagine l'espérance de vie en bonne santé. Pour repenser le temps de l'humanité, l'entreprise compte plus de 100 hôpitaux, plus de 300 cliniques, plusieurs centres de diagnostic, des solutions d'assurance maladie, des pharmacies, des technologies de santé, des approvisionnements, des investissements et des innovations révolutionnaires à la pointe des soins de santé.

Le réseau de PureHealth comprend

SEHA - L'un des plus grands réseaux d'hôpitaux et de cliniques des Émirats arabes unis

- L'un des plus grands réseaux d'hôpitaux et de cliniques des Émirats arabes unis Ambulatory Healthcare Services (AHS) - Services de soins de santé communautaires complets

- Services de soins de santé communautaires complets Daman (The National Health Insurance Company) - Premier assureur santé des Émirats arabes unis

- Premier assureur santé des Émirats arabes unis The Medical Office - Supervise les hôpitaux Sheikh Khalifa et les établissements de soins de santé mis en place dans le cadre des initiatives de S.A. le président des Émirats arabes unis

- Supervise les hôpitaux Sheikh Khalifa et les établissements de soins de santé mis en place dans le cadre des initiatives de S.A. le président des Émirats arabes unis Rafed - La plus grande organisation d'achat de soins de santé des Émirats arabes unis

- La plus grande organisation d'achat de soins de santé des Émirats arabes unis PureLab - Gestion et exploitation du plus grand réseau de laboratoires de la région

- Gestion et exploitation du plus grand réseau de laboratoires de la région One Health - Un réseau qui fournit des solutions médicales de bout en bout à une base de plus de 300 prestataires de services de santé.

fournit des solutions médicales de bout en bout à une base de plus de 300 prestataires de services de santé. The Life Corner - La première pharmacie holistique d'Abou Dabi, au service des établissements de santé et de bien-être.

- La première pharmacie holistique d'Abou Dabi, au service des établissements de santé et de bien-être. Ardent Health Services - Le quatrième plus grand opérateur privé d'hôpitaux de soins aigus aux États-Unis

- Le quatrième plus grand opérateur privé d'hôpitaux de soins aigus aux États-Unis Circle Health Group - Les plus grands exploitants indépendants d'hôpitaux au Royaume-Uni

- Les plus grands exploitants indépendants d'hôpitaux au Royaume-Uni PureCS - Un des principaux fournisseurs de services technologiques et cloud, spécialisé dans les solutions de gestion et de conseil informatiques, la cybersécurité, les services d'informatique en nuage et les systèmes d'information d'IA.

- Un des principaux fournisseurs de services technologiques et cloud, spécialisé dans les solutions de gestion et de conseil informatiques, la cybersécurité, les services d'informatique en nuage et les systèmes d'information d'IA. Sheikh Shakhbout Medical City (SSMC) - Le plus grand complexe de soins de santé des Émirats arabes unis, offrant des soins complexes intégrés.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.purehealth.ae

