Purolite Life Sciences kündigt Einführung des Praesto® Jetted A50 mit firmeneigener Jetting-Technologie an - Vorreiter bei Protein-A-Chromatographieharzen

Purolite Life Sciences, ein führender Anbieter von Chromatographieharzen, kündigte heute die Markteinführung eines Protein-A-Agaroseharzes einer neuen Generation an - Praesto® Jetted A50. Purolite Life Sciences ist seit mehr als 40 Jahren Vorreiter im Bereich innovativer Harze und hat die Zukunft der Chromatographie revolutioniert: Durch Kombination der sogenannten "Jetting"-Technologie, einem innovativen Verfahren, bei dem Agarosekügelchen in uniformer Größe mit sehr kleiner Partikelgrößendistribution produziert werden, und des neuen, leistungsfähigen Protein-A-Liganden, NGL-Impact™ A, der Repligen Corporation (NASDAQ: RGEN).

In mehreren konsekutiven Studien zeigte Praesto® Jetted A50 konsistent eine bessere Leistung als die derzeit marktführenden Protein-A-Harze. Erreicht wird dies durch die einzigartigen Vorteile eines innovativen neuen Liganden, der an eine neuartige eingespritzte ("jetted") Grundmatrix gekoppelt ist. Das Ergebnis ist ein neues, Best-in-Class-Protein-A-Harz auf Agarosebasis, das außergewöhnliche Leistungen in Bezug auf Kapazität, Druckfluss und Lebensdauer bietet, während gleichzeitig die Risiken durch biologische Belastung und Kreuzkontamination während der Verfahren effektiver kontrolliert werden, da höhere Natriumhydroxid-Konzentrationen eingesetzt werden können.

Chris Major, Global Sales Director bei Purolite Life Sciences, meinte: "Grundlage dieses neuen Protein-A-Harzes ist Innovation. Es ist das Ergebnis von mehr als 70 Jahren kombinierter Expertise der Jetted-Harz-Innovation von Purolite und der Erfahrungen von Repligen im Bereich der Ligandentechnologie. Die eingespritzten Harze haben im Vergleich zu konventionellen Harzen bessere Leistungseigenschaften, z. B. in Bezug auf Druckfluss, Auflösung und Packungsreproduzierbarkeit aufgrund der Uniformität der Kügelchen. Dieses neue Harz ist die Lösung für die höheren Titer heutiger Bioreaktoren und ermöglicht Kunden, ihre Produktivität zu erhöhen, ohne dass mehr Platz für die Herstellung benötigt wird.

Steve Tingley, Vice President of Sales bei Repligen, ergänzte: Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Purolite Life Sciences, indem wir unseren neuen leistungsfähigen NGL-Impact™-Liganden, der in Zusammenarbeit mit Navigo GmbH entwickelt wurde, zur Verfügung stellen. Wir freuen uns darauf, mitzuerleben, wie die Kombination aus Jetted-Agarose-Technologie und unserem Liganden sich am Markt behaupten.

Die Produktion der Agarosekügelchen mithilfe der Jetted-Technologie ist umweltfreundlich, da keine organischen Lösungsmittel wie Toluene, die bei der traditionellen Herstellung üblich sind, verwendet werden. Dies bedeutet einen großen Fortschritt bei der "grünen Produktion".

Don Brodie, Executive Vice President bei Purolite Life Sciences, fügte hinzu "In den letzten fünf Jahren lag unser Fokus vor allem auf Innovation und Investition. Auf diese Weise konnten wir unsere über vier Jahrzehnte reichende Erfahrung mit Harzen für unser Protein-A-Produktpalette und die Kommerzialisierung der Jetting-Bead-Technologie nutzen. Unser Einsatz für die Life Science-Industrie ist substanziell und ich freue mich, dass wir mit Praesto® Jetted A50 nun nicht nur das beste Protein-A-Harz seiner Klasse eingeführt haben, sondern im Herbst 2018 auch unsere hochmoderne 100.000-Liter-Agarose-Produktionsstätte in Großbritannien eröffnen werden. Zusammen mit den umfangreichen Geschäftskontinuitätsplänen von Repligen wird die Produktionsstätte den vitalen Anforderungen in Bezug auf die Versorgungssicherheit gerecht".

Informationen zu Purolite Life Sciences

Purolite ist ein führender Hersteller von qualitativ hochwertigen, leistungsfähigen Ionenaustausch-, Katalysator-, Adsorptions- und Spezialharzen mit Firmensitz in Bala Cynwyd in Pennsylvania und ist das einzige Unternehmen, das 100 % seiner Ressourcen für die Entwicklung und Produktion von Harztechnologien einsetzt. Purolite wurde 1981 gegründet und verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung bei der Innovation und Produktion von Harzen, sowie fünfundzwanzig Jahre Erfahrung bei der behördlichen Zulassung. Als bewährter Lieferant von Harzen für die am stärksten kontrollierten Branchen verfügt Purolite über globale Produktionsstätten in den USA, Asien und Europa.

Dank der 40jährigen Erfahrung mit Harzen bietet Purolite Life Sciences heute verschiedene High-Flow-Agaroseharze im Bioprozess-Maßstab zur Aufreinigung von monoklonalen Antikörpern und rekombinanten Proteinen an. Die Praesto® Produktreihe verbessert die Effizienz des Downstream-Processing und reduziert gleichzeitig die Kosten der klinischen Entwicklung und der Herstellung von biologischen Therapeutika.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.purolite.com/life-sciences .



