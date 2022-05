PureSoftware conquista prêmio fintech por tecnologia financeira no SBR Technology Excellence Awards

O "Arttha" liderou a transformação de serviços bancários e financeiros com sua estratégia "Digital for the Unbanked" (Digital para os desbancarizados) para ser líder de mercado. A plataforma permite que fintechs ou bancos greenfield, bem como instituições financeiras existentes, transformem seus negócios bancários de varejo e PMEs utilizando os recursos de pagamentos digitais, carteira eletrônica, empréstimos digitais, agências ou serviços bancários sem agência, Buy Now Pay Later (BNPL) e de Merchant Management do Arttha.

Manish Sharma, CEO da PureSoftware, disse: "Estamos extremamente orgulhosos de ganhar este prêmio e imensamente satisfeitos pelo reconhecimento recebido. O Arttha tem impulsionado bancos e fintechs em mercados emergentes para obter uma imensa vantagem digital ao fornecer soluções bancárias de última geração para seus clientes. Por meio do Arttha, nossos clientes conseguiram implementar soluções bancárias inovadoras para expandir sua base de clientes, melhorar a experiência do usuário final, multiplicar volumes de transações e lançar novos produtos em todas as unidades de negócios. A plataforma já foi implementada para oferecer serviços financeiros a mais de 30 milhões de pessoas e 2,4 milhões de comerciantes em todo o mundo, com mais de um bilhão de transações globais no período de um ano."

O "Arttha" tem abordado lacunas de acesso digital em serviços financeiros com notável sucesso em economias emergentes com faixas substanciais de regiões com acesso limitado a serviços bancários e não bancarizadas como Quênia, Botswana, Zâmbia, Indonésia, Myanmar e Nepal. Apesar dos rigorosos lockdowns em várias partes do mundo devido à pandemia, o "Arttha" mudou a dinâmica bancária, viabilizando a continuidade das operações bancárias no lado dos negócios e democratizando o acesso aos serviços financeiros no lado do consumidor.

Manish acrescentou: "Estar em uma região desbancarizada ou com acesso limitado a serviços bancários não deve restringir o acesso ao mesmo nível de experiência do cliente ao qual os consumidores em mercados desenvolvidos estão acostumados. Continuamos a inovar introduzindo novos recursos na plataforma em resposta às tendências emergentes do setor à medida que expandimos nosso alcance para clientes em outras partes da África, Oriente Médio e Estados Unidos."

A PureSoftware é uma empresa global de produtos e serviços digitais que está impulsionando a transformação de empresas em 35 cidades em 11 países. A PureSoftware se dedica a promover uma experiência do cliente diferenciada, acelerar o tempo de ciclo e melhorar os resultados comerciais por meio da integração de soluções digitais, automação de processos robóticos, inteligência artificial, aprendizado de máquina e loT. Suas soluções utilizam tecnologias revolucionárias de última geração para oferecer uma vantagem competitiva a seu negócio. Seu principal produto "Arttha" é uma das plataformas de tecnologia financeira de crescimento mais rápido com foco em soluções de empréstimos digitais, pagamentos digitais e core banking.

