PureSoftware erhält Fintech-Auszeichnung für Finanztechnologie bei den SBR Technology Excellence Awards

Arttha hat mit seiner Strategie „Digital for the Unbanked" die Transformation des Bankwesens und der Finanzdienstleistungen vorangetrieben, um ein Marktführer zu werden. Die Plattform ermöglicht es sowohl neuen Fintechs oder Banken als auch etablierten Finanzinstituten, ihr Privatkunden- und KMU-Bankgeschäft mit Hilfe von Artthas Digital Payments, eWallet, Digital Lending, Agency oder Branchless Banking, Buy Now Pay Later (BNPL) und Merchant Management zu transformieren.

Manish Sharma , Chief Executive Officer bei PureSoftware, sagte: „Wir sind sehr stolz darauf, diese Auszeichnung zu gewinnen und freuen uns sehr über die erhaltene Anerkennung. Arttha hat Banken und Fintech-Unternehmen in Schwellenländern unterstützt, einen immensen digitalen Vorteil zu erlangen, indem es ihren Kunden Banking-Lösungen der nächsten Generation bietet. Durch Arttha konnten unsere Kunden erfolgreich innovative Banklösungen einsetzen, um ihren Kundenstamm zu erweitern, die Endbenutzererfahrung zu verbessern, das Transaktionsvolumen zu vervielfachen und neue Produkte in allen Geschäftsbereichen einzuführen. Die Plattform wurde bereits implementiert, um Finanzdienste für mehr als 30 Millionen Privatpersonen weltweit und 2,4 Millionen Händler auf der ganzen Welt anzubieten, mit über 1 Milliarde Transaktionen im Jahr."

Arttha hat mit bemerkenswertem Erfolg die Lücken beim digitalen Zugang zu Finanzdienstleistungen geschlossen, vor allem in Schwellenländern, in denen es viele Regionen gibt, in denen es zu wenige oder gar keine Banken gibt, wie Kenia, Botswana, Sambia, Indonesien, Myanmar und Nepal. Trotz strenger Lockdowns in verschiedenen Teilen der Welt aufgrund der Pandemie hat Arttha die Dynamik im Bankwesen verändert, um die Kontinuität der Bankgeschäfte auf der Geschäftsseite zu ermöglichen und den Zugang zu Finanzdienstleistungen auf der Verbraucherseite zu demokratisieren.

Manish fügte hinzu: „In einer Region zu leben, in der es keine oder zu wenige Banken gibt, sollte niemand daran hindern, dasselbe Kundenerlebnis zu erfahren, an das Verbraucher in entwickelten Märkten gewöhnt sind. Wir werden weiterhin innovativ sein und neue Funktionen in die Plattform einführen, um auf neue Trends in der Branche zu reagieren, während wir unsere Reichweite auf Kunden in anderen Teilen Afrikas, des Nahen Ostens und der Vereinigten Staaten ausweiten."

PureSoftware ist ein globales Unternehmen für Softwareprodukte und digitale Dienstleistungen, das die Transformation von Unternehmen in 35 Städten in 11 Ländern vorantreibt. PureSoftware konzentriert sich darauf, eine differenzierte Kundenerfahrung zu schaffen, die Durchlaufzeiten zu beschleunigen und die Geschäftsergebnisse durch die Integration von digitalen Lösungen, robotergestützter Prozessautomatisierung, künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und loT zu verbessern. PureSoftware nutzt disruptive Technologien der nächsten Generation, um Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. „Arttha", das Kernprodukt des Softwarehauses, ist eine der am schnellsten wachsenden Finanztechnologieplattformen, die sich auf digitale Kreditvergabe, digitalen Zahlungsverkehr und Kernbanklösungen konzentriert.

