Purolite Life Sciences annonce le lancement de Praesto® Jetted A50, une résine de chromatographie à protéine A innovante employant une technologie de production au jet propriétaire

Purolite Life Sciences, un important fournisseur de résines de chromatographie, a annoncé aujourd'hui la commercialisation d'une résine d'agarose à protéine A innovante de nouvelle génération : Praesto® Jetted A50. Pionnier de l'innovation dans le domaine des résines depuis près de 40 ans, Purolite Life Sciences révolutionne le futur de la chromatographie en combinant la technologie de production au jet (« jetting ») - un processus innovant qui produit des billes d'agarose de taille uniforme avec une distribution de la taille des particules très étroite - avec un nouveau ligand de la protéine A haute performance, NGL-Impact™ A de Repligen Corporation (NASDAQ : RGEN).

Lors de plusieurs essais successifs, Praesto® Jetted A50 a systématiquement fait preuve de performances considérablement améliorées par rapport aux résines à protéine A qui dominent aujourd'hui le marché, grâce aux avantages uniques d'un nouveau ligand couplé à une matrice de base produite au jet. Le résultat est une nouvelle résine d'agarose à protéine A de première qualité qui offre des performances exceptionnelles en termes de qualité, d'écoulement sous pression et de durée de vie ; en outre, les risques de biocontamination et de contamination croisée dans les procédés sont gérés de manière plus efficace en donnant la possibilité d'utiliser des solutions d'hydroxyde de sodium plus concentrées.

Chris Major, directeur mondial des ventes chez Purolite Life Sciences, a déclaré : « L'innovation est au cœur de cette nouvelle résine à protéine A, qui est le résultat de plus de 70 ans d'expertise combinée entre les résines produites au jet de Purolite et la technologie de ligand de Repligen. Les résines produites au jet offrent des caractéristiques de performance supérieures par rapport aux résines traditionnelles, notamment un meilleur écoulement sous pression, une meilleure résolution et une meilleure reproductibilité du garnissage grâce à l'uniformité des billes. Cette nouvelle résine répond au problème des titres accrus dans les bioréacteurs modernes, et permet aux clients d'améliorer leur productivité sans modifier leur capacité de production. »

Steve Tingley, vice-président des ventes chez Repligen, a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec Purolite Life Sciences et de mettre à disposition notre nouveau ligand haute performance NGL-Impact™, développé en collaboration avec Navigo GmbH. Nous avons hâte de voir si le ligand aura du succès sur le marché en combinaison avec la technologie d'agarose produite au jet. »

La production de billes d'agarose produites au jet est respectueuse de l'environnement, car elle élimine les solvants organiques comme le toluène généralement utilisés dans la production de résines traditionnelles et représente une avancée majeure en matière de « fabrication verte ».

Don Brodie, vice-président exécutif chez Purolite Life Sciences, a déclaré : « Au cours des cinq dernières années, nous avons mis l'accent sur l'innovation et l'investissement en mettant à profit près de quarante ans d'expertise dans le domaine des résines, en appliquant celle-ci à notre portefeuille de résines à protéine A et en commercialisant notre technologie de billes produites au jet. Nous sommes profondément engagés en faveur de l'industrie des sciences de la vie, et je suis ravi que nous ayons non seulement lancé une résine à protéine A de première qualité avec Praesto® Jetted A50, mais que nous mettions également en route, à l'automne 2018, notre site de fabrication d'agarose de pointe de 100 000 litres au Royaume-Uni, qui, combiné avec le plan de continuité des activités de Repligen, assurera la sécurité vitale de l'approvisionnement au sein de l'industrie. »

À propos de Purolite Life Sciences

Purolite est un important fabricant de résines à échange ionique, de résines de catalyseur, de résines adsorbantes et de résines spécialisées haute performance de qualité dont le siège se trouve à Bala Cynwyd, dans l'État de Philadelphie, et est la seule entreprise qui consacre 100 % de ses ressources au développement et à la production de technologies de résine. Fondée en 1981, Purolite a près de 40 ans d'expérience en matière d'innovation et de fabrication de résines, et plus de 25 ans d'expérience en matière de réglementations. Fournisseur de résines de confiance pour les industries les plus réglementées du monde, Purolite dispose de sites de fabrication aux États-Unis, en Asie et en Europe.

Mettant à profit près de 40 ans d'expertise dans le domaine des résines, Purolite Life Sciences offre une gamme de résines d'agarose haut débit destinées aux bioprocédés pour la purification des anticorps monoclonaux et des protéines recombinantes. Le portefeuille de produits Praesto® améliore l'efficacité des DSP tout en réduisant le développement clinique et le coût de fabrication des thérapies biologiques.

Rendez-vous sur http://www.purolitelifesciences.com pour de plus amples informations.

Helen Wilson

Directrice du marketing | Life Sciences

T. +44-1443-229-334 Ext. 059

helen.wilson@purolite.com



SOURCE Purolite Life Sciences