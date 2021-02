Pylontech répond à la demande mondiale en matière de stockage d'énergie grâce à une approche dédiée et novatrice de recherche et développement

Le 30 décembre 2020, la Société a réussi son offre au public de titres financiers (OPTF) au Shanghai Stock Exchange Stock Market, en tant que première société axée sur les solutions de stockage d'énergie cotée en bourse, amassant plus de 2 milliards de dollars canadiens (environ 301 millions de dollars américains). Wen Tan, le président-directeur général de Pylontech, a déclaré : « Comme nous sommes impatients de fournir plus de ressources à nos clients qui attendent depuis longtemps, nous ne nous sommes octroyé que quelques jours de congé pour le Nouvel An chinois, afin de continuer à produire des éléments et accroître la capacité. C'est très inhabituel dans la tradition chinoise. »

Depuis 2013, l'entreprise a établi un modèle stratégique de système de stockage d'énergie sur batterie (BESS) pour le marché mondial. Au cours des dernières années, Pylontech a connu une croissance constante et spectaculaire grâce à l'avantage des solutions intégrées verticales LFP ESS. Elle propose des produits couvrant la gamme complète de tension de 12 V à 1 500 V et offrant une pleine capacité de 500 Wh à plus de 100 MWh qui répondent à la demande de services résidentiels ESS, commerciaux et industriels ainsi qu'aux demandes de services liés au réseau.

Selon une analyse, le marché mondial du stockage d'énergie connaît un fort essor et rien que dans le secteur du stockage de l'énergie des batteries au lithium-ion, la demande augmente considérablement. Étant donné que l'offre est insuffisante, Pylontech se retrouve dans une position favorable. Les données indiquent qu'en 2019, la demande mondiale de batteries au lithium-ion pour les stations de base de communication était de 12,1 GWh et que cette demande devrait atteindre 60 GWh en 2025.

« Au cours des dix dernières années, nous avons redéfini la production, le stockage et l'utilisation de l'électricité avec nos partenaires à l'échelle mondiale, a déclaré Geoffrey Song, vice-président des affaires internationales. L'innovation continue et la vaste collaboration sont la seule voie à prendre pour créer une nouvelle structure énergétique efficace, durable et abordable. Nous croyons fermement aux engagements des dirigeants mondiaux à l'égard de la carboneutralité et nous nous efforçons de mettre notre passion au service du mouvement. »

À propos de Pylontech

Pylontech a été fondé en 2009 en tant que fournisseur de systèmes de stockage sur batteries (BSS) en regroupant une expertise en électrochimie, en électronique de puissance et en intégration de systèmes. En fournissant des produits et des solutions de batteries ESS fiables et abordables sur les marchés mondiaux, l'entreprise est devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de batteries au lithium.

