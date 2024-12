PWE annonce des plans pour CAC 2025 (CS Asia Championships 2025) lors de la clôture de Shanghai Major 2024

SHANGHAI, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le tournoi Perfect World Shanghai Major 2024, organisé par Perfect World Esports (PWE), a pris fin à 20h25, le 15 décembre 2024, avec une victoire palpitante pour Team Spirit. Lors d'une grande finale haletante, Team Spirit a battu FaZe Clan 2 à 1, en remportant son tout premier titre de champion Major. Le tournoi est également entré dans l'histoire puisque Danil Kryshkovets (connu sous le nom de « donk ») est devenu le plus jeune champion Major et MVP (Joueur le plus précieux) de l'histoire de la compétition.

Mélanger les sports électroniques (Esports) et la culture chinoise

Selon Sam Gu, PDG de Perfect World Co, Ltd, l'entreprise a passé près de deux ans à préparer l'événement. Gu a déclaré : « Notre objectif était de créer un tournoi de classe mondiale qui attire l'attention du monde entier, tout en intégrant des éléments culturels chinois et le charme unique de Shanghai ».

M. Gu a souligné les potentiels de consommation numérique offerts par les événements esports internationaux, en les décrivant comme faisant partie intégrante de l'économie de l'expérience immersive pour satisfaire les besoins culturels et spirituels des jeunes, tout en stimulant le développement local dans des domaines tels que le tourisme, la construction urbaine, l'échange culturel et la technologie.

Le tournoi Perfect World Shanghai Major 2024 a atteint son objectif. Lors des demi-finales, le public a pu assister à une représentation de Hua Lian (Painted Face), le tout premier kit musical CS (Counter-Strike) en langue chinoise, et de Ay Hei, le premier kit musical dans une langue minoritaire chinoise. Ces croisements entre les esports et le patrimoine culturel immatériel ont laissé une impression durable aux participants.

Perspectives d'avenir

Le tournoi Perfect World Shanghai Major 2024 s'est achevé avec un grand succès, mais l'enthousiasme ne s'arrête pas là. Perfect World Esports a annoncé les plans pour le championnat d'Asie CS Asia Championships (CAC 2025), qui verra 16 équipes s'affronter en Chine, après s'être qualifiées dans le cadre d'événements régionaux en ligne en Europe, aux Amériques et en Asie. Le prochain chapitre de l'esport compétitif se profile déjà à l'horizon.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2583966/image_808408_28057963.jpg