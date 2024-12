PWE kündigt Pläne für CAC 2025 an und schließt Shanghai Major 2024 ab

SHANGHAI, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Das Perfect World Shanghai Major 2024, das von Perfect World Esports (PWE) veranstaltet wurde, endete am 15. Dezember 2024 um 20:25 Uhr mit einem spannenden Sieg für Team Spirit. In einem spannenden großen Finale setzte sich Team Spirit mit 2:1 gegen FaZe Clan durch und sicherte sich damit den ersten Major-Meistertitel überhaupt. Das Turnier schrieb auch Geschichte, da Danil Kryshkovets (bekannt als „Donk") der jüngste Major-Champion und MVP in der Geschichte des Wettbewerbs wurde.

Verschmelzung von E-Sport und chinesischer Kultur

Nach Angaben von Sam Gu, Geschäftsführer von Perfect World Ltd. hat sich das Unternehmen fast zwei Jahre lang auf dieses Ereignis vorbereitet. Gu erklärte: „Unser Ziel war es, ein Turnier von Weltklasse zu schaffen, das weltweite Aufmerksamkeit erregt und gleichzeitig chinesische Kulturelemente und den einzigartigen Charme Shanghais zeigt."

Gu hob hervor, welches digitale Konsumpotenzial internationale E-Sport-Events mit sich bringen. Er beschrieb sie als integralen Bestandteil der immersiven Erlebniswirtschaft, die die kulturellen und spirituellen Interessen junger Menschen bedient und gleichzeitig die lokale Entwicklung in Bereichen wie Tourismus, Städtebau, Kulturaustausch und Technologie vorantreibt.

Die Perfect World Shanghai Major 2024 hat ihr Ziel erreicht. Während des Halbfinales konnten die Zuschauer Hua Lian (Painted Face), das erste chinesischsprachige CS-Musikpaket, und Ay Hei, das erste Musikpaket in einer chinesischen Minderheitensprache, hören. Diese Verschmelzung zwischen E-Sports und immateriellem Kulturerbe hinterließ bei den Teilnehmern einen bleibenden Eindruck.

Blick in die Zukunft

Das Perfect World Shanghai Major 2024 ist mit großem Erfolg zu Ende gegangen, aber das ist noch nicht alles. Perfect World Esports kündigte Pläne für die CS Asia Championships (CAC 2025) an, bei denen 16 Teams in China antreten werden, nachdem sie sich über regionale Online-Events in Europa, Amerika und Asien qualifiziert haben. Das nächste Kapitel im wettbewerbsorientierten E-Sport steht bereits vor der Tür.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2583966/image_808408_28057963.jpg